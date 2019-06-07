Путин опроверг предположения об объединении России и БелоруссииRT на русском 10:32

Речь об объединении России и Белоруссии не ведётся и не будет вестись, потому что у Москвы и Минска нет таких целей, заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.

Путин опроверг предположения об объединении России и Белоруссии

Происшествия Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве Корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в центре Москвы, в столичной полиции заявили, что при обыске у него нашли "пять свертков с порошкообразным веществом".

Футбол Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.

Автоспорт В первой тренировке Гран-при Канады чуть не задавили сурка Резервный гонщик «Уильямса» Николас Латифи чуть не наехал на сурка во время первой части пятничных свободных заездов в рамках Гран-при Канады Формулы-1.

Происшествия СМИ опубликовали видео с Ассанжем в британской тюрьме В агентстве утверждают, что видео снято в тюрьме Белмарш, куда Ассанж был доставлен в апреле 2019 года.

Авто LADA Vesta может получить «автомат» от создателей КП для Aurus Московская компания КАТЕ, разработавшая автоматическую коробку передач для автомобилей Aurus, может адаптировать ее под LADA Vesta.

Политика Трамп призвал NASA сосредоточиться на Марсе вместо полетов на Луну Американский лидер Дональд Трамп призвал NASA сосредоточить усилия на таких крупных проектах, как Марс, а не на Луне.

ЖКХ Последствия ливня в Севастополе почти ликвидированы Почти все последствия утреннего ливня ликвидированы, заявил вице-губернатор Севастополя Владимир Базаров 7 июня на встрече с журналистами.

Автоспорт Гран-при Канады. Хэмилтон стал лучшим в первой практике На автодроме имени Жиля Вильнева прошла первая свободная практика, лучшим в которой стал гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон.

Футбол Спортивный директор ФК «Крылья Советов» уволен из клуба Отправлен в отставку спортивный директор Александр Шикунов, сообщил «РИА Новости» губернатор региона Дмитрий Азаров.

Армия и оружие Пентагон поставил Турции ультиматум по С-400 Исполняющий обязанности руководителя Пентагона Патрик Шанахан заявил, что США свернут сотрудничество с Турцией по F-35 в случае, если до 31 июля Анкара не откажется от российских С-400.

Гаджеты В «Яндексе» объяснили причины плохих продаж «Яндекс.Телефонов» Гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что причиной плохих продаж «Яндекс.Телефона» было его неверное представление для потребителей.

Политика Зеленский оценил свое решение о роспуске Рады Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его решение о роспуске Рады было правильным.

Политика Путин назвал Зеленского хорошим актером Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) назвал нового украинского президента Владимира Зеленского хорошим актером.

Гаджеты Facebook запретил Huawei устанавливать свои приложения на смартфоны Facebook запретил Huawei продавать смартфоны с предустановленными приложениями компании. Об этом 7 июня сообщило агентство Reuters.

Политика Рогозин предложил Китаю совместно создать лунную базу Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил Китаю заняться совместным созданием лунной базы для мониторинга космического пространства и изучения дальнего космоса.

Политика Украина арестовала пять «Русланов» российской авиакомпании Подольский районный суд Киева арестовал пять самолетов Ан-124 «Руслан» российской авиакомпании «Волга-Днепр» за то, что технологическое обслуживание воздушных судов грузоперевозчик производил в обход украинского авиаконцерна «Антонов».

Политика Чайка призвал вернуть прокурорам право на аресты Трудовые права и оправдательные приговоры: о чём было выступление Чайки в Госдуме "Те предложения о поправках, которые вносить будем точечные, – они проблему не решат, надо кардинально менять вопрос о полномочиях прокурора в процессе", – заявил глава ведомства (цитата по "Ведомостям").

Происшествия Вскрылись новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района Появились новые необычные детали убийства любовницы бывшего главы Раменского района Андрея Кулакова Евгении Исаенковой, которая была заместителем председателя местной общественной палаты.

Политика Миллер заявил о готовности продавать газ Украине со скидкой Российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Футбол Грузия разгромила Гибралтар в отборе Евро-2020 В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Грузии разгромила национальную команду Гибралтара со счётом 3:0. Встреча состоялась в Тбилиси на стадионе «Динамо-Арена» имени Бориса Пайчадзе.

Авто В Ташкенте замечены новые автомобили Chevrolet Traverse и Trailblazer - фото В Ташкенте замечены новые автомобили Chevrolet Traverse и Trailblazer - фото Напомним, GM Uzbekistan презентовала новые модели автомобилей в конце мая этого года.

Шоу-бизнес Обнародованы фото с репетиции похорон Алибасова Пока Бари Алибасов находится в медикаметозном сне после того, как выпил средство для очистки труб, его адвокат Сергей Жорин разместил в своем блоге фото с репетиций похорон музыканта.

Происшествия В Москве начались задержания участников пикетов в поддержку Голунова В Москве сотрудники полиции начали задерживать участников пикетов в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, задержанного накануне по делу о подготовке к сбыту наркотиков, сообщает телеканал «Дождь».