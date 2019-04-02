Путин отправил в отставку прокурора КЧР ТерещенкоРИА Новости 06:13

с чего всё началось

"Президент РФ Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемых должностей прокурора Карачаево-Черкесской Республики Терещенко Александра Васильевича, Дальневосточного транспортного прокурора Хатунцева Александра Николаевича и Северо-Западного транспортного прокурора Колесова Олега Акиндиновича", - говорится в сообщении.

Транспорт «Аэрофлот» назвал стоимость места багажа в безбагажном тарифе Стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе "Аэрофлота" составит 40 евро (или две тысячи рублей) при оплате на сайте, 50 евро (2,5 тысячи рублей) при оплате в аэропорту, следует из информации на сайте компании.

Политика Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо иммунитета Верховный суд Венесуэлы обратился к Национальной конституционной ассамблее страны с просьбой отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, заседание суда было показано в эфире венесуэльских телеканалов.

Экономика Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.

Политика РКН высказался о ситуации с удалением новостей про граффити с Путиным Ранее СМИ сообщали, что Генеральная прокуратура впервые применила закон о неуважении к власти, обязав Роскомнадзор потребовать от ряда изданий Ярославля удалить фотографию с оскорбительной надписью про Путина.

Авто Toyota представила новый хэтчбек Yaris Компания Toyota, 1-го апреля показавшая мощный пикап на базе модели Yaris, представила в США уже не шуточный, а вполне реальный хэтчбек Yaris, который, по сути, является перелицованным субкомпактом Mazda 2. Новый Toyota Yaris получил 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 107 лошадиных сил, пару которому составит шестиступенчатая МКПП в стандарте или "автомат" за доплату.

Наука Обнаружено захоронение жертв убившего динозавров астероида Как полагают палеонтологи, это первое известное нам захоронение организмов, погибших в результате падения астероида, образовавшего кратер Чиксулуб на полуострове Юкатан.

Автоспорт G-Drive Racing будет выступать на прототипе Aurus 01 Гоночная команда G-Drive Racing выступит на прототипе Aurus 01 на ближайших соревнованиях во Франции 14 апреля.

Армия и оружие НАТО обсудит расширение военного присутствия в Черном море «Совершенно секретно»: Министр иностранных дел стран НАТО 3-4 апреля собираются обсудить расширение своего военного присутствия в Черном море.

Транспорт Власти Москвы утвердили названия четырех новых станций метро Президиум правительства Москвы во вторник утвердил названия четырех строящихся станций метро.

Происшествия Жители Закарпатья препятствуют установке забора на границе с Румынией Отмечается, что пограничники пытались установить заградительный забор на линии границы для предотвращения увеличения количества незаконных пересечений границы, а в это время к месту проведения работ прибыла группа молодых людей (около 40 мужчин) с требованием остановить установку забора.

Происшествия В Петербурге при обрушении лестниц на стройке погиб рабочий Рабочий погиб при обрушении лестничных маршей в здании на строительной площадке ЖК "Лондон-парк" в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель городского ГУМЧС.

Шоу-бизнес Милонов ответил Панину на слова о «злобных россиянах» Депутат Госдумы Виталий Милонов отреагировал на заявление известного актера Алексея Панина, который назвал россиян самыми злыми людьми в мире.

Шоу-бизнес Запашный ответил блогеру на оскорбления Началовой Цирковой артист Эдгард Запашный ответил популярной блогерше Лене Миро на нападки на его подругу - покойную певицу Юлию Началову.

Политика Лавров не сомневается, что Запад признает итоги выборов на Украине Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что Запад признает итоги выборов президента Украины.

Кино В сети появился новый трейлер «Мстителей» В официальном YouTube-аккаунте студии Marvel опубликован новый трейлер последней части фильма о приключениях супергероев «Мстители: финал».

Общество Высказавшаяся о молодежи свердловская чиновница нашла новую работу Экс- глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких выложила в инстаграм снимок с нового места работы.

Происшествия В Астрахани восьмилетний мальчик сбежал в «кругосветное путешествие» Восьмилетний мальчик из Астрахани отправился в «кругосветное путешествие». Дома он оставил соответствующую записку.

Происшествия Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане Организатор экспедиции Оскар Конюхов рассказал, что в Южном океане шторм впервые за кругосветное путешествие перевернул лодку путешественника Федора Конюхова.

Происшествия Обвиняемые по делу о теракте в метро Петербурга рассказали о пытках Как пишет «Медиазона», один из обвиняемых Мухамадюсуп Эрматов рассказал члену петербургского ОНК Яне Теплицкой, что до официального ареста он находился в «секретной тюрьме ФСБ», где с 6 апреля по 11 мая 2017 года его держали прикованным к батарее с мешком на голове и пытали током, чтобы он признался, что знаком с исполнителем теракта Акбаржоном Джалиловым и что он якобы передал ему бомбу.

Авто Начато расследование пожаров в автомобилях Hyundai и KIA Главный американский регулятор автобезопасности NHTSA объявил о начале расследования в отношении компаний Hyundai и KIA, сообщает Reuters.

Политика Фарион назвала Зеленского «оно» и потребовала посадить его в тюрьму Экс-депутат Верховной Рады от «Свободы» Ирина Фарион призвала посадить в тюрьму победителя первого тура президентских выборов Владимира Зеленского за то, что во время прямого включения из предвыборного штаба он общался со своими соратниками на русском языке.

Экономика ЦБ хочет запретить займы под залог жилья Центробанк предлагает запретить микрофинансовым организациям выдавать займы под залог жилья, объявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании Межрегионального банковского совета при Совете Федерации (ее цитирует «Интерфакс»).