Политика
Путин прокомментировал призывы к соблюдению Россией Минских соглашенийRT на русском вчера в 13:56
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте прокомментировал призывы европейских партнёров к Москве относительно необходимости соблюдения положений Минских соглашений.
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Транспорт
ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург
Обновлено вчера в 13:33
Происшествия
В Казани задержали похитившую более 20 миллионов рублей кассиршу
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия
В Ингушетии жестоко избита 7-летняя девочка
Обновлено в 02:27
Шоу-бизнес
Лолита объявила о расставании с мужем
Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
Обновлено вчера в 10:35
Экономика
Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России
В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство.
Обновлено вчера в 19:03
Космос
Телескоп NASA открыл черную дыру, вращающуюся почти со скоростью света
При помощи телескопа «Чадра» ученым NASA удалось измерить скорость вращения черной дыры.
Обновлено вчера в 10:11
Футбол
«Краснодар» обыграл «Спартак» и стал победителем турнира в Австрии
В заключительном матче турнира в Австрии московский "Спартак" встречался с "Краснодаром".
Обновлено вчера в 13:54
Политика
Шойгу рассказал о состоянии АС-31 «Лошарик»
Обновлено вчера в 04:30
Общество
Мужчина снял на видео странное существо с крыльями и щупальцами
На кадрах, снятых мужчиной по имени Хари Тоа (Hari Toae), видно, как животное средних размеров с двумя крыльями и четырьмя щупальцами разной длины взбирается наверх.
Обновлено в 00:02
Экономика
Россиянам пообещали заметный рост цен на ОСАГО
Запланированное увеличение лимитов выплаты по жизни и здоровью в ОСАГО приведет к росту цены полиса на 15 процентов, приводит «Коммерсантъ» прогнозы экспертов.
Обновлено в 02:11
Политика
«Единая Россия» вводит KPI для региональных отделений
«Единая Россия» вводит систему KPI (ключевых показателей эффективности) для своих региональных отделений, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в партии.
Обновлено в 03:01
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали
Певцу и экс-солисту группы "Ласковый май" Юрию Шатунову срочно сделали операцию в одной из московских клиник.
Обновлено вчера в 22:27
Происшествия
Пожилая жительница Екатеринбурга угрожала взорвать жилой дом
Пожилая жительница Чкаловского района Екатеринбурга подозревается в лжеминировании жилого дома.
Обновлено в 03:27
Транспорт
Росавтодор назвал срок увеличения лимита скорости на автомагистралях
ГОСТ, предполагающий увеличение разрешенной скорости на некоторых дорогах со 110 до 130 км/ч, могут ввести в конце 2019–начале 2020-го года.
Обновлено вчера в 20:00
Финансы
Курс доллара составил 63,48 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи не изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 63,48 рубля.
Обновлено в 03:07
Космос
С космодрома «Восточный» успешно стартовала ракета «Союз»
С нового космодрома Восточный впервые в этом году стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с российским метеорологическим спутником "Метеор-М" №2-2 и 32 малыми спутниками США, Финляндии, Великобритании, Германии, Израиля, Швеции, Франции, Эстонии, Эквадора,Таиланда и Чехии, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 02:10
Общество
Роскачество рассказало, как правильно перевозить детей в автомобиле
Автомобильные кресла нужно подбирать строго по возрасту, росту и весу ребенка, а самое безопасное место для детского кресла – посередине заднего сиденья автомобиля, говорится в сообщении Роскачества.
Обновлено в 01:13
Происшествия
Мойщик избил мужчину шваброй недалеко от аэропорта Внуково
Возле аэропорта Внуково напали на мужчину, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 02:22
Футбол
Украинский футболист намерен нанести травму игроку «Краснодара»
Обновлено вчера в 08:12
Политика
Кабмин повысил оклады военнослужащих и правоохранителей
С 1 октября правительство проиндексирует на 4,3 процента денежное довольствие военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти.
Обновлено в 01:59
Происшествия
Мамаева и Кокорина этапировали в колонию
Адвокат Мамаева Павел Бушманов позднее уточнил, что футболисты этапированы в колонию Белгорода.
Обновлено вчера в 08:50
Общество
Москвичи предпочли сотовой связи бесплатные мессенджеры
Как пояснил глава «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов, абоненты предпочитают использовать мессенджеры как для переписки, так и для бесплатных звонков — поскольку мобильный интернет стал относительно недорог, а качество связи повысилось.
Обновлено вчера в 20:42
Происшествия
МВД сообщило о задержании банды подозреваемых киллеров из 90-х
МВД сообщило о задержании шести подозреваемых участников группировки, которая с 1995 по 1999 годы совершила девять заказных убийств ради расширения влияния на предпринимателей Москвы и Читинской области.
Обновлено в 03:18
Происшествия
Вдова погибшего моряка рассказала о его последнем сообщении
Обновлено вчера в 09:47
Общество
В Приангарье введён новый вид компенсации для пострадавших от паводка
Отдельные категории жителей Иркутской области, пострадавших от мощнейшего наводнения, получат дополнительные денежные выплаты из областного бюджета.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
Миллиардер погиб при крушении вертолета на Багамах
Всего на борту было семь человек, никто не выжил. Друзья идентифицировали одного из погибших как Клайна.
Обновлено вчера в 23:27
Политика
Кудрин назвал Россию отстающей по духовным ценностям
Россия не является мировым лидером в вопросах духовных ценностей и сохранения семейных традиций.
Обновлено в 03:01
Экономика
Компания Прохорова попросила 60 млрд рублей господдержки
Принадлежащая миллиардеру Михаилу Прохорову горно-металлургическая компания «Интергео» попросила 60 млрд рублей господдержки.
Обновлено в 02:06