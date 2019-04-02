Политика

Путин отправил в отставку прокурора КЧР ТерещенкоРИА Новости 06:13

"Президент РФ Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемых должностей прокурора Карачаево-Черкесской Республики Терещенко Александра Васильевича, Дальневосточного транспортного прокурора Хатунцева Александра Николаевича и Северо-Западного транспортного прокурора Колесова Олега Акиндиновича", - говорится в сообщении.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин освободил
 от должности дальневосточного транспортного прокурора Александра Хатунцева и северо-западного транспортного прокурора Олега Колесова.
Коммерсантъ07:07

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Путин уволил близкого к семье Арашуковых прокурора Карачаево-Черкесии

РБК06:28

Владимир Путин уволил близкого к семье Арашуковых прокурора Карачаево-Черкесии

Говорит Москва06:52

Путин отправил в отставку прокурора КЧР Терещенко

РИА Новости06:13

Путин отправил в отставку двух транспортных прокуроров

Коммерсантъ07:07

Путин отправил в отставку прокурора КЧР

ФАН06:24

Путин уволил прокурора Карачаево-Черкесии

ТАСС06:21

Прокурор Карачаево-Черкесии отправлен в отставку

RT на русском06:26
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 09:49, Ашберн
Культура

Третьяковскую галерею обвинили в присвоении картин художника-аутиста

Арт-продюсер Александра Мигунова-Тиханюк обвинила Третьяковскую галерею в присвоении 90 картин художника Алекса Хаткевича, который уже 30 лет живет в психиатрической клинике.
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Происшествия

В Исландии туристов чуть не смыло в океан огромной волной

В Исландии туристам удалось спастись от огромной волны, вызванной падением части ледника в воду. Видео опубликовал один из очевидцев.
Обновлено в 09:15
Политика

Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов

Комик Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко гарантированно вышли во второй тур президентских выборов на Украине.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

В военной академии в Петербурге произошел взрыв

Спасатели в рацию говорят, что на территории академии Можайского произошел взрыв.
Обновлено в 08:49
Происшествия

Обвиняемые по делу о теракте в петербургском метро не признали вину

Обновлено в 04:47
Футбол

Футболист «Спартака» Зобнин вернулся в общую группу после травмы

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин вернулся в общую тренировочную группу игроков команды в преддверии поединка 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.
Обновлено в 08:36
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В новом трейлере «Мстителей» показали главного антагониста

В сети появился очередной трейлер фильма «Мстители: Финал», в котором показали возвращение Таноса, главного антагониста предыдущей части «Мстители: Война бесконечности».
Обновлено в 09:29
Экономика

Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»

В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Экономика

Медведев дал прогноз по льготному кредитованию малого бизнеса

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Медведев 2 апреля посетил Пермь.
Обновлено в 09:39
Кино

Звёзды «Игры престолов» начали прощаться с сериалом и своими героями

В сериале Кит сыграл ключевого героя — Джона Сноу.
Обновлено в 03:59
Экономика

Биткоин подорожал более чем на 15 процентов

Стоимость биткоина, самой популярной криптовалюты, увеличилась во вторник более чем на 15 процентов. Это следует из данных CoinMarketCap.
Обновлено в 03:38
Экономика

Матвиенко предлагает запретить выдачу микрокредитов под залог жилья

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предлагает законодательно запретить выдачу микрофинансовыми организациями кредитов под залог жилья.
Обновлено в 05:57
Политика

Украина начала укреплять границу с Россией в нескольких областях

Обновлено в 08:51
Армия и оружие

Минобороны РФ: В ЦВО в 2019 году наберут на 8 тысяч меньше срочников

В Центральном военном округе (ЦВО) весной 2019 года число призывников срочной службы уменьшится на 15%.
Обновлено в 06:38
Политика

Многодетные семьи получат налоговые льготы в этом году

Многодетные семьи уже в нынешнем году смогут воспользоваться новыми налоговыми льготами на имущество и землю.
Обновлено в 05:29
Происшествия

Суд арестовал таксиста, сбившего сотрудника ГИБДД в Москве

Пресненский суд отправил в СИЗО таксиста, сбившего в минувшее воскресенье сотрудника ГИБДД в Москве, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе суда.
Обновлено в 09:07
Авто

Брать или не брать Ford Fiesta, Focus, EcoSport и Mondeo на вторичке

Обновлено 31 марта в 14:00
Наука

Тюменские ученые предложили охранять клещей от вымирания

Обновлено в 07:32
Происшествия

Задержанный в РФ норвежский шпион собирал данные о подлодках

Задержанный в России по подозрению в шпионаже норвежец Фруде Берг обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках, сообщает «РИА Новости» во вторник, 2 апреля.
Обновлено в 09:43
Армия и оружие

НАТО обсудит расширение военного присутствия в Черном море

«Совершенно секретно»: Министр иностранных дел стран НАТО 3-4 апреля собираются обсудить расширение своего военного присутствия в Черном море.
Обновлено вчера в 06:35
Гаджеты

Состоялась презентация смартфона Nokia X71

Обновлено в 08:05
Происшествия

В аэропорту Кольцово произошла перестрелка

По сообщениям очевидцев, есть раненые На парковке екатеринбургского аэропорта Кольцово только что произошла массовая перестрелка.
Обновлено в 07:40
Футбол

Моуринью заявил, что не против возглавить «Баварию»

Португальский специалист Жозе Моуринью прокомментировал информацию о своём возможном назначении главным тренером мюнхенского футбольного клуба «Бавария».
Обновлено в 09:30
Общество

Вдова Малашенко Божена Рынска сменила фамилию

Рынска сообщила, что решила взять фамилию покойного мужа и попросила журналистов больше не называть её Боженой Рынска.
Обновлено в 03:16
Интернет

«Игра престолов» стала самым «вирусным» сериалом

Обновлено вчера в 12:18
Финансы

Фонд национального благосостояния РФ в марте сократился на 1,5%

Напомним, на 1 марта объём Фонда национального благосостояния составлял 3,888 трлн рублей, или 59,125 млрд долларов США в эквиваленте.
Обновлено в 09:09
Политика

Путин и Алиев обсудили нагорнокарабахское урегулирование

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 09:44
Общество

В ООН спрогнозировали численность населения Земли к 2050 году

«Сегодня население мира, численность которого в 2019 году составила 7,7 млрд человек, продолжает расти и к 2050 году достигнет 9,7 млрд человек, а к концу столетия увеличится примерно до 11 млрд человек», — говорится в докладе.
Обновлено в 07:47
Происшествия

Весельная лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане

Весельная лодка «Акрос» российского путешественника Федора Конюхова перевернулась в Южном океане и получила повреждения.
Обновлено в 06:18
Происшествия

Опубликованы кадры избиения Виктории Скрипаль и ее мужа

Обновлено в 08:17
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