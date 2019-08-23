Армия и оружие
Путин отреагировал на испытание Штатами запрещенной ДРСМД ракетыВести.Ru 06:46
Испытания Соединенными Штатами крылатой ракеты наземного базирования всего через 16 дней после выхода из ДРСМД свидетельствует о том, что они давно нарушают договор, заявил Владимир Путин.
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Общество
Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох
Обновлено в 09:19
Технологии
Первый в мире плавучий атомный энергоблок отправился на Чукотку
В Мурманске состоялась торжественная церемония отправки первого в мире промышленного плавучего атомного энергоблока (ПЭБ) "Академик Ломоносов" на место эксплуатации на Чукотку, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:44
Политика
Борис Джонсон записал видео с бандеровским приветствием
Глава британского правительства Борис Джонсон вместе с сотрудниками украинского посольства в Соединенном Королевстве поздравил украинцев с Днем независимости бандеровским приветствием «Слава Украине!».
Обновлено в 11:53
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисы
Концертный директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы.
Обновлено в 06:57
Политика
Ученые потребовали прекратить преследование участников акций в Москве
Обновлено вчера в 07:16
Экономика
Акции «Мечела» подскочили почти на 10%
На "Московской бирже" акции "Мечела" к 16:01 подскочили до 63,75 рубля (+9,6%) - уровня почти двухнедельной давности, объем торгов превысил 107,6 млн рублей.
Обновлено в 09:15
Происшествия
24-летняя женщина скончалась во время родов на Ставрополье
24-летняя женщина скончалась во время родов в больнице в Курсавке на Ставрополье.
Обновлено в 12:33
Общество
В Чечне открыли крупнейшую в Европе мечеть
Крупнейшую в Европе мечеть открыли в чеченском городе Шали. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 07:58
Футбол
Гендиректор ФК «Краснодар» прокомментировал трудности в команде
После первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла получил серьезную травму.
Обновлено в 04:54
Армия и оружие
В Йемене сообщили о попытке захвата города Атак войсками ОАЭ
Признанное международным сообществом правительство Йемена обвинило военных ОАЭ в попытке захвата административного центра южной провинции Шабва - города Атак.
Обновлено вчера в 22:59
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено вчера в 11:18
Происшествия
В Ижевске 20 человек пострадали при ДТП с автобусом
Обновлено в 12:35
Политика
Захарова ответила на слова Зеленского о возвращении РФ в G8
Обновлено вчера в 04:50
Футбол
Клопп раскритиковал АПЛ за смещение трансферного окна
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выступил против досрочного закрытия трансферного окна в премьер-лиге.
Обновлено в 11:25
Политика
Трамп потребовал от американских компаний уйти из Китая
«Нашим великим американским компаниям приказано немедленно начать поиск альтернативы Китаю, в том числе начать переносить производство на родину и делать свою продукцию на территории США.», — написал он.
Обновлено в 13:11
Политика
Нетаньяху рассказал Путину о визите на Украину
Обновлено в 11:37
Армия и оружие
Президент провел совещание с постоянными членами СБ
Обновлено в 06:13
Хоккей
В НХЛ отреагировали на отстранение хоккеиста Кузнецова за кокаин
Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли высказался о дисквалификации нападающего сборной России и клуба «Вашингтон Кэпиталс» Евгения Кузнецова за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 12:38
Культура
Никита Михалков перенес сорокачасовую операцию
Обновлено в 10:17
Происшествия
Обвиняемому в шпионаже Полу Уилану стало плохо в суде
Обвиняемому в шпионаже против России Полу Уилану стало плохо в суде, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:27
Происшествия
Заблудившаяся в лесу пятилетняя Зарина рассказала, как смогла выжить
Обновлено вчера в 14:59
Политика
Зеленский заявил о жесткой позиции Киева по поводу возвращения Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев занимает жесткую позицию о необходимости возвращения Крыма.
Обновлено в 04:31
Кино
На Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера подали иск в России
В Арбитражный суд Москвы было подано исковое заявление на 216,6 млн рублей в отношении китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера со стороны конкурсного управляющего "Русской фильм-группы" Кирилла Бодрова, пишут "Ведомости" со ссылкой на копию документа.
Обновлено в 07:45
Авто
В Москве открылся первый шоурум президентского седана Aurus Senat
В Москве открылся первый дилерский центр автомобилей Aurus в «Москва-Сити».
Обновлено в 07:22
Здоровье
Онколог перечислила 12 основных симптомов рака
Среди главных признаков рака отметили не проходящий более двух недель кашель и мокроту с примесью крови, изменения в работе кишечника (диарея или запор), анемию, уплотнения молочных желез у женщин, частые мочеиспускания и охриплость голоса.
Обновлено в 05:17
Технологии
Раскрыт способ посылать сигналы в другие Вселенные
Ученые Университета Витватерсранда в ЮАР определили теоретические условия, при которых можно послать сообщение через червоточину — гипотетическую область пространства-времени, соединяющую черные дыры в различных Вселенных.
Обновлено в 12:55
Авто
Lamborghini анонсировала новый суперкар
Компания Lamborghini анонсировала новый суперкар, премьера которого состоится в 2019 году.
Обновлено в 12:13
Музыка
Шнуров стал самым богатым певцом в России по версии Forbes
Обновлено в 07:51
Кино
Дочь Стэна Ли обвинила Marvel и Disney в неуважении к отцу
Обновлено в 05:40