Владимир Путин дал Терезе Мэй необходимые ответы относительно «дела Скрипалей». Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, эта тема обсуждалась на закрытой части переговоров российского лидера с британским премьером на полях саммита G20, проходящего в японской Осаке.

Путин ответил Мэй на обвинения по «делу Скрипалей»

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