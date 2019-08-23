Армия и оружие

Путин отреагировал на испытание Штатами запрещенной ДРСМД ракетыВести.Ru 06:46

Испытания Соединенными Штатами крылатой ракеты наземного базирования всего через 16 дней после выхода из ДРСМД свидетельствует о том, что они давно нарушают договор, заявил Владимир Путин.
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Путин поручил симметрично ответить на испытания новой американской ракеты

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Путин поручил подготовить ответ в связи с ракетными испытаниями США

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