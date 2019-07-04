Политика

Путин прокомментировал призывы к соблюдению Россией Минских соглашенийRT на русском вчера в 13:56

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте прокомментировал призывы европейских партнёров к Москве относительно необходимости соблюдения положений Минских соглашений.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Путин прокомментировал призывы к соблюдению Россией Минских соглашений

RT на русскомвчера в 13:56

Путин назвал роль России в Минских соглашениях

Газета.Ru02:39

Путин отреагировал на призывы к соблюдению Россией минских соглашений

Известия00:39

Путин прокомментировал призывы к соблюдению Россией минских соглашений

РИА Новостивчера в 17:49

Путин объяснил, кто не исполняет Минские соглашения

Взгляд.рувчера в 14:11

Путин: не нужно возлагать на Россию всю ответственность за невыполнение минских соглашений

ТАССвчера в 14:37

Путин резко ответил на призывы соблюдать минские договорённости

Московский Комсомолец03:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 03:32, Ашберн
Транспорт

ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург

Обновлено вчера в 13:33
Происшествия

В Казани задержали похитившую более 20 миллионов рублей кассиршу

Обновлено вчера в 18:39
Происшествия

В Ингушетии жестоко избита 7-летняя девочка

Обновлено в 02:27
Шоу-бизнес

Лолита объявила о расставании с мужем

Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
Обновлено вчера в 10:35
Происшествия

В Екатеринбурге суд впервые оправдал участника акции против храма

Обновлено в 03:08
Экономика

Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России

В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство.
Обновлено вчера в 19:03
Космос

Телескоп NASA открыл черную дыру, вращающуюся почти со скоростью света

При помощи телескопа «Чадра» ученым NASA удалось измерить скорость вращения черной дыры.
Обновлено вчера в 10:11
Футбол

«Краснодар» обыграл «Спартак» и стал победителем турнира в Австрии

В заключительном матче турнира в Австрии московский "Спартак" встречался с "Краснодаром".
Обновлено вчера в 13:54
Политика

Шойгу рассказал о состоянии АС-31 «Лошарик»

Обновлено вчера в 04:30
Общество

Мужчина снял на видео странное существо с крыльями и щупальцами

На кадрах, снятых мужчиной по имени Хари Тоа (Hari Toae), видно, как животное средних размеров с двумя крыльями и четырьмя щупальцами разной длины взбирается наверх.
Обновлено в 00:02
Экономика

Россиянам пообещали заметный рост цен на ОСАГО

Запланированное увеличение лимитов выплаты по жизни и здоровью в ОСАГО приведет к росту цены полиса на 15 процентов, приводит «Коммерсантъ» прогнозы экспертов.
Обновлено в 02:11
Политика

«Единая Россия» вводит KPI для региональных отделений

«Единая Россия» вводит систему KPI (ключевых показателей эффективности) для своих региональных отделений, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в партии.
Обновлено в 03:01
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно прооперировали

Певцу и экс-солисту группы "Ласковый май" Юрию Шатунову срочно сделали операцию в одной из московских клиник.
Обновлено вчера в 22:27
Происшествия

Пожилая жительница Екатеринбурга угрожала взорвать жилой дом

Пожилая жительница Чкаловского района Екатеринбурга подозревается в лжеминировании жилого дома.
Обновлено в 03:27
Транспорт

Росавтодор назвал срок увеличения лимита скорости на автомагистралях

ГОСТ, предполагающий увеличение разрешенной скорости на некоторых дорогах со 110 до 130 км/ч, могут ввести в конце 2019–начале 2020-го года.
Обновлено вчера в 20:00
Финансы

Курс доллара составил 63,48 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи не изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 63,48 рубля.
Обновлено в 03:07
Космос

С космодрома «Восточный» успешно стартовала ракета «Союз»

С нового космодрома Восточный впервые в этом году стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с российским метеорологическим спутником "Метеор-М" №2-2 и 32 малыми спутниками США, Финляндии, Великобритании, Германии, Израиля, Швеции, Франции, Эстонии, Эквадора,Таиланда и Чехии, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 02:10
Общество

Роскачество рассказало, как правильно перевозить детей в автомобиле

Автомобильные кресла нужно подбирать строго по возрасту, росту и весу ребенка, а самое безопасное место для детского кресла – посередине заднего сиденья автомобиля, говорится в сообщении Роскачества.
Обновлено в 01:13
Происшествия

В США из-за возгорания на борту совершил вынужденную посадку самолёт

Обновлено в 01:59
Происшествия

Мойщик избил мужчину шваброй недалеко от аэропорта Внуково

Возле аэропорта Внуково напали на мужчину, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 02:22
Футбол

Украинский футболист намерен нанести травму игроку «Краснодара»

Обновлено вчера в 08:12
Политика

Кабмин повысил оклады военнослужащих и правоохранителей

С 1 октября правительство проиндексирует на 4,3 процента денежное довольствие военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти.
Обновлено в 01:59
Происшествия

Мамаева и Кокорина этапировали в колонию

Адвокат Мамаева Павел Бушманов позднее уточнил, что футболисты этапированы в колонию Белгорода.
Обновлено вчера в 08:50
Общество

Москвичи предпочли сотовой связи бесплатные мессенджеры

Как пояснил глава «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов, абоненты предпочитают использовать мессенджеры как для переписки, так и для бесплатных звонков — поскольку мобильный интернет стал относительно недорог, а качество связи повысилось.
Обновлено вчера в 20:42
Происшествия

МВД сообщило о задержании банды подозреваемых киллеров из 90-х

МВД сообщило о задержании шести подозреваемых участников группировки, которая с 1995 по 1999 годы совершила девять заказных убийств ради расширения влияния на предпринимателей Москвы и Читинской области.
Обновлено в 03:18
Происшествия

Вдова погибшего моряка рассказала о его последнем сообщении

Обновлено вчера в 09:47
Общество

В Приангарье введён новый вид компенсации для пострадавших от паводка

Отдельные категории жителей Иркутской области, пострадавших от мощнейшего наводнения, получат дополнительные денежные выплаты из областного бюджета.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

Миллиардер погиб при крушении вертолета на Багамах

Всего на борту было семь человек, никто не выжил. Друзья идентифицировали одного из погибших как Клайна.
Обновлено вчера в 23:27
Политика

Кудрин назвал Россию отстающей по духовным ценностям

Россия не является мировым лидером в вопросах духовных ценностей и сохранения семейных традиций.
Обновлено в 03:01
Экономика

Компания Прохорова попросила 60 млрд рублей господдержки

Принадлежащая миллиардеру Михаилу Прохорову горно-металлургическая компания «Интергео» попросила 60 млрд рублей господдержки.
Обновлено в 02:06
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное