Общество

Путин отреагировал на «китовую тюрьму» в ПриморьеГазета.Ru 07:44

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг "китовой тюрьмы" Приморского края, где в заточении держались косатки и белухи.
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Владимир Путин
Проблема известна. В общем, понятно, из-за чего сложности возникают: только косатки, насколько я себе представляю, только косатки стоят около $100 млн. Поэтому интересантов, так сказать, много, и проблема поэтому так непросто решается. Там, где большие деньги, там всегда сложности с решением.
— Владимир ПутинВедомости 08:42

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