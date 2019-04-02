Путин отправил в отставку прокурора КЧР ТерещенкоРИА Новости 06:13

с чего всё началось

"Президент РФ Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемых должностей прокурора Карачаево-Черкесской Республики Терещенко Александра Васильевича, Дальневосточного транспортного прокурора Хатунцева Александра Николаевича и Северо-Западного транспортного прокурора Колесова Олега Акиндиновича", - говорится в сообщении.

Политика Муж перекрывавшей МКАД для клипа певицы ушел из «Единой России» В октябре 2018 года начинающая певица Yaxana (Оксана Яковлева), жена муниципального депутата Яковлева, перекрыла две полосы на МКАД, чтобы снять музыкальный клип.

Происшествия Сообщения о взрыве в Пушкине на территории колледжа не подтвердились Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что взрыв произошел на территории Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Петербурге.

Кино Умер актер и режиссер Вадим Гемс 2 апреля на 69-м году жизни скончался советский, российский актер и режиссер Вадим Гемс.

Происшествия СМИ сообщили об отставке главного гаишника Москвы Глава управления ГИБДД по Москве генерал-майор Виктор Коваленко написал заявление об уходе по собственному желанию, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Армия и оружие Песков: президентская комиссия по ВТС может собраться до конца апреля Президентская комиссия по военно-техническому сотрудничеству с зарубежными странами может собраться до конца апреля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков газете "Коммерсант".

Авто Ford начал распродажу автомобилей в России Американский концерн 27 марта сообщил, что завершит выпуск легковых машин в РФ к июлю, закроет заводы в Набережных Челнах, Всеволожске и завод двигателей в Елабуге и покинет российский рынок легковых автомобилей.

Общество Госдума разрешит людям с ВИЧ усыновлять живущих с ними детей Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, разрешающий людям с ВИЧ усыновлять живущих с ними детей.

Наука Ученые рассказали о новой опасности алкоголя для детей и подростков Опыты на обезьянах показали, что употребление алкоголя не только негативно влияет на работу мозга у подростков, но и заметно замедляет его рост.

Шоу-бизнес Кристина Орбакайте показала фанатам следы побоев на лице На портрете знаменитости видны следы жестоких побоев: потеки крови и синяки.

Экономика Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.

Шоу-бизнес Алена Водонаева рассталась с мужем Косинус собрал чемоданы и переехал в Санкт-Петербург. Меж тем Алена Водонаева отказывается комментировать ситуацию.

Шоу-бизнес 46-летняя Елена Корикова сообщила о своей беременности Напомним, в конце марта 2019 года актриса стала героиней более печальных новостей. Корикову ограбили на парковке ТЦ «Мега Теплый Стан».

Происшествия Сын главы британской разведки погиб в автокатастрофе Бывший военный, Алекс Янгер занимает пост главы Ми-6 с 2014 года, срок его службы во внешней разведке приближается к 20 годам.

Экономика Российский производитель беспилотников может переехать в США Отмечается, что департамент экономического развития штата Нью-Йорк предлагает компании ADA Aerospace построить в США завод по производству конвертопланов проекта TRIADA, а также отмечает готовность оказать всестороннюю поддержку с привлечением инвестиции для развития бизнеса.

Армия и оружие США отменили поставки Турции по F-35 из-за российских С-400 Источники проинформировали о том, что американская сторона приостановила связанные с F-35 поставки в Турцию из-за решения приобрести российские ПВО С-400.

Политика Член СПЧ Екатерина Винокурова устроилась на телеканал Russia Today Винокурова рассказала изданию, что ее позвали на новую работу около месяца назад, а согласилась она в том числе потому, что прежде уже работала вместе с главой русской службы телеканала Евгением Шипиловым.

Политика В Кремле отреагировали на данные о кредите на $600 млн для Белоруссии Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал комментарий после появления данных о том, что российская сторона предоставит Белоруссии кредит в размере $600 млн, предназначенный для погашения текущей задолженности перед Москвой.

Шоу-бизнес Панин назвал россиян злобными уродцами Актер Алексей Панин у себя в инстаграме раскритиковал жителей России за злобу.

Общество Божена Рынска сообщила о смене фамилии на Малашенко Журналистка Божена Рынска сообщила, что взяла фамилию мужа, сооснователя НТВ Игоря Малашенко, который умер в конце февраля.

Общество ФАС предложила обнулить комиссии при снятии наличных в банкоматах Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает для борьбы с так называемым зарплатным рабством сделать нулевыми комиссии за снятие наличных в любых банкоматах.

Шоу-бизнес Певица Согдиана в третий раз вышла замуж Певица Согдиана в третий раз вышла замуж. Избранником 35-летней исполнительницы стал некий Максим.

Кино Семья Началовой не одобрила художественный фильм о певице Семья российской певицы и актрисы Юлии Началовой, скончавшейся 16 марта в возрасте 38 лет, не выходя из комы, без восторга отнеслась к идее снять о покойной художественный биографический фильм.