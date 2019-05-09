Путин отреагировал на отмену воздушной части парада ПобедыLenta.ru 09:35

Президент России Владимир Путин отреагировал на решение об отмене воздушной части военного парада в Москве из-за погоды и заметил, что не было необходимости рисковать жизнями летчиков и зрителей. Об этом в четверг, 9 мая, сообщает ТАСС.

Армия и оружие Нацизм остаётся евростандартом Порошенко назвал участников Бессмертного полка "ряжеными".

Происшествия Лидер арт-группы «Война» объявлен в розыск в Австрии По обвинению в незаконном обороте оружия полиция Австрии объявила в международный розыск одного из основателей арт-группы "Война" Олега Воротникова.

Политика В Киеве началось шествие Бессмертного полка В Киеве тысячи человек начали шествие в рамках акции «Никто не забыт, ничто не забыто», которая является аналогом Бессмертного полка.

Экономика В Австралии выпустили 400 млн банкнот с орфографической ошибкой Резервный банк Австралии (RBA) напечатал около 400 млн купюр номиналом 50 австралийских долларов с ошибкой, сообщает портал News.com.

Культура В преддверии «Евровидения» Лазарев посетил святые места Иерусалима Российский певец Сергей Лазарев, который совсем скоро представит Россию на конкурсе "Евровидение — 2019", побывал в главных святых местах Иерусалима.

Наука Археологи вскрыли в Индии 4000-летнюю священную гробницу Археологическая служба Индии вскрыла древнюю священную гробницу, возраст которой составляет около четырех тысяч лет.

Интернет Купить приложения в Google Play можно будет за наличные Как рассказал представитель Google на конференции разработчиков I/O 2019, зачислить наличные деньги на счёт можно будет в ближайшем магазине.

Футбол Пенсионер подал в суд на «Вулверхэмптон» из-за эмблемы Пенсионер Питер Дэвис, которому уже больше 70 лет, утверждает, что он является автором эмблемы футбольного клуба английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон», сообщает Sky Sports.

Политика Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".

Хоккей Сборная России заявила 21 хоккеиста на ЧМ Сборная России сыграет свой первый матч на ЧМ-2019 10 мая. Соперником будет команда Норвегии.

Баскетбол «Филадельфия» сравняла счет в серии с «Торонто» "Филадельфия" обыграл "Торонто" в шестом матче 1/4 финала НБА (112:101). Счет в серии стал равный - 3-3. Решающая игра состоится 12 мая.

Политика США и Китай договорились в пятницу продолжить переговоры по торговле США и Китай договорились в пятницу продолжить переговоры по торговле, которые проходят в Вашингтоне, заявили в Белом доме.

Политика Трамп намерен выдвинуть Шанахана на пост главы Пентагона Президент США Дональда Трамп намерен выдвинуть Патрика Шанахана на должность главы Пентагона.

Футбол Райола тормозит трансфер де Лигта в «Барселону», требуя комиссионных Клубы уже согласовали сумму трансфера - около 70 млн евро, однако Райола требует 20% комиссионных от этой суммы - 14 млн евро.

Авто Luxgen представил новый кросс URX Автомобильный бренд Luxgen из Тайваня показал новый 7-местный паркетник URX.

Происшествия У берегов японского Кюсю произошло второе мощное землетрясение за час Второе мощное землетрясение магнитудой 6,1 в течение часа произошло у берегов японского острова Кюсю, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Общество Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".

Политика Информатора WikiLeaks Челси Мэннинг освободили из-под стражи Информатора интернет-портала WikiLeaks Челси Мэннинг (имя при рождении — Брэдли Мэннинг) освободили из-под стражи после 62 дней в заключении.

Космос Россия пожаловалась NASA на запах спирта на МКС Россия направила в NASA замечания из-за выброса изопропилового спирта в атмосферу МКС после стыковки к ней корабля Dragon-2, сообщает РИА "Новости".

Футбол Впервые в истории в финалах еврокубков сыграют клубы одной страны В сезоне-2018/19 впервые в истории в финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы вышли команды, которые представляют одну страну, сообщает "Советский спорт".

Происшествия Суд признал виновными Кокорина и Мамаева Пресненский суд Москвы признал виновными в хулиганстве и побоях футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Футбол Родриго: «Когда пропускаешь 7 мячей – на удачу не посетуешь» Первый гол придал нам огромный импульс, но из-за маленькой ошибки мы слишком быстро пропустили ответный мяч, и это означало, что мы сбились с намеченного пути.

Происшествия «Аэрофлот» отменил более 10 рейсов SSJ 100 Компания «Аэрофлот» отменила 11 рейсов, который должны были совершать самолеты SSJ 100, передает РИА Новости со ссылкой на данные аэропорта Шереметьево.