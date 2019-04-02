Путин отправил в отставку прокурора КЧР ТерещенкоРИА Новости 06:13

с чего всё началось

"Президент РФ Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемых должностей прокурора Карачаево-Черкесской Республики Терещенко Александра Васильевича, Дальневосточного транспортного прокурора Хатунцева Александра Николаевича и Северо-Западного транспортного прокурора Колесова Олега Акиндиновича", - говорится в сообщении.

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Происшествия В аэропорту Кольцово произошла перестрелка По сообщениям очевидцев, есть раненые На парковке екатеринбургского аэропорта Кольцово только что произошла массовая перестрелка.

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