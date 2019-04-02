Политика

Путин отправил в отставку прокурора КЧР ТерещенкоРИА Новости 06:13

"Президент РФ Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемых должностей прокурора Карачаево-Черкесской Республики Терещенко Александра Васильевича, Дальневосточного транспортного прокурора Хатунцева Александра Николаевича и Северо-Западного транспортного прокурора Колесова Олега Акиндиновича", - говорится в сообщении.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин освободил
 от должности дальневосточного транспортного прокурора Александра Хатунцева и северо-западного транспортного прокурора Олега Колесова.
Коммерсантъ07:07

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Путин отправил в отставку двух транспортных прокуроров

Коммерсантъ07:07

Прокурор Карачаево-Черкесии отправлен в отставку

RT на русском06:26

Путин отправил в отставку прокурора КЧР Терещенко

РИА Новости06:13

Путин уволил близкого к семье Арашуковых прокурора Карачаево-Черкесии

РБК06:28

Путин отправил в отставку прокурора КЧР

ФАН06:24

Путин уволил прокурора Карачаево-Черкесии

ТАСС06:21

Владимир Путин уволил близкого к семье Арашуковых прокурора Карачаево-Черкесии

Говорит Москва06:52
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 11:24, Ашберн
Происшествия

СК возбудил дело после взрыва в академии Можайского в Петербурге

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство по факту взрыва в академии Можайского в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 10:08
Общество

В Петербурге в этом году могут не выбрать почётных граждан

Депутаты петербургского Заксобрания решили, что в этом году не станут никому присваивать звание почётного гражданина города.
Обновлено в 11:05
Происшествия

Появилось видео избиения Виктории Скрипаль в Ярославле

Обновлено в 05:45
Авто

Брать или не брать Ford Fiesta, Focus, EcoSport и Mondeo на вторичке

Обновлено 31 марта в 14:00
Шоу-бизнес

Алена Водонаева ушла от мужа, сообщили СМИ

Звезда "Дома-2" Алена Водонаева ушла от супруга-музыканта Алексея Комова, сообщает издание Super.
Обновлено в 10:54
Происшествия

В среду объявят результаты вскрытия жертв авиакатастрофы с Филевой

Прокуратура немецкого Дармштадта сообщила, что в среду станут известны первые результаты вскрытия жертв авиакатастрофы, в котором погибла совладелица авиакомпании S7 Наталия Филева.
Обновлено в 05:17
Политика

Роскомнадзор проводит работу со СМИ по закону о защите госсимволов

Роскомнадзор проводит профилактическую работу со СМИ в рамках исполнения закона об ответственности за оскорбление государства и общества, заявили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 10:39
Политика

Премьер-министр Греции едет в Северную Македонию

Официальный визит премьер-министра Греции Алексиса Ципраса в Северную Македонию запланирован на 2 апреля, передает Афинское агентство новостей АМНА со ссылкой на Enterprise Greece - греческую организацию привлечения инвестиций и развития внешней торговли.
Обновлено 30 марта в 15:12
Происшествия

Обвиненный в шпионаже норвежец собирал данные о российских подлодках

Уроженец Норвегии Фруде Берг, которого судят в Москве за шпионаж, обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках.
Обновлено в 09:50
Шоу-бизнес

Панин назвал россиян злобными уродцами

Актер Алексей Панин у себя в инстаграме раскритиковал жителей России за злобу.
Обновлено в 07:09
Происшествия

Обвиняемые по делу о теракте в петербургском метро не признали вину

Обновлено в 04:47
Культура

Умерла актриса Мушаррафа Касымова

Заслуженная артистка Таджикистана Мушаррафа Касымова скончалась на 101-м году жизни. Об этом сообщает агентство Asia-Plus.
Обновлено в 05:05
Происшествия

Шведский полицейский арестовал преступника в сауне

Полицейский из Швеции арестовал находящегося в розыске преступника во время отдыха в сауне.
Обновлено в 10:06
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте показала фанатам следы побоев на лице

Певица и актриса Кристина Орбакайте разместила у себя в инстаграме неожиданное селфи.
Обновлено в 04:18
Автоспорт

G-Drive Racing будет выступать на прототипе Aurus

Российская команда G-Drive Racing официально объявила, что в гоночном сезоне-2019 будет выступать на прототипе Aurus 01 категории LMP2.
Обновлено в 05:40
Происшествия

СМИ сообщили об отставке главы ГИБДД Москвы

Обновлено в 07:58
Энергетика

В Балтийском море возобновлена укладка «Северного потока-2»

В Балтийском море судно-трубоукладчик Pioneering Spirit возобновило укладку газопровода «Северный поток-2», которую прервали в марте на месяц из-за плановых работ по другому проекту.
Обновлено в 10:53
Общество

В ООН спрогнозировали численность населения Земли к 2050 году

«Сегодня население мира, численность которого в 2019 году составила 7,7 млрд человек, продолжает расти и к 2050 году достигнет 9,7 млрд человек, а к концу столетия увеличится примерно до 11 млрд человек», — говорится в докладе.
Обновлено в 07:47
Шоу-бизнес

Потерпевшая поражение Пугачева: От этого никуда не денешься

Алла Пугачева оказалась только на шестом месте рейтинга компании "Медиалогия". Примадонна прокомментировала сложившуюся ситуацию.
Обновлено в 05:44
Политика

Россиянам разрешат охотиться с луком и стрелами

Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект, приравнивающий лук к холодному метательному оружию и разрешающий охотиться с его применением.
Обновлено в 10:24
Армия и оружие

Американский бомбардировщик заметили у границ России

Американский бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress приблизился к границам Российской Федерации со стороны Калининградской области, сообщает Plane Radar.
Обновлено вчера в 11:36
Шоу-бизнес

Звезда «ДОМа-2» Марина Мексика решилась на четвертую ринопластику

Накануне Марина Мексика отправилась в одну из заграничных клиник, чтобы перенести еще одну операцию на нос.
Обновлено в 10:00
Экономика

Российский производитель беспилотников может переехать в США

Отмечается, что департамент экономического развития штата Нью-Йорк предлагает компании ADA Aerospace построить в США завод по производству конвертопланов проекта TRIADA, а также отмечает готовность оказать всестороннюю поддержку с привлечением инвестиции для развития бизнеса.
Обновлено вчера в 21:26
Наука

Тюменские ученые предложили охранять клещей от вымирания

Обновлено в 07:32
Происшествия

Суд вынес приговор бывшим топ-менеджерам МиГ и «Туполева»

Суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя гендиректора ПАО «Туполев» Егора Носкова и экс-руководителя «МиГ-Роста» Алексея Озерова.
Обновлено в 06:25
Общество

В Госдуме пообещали после хостелов разобраться с апартаментами

Госдума после вступления в силу закона о размещении хостелов рассмотрит поправки, который определят правовой статус апартаментов, заявила на коллегии Минстроя глава комитета нижней палаты парламента по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.
Обновлено в 09:56
Экономика

Строители из России и Китая сомкнули железнодорожный мост через Амур

Обновлено в 08:45
Общество

Наталья Шилова призналась в постановочном характере расследования ФБК

Обновлено в 09:50
Общество

Фролов выиграл суд у Началовой по делу на 20 млн рублей

Обновлено в 10:33
Общество

Москвичам обещают весеннее тепло

Теплая погода до +15 градусов придет в Москву во второй половине апреля, сообщается на сайте российского Гидрометцентра.
Обновлено в 06:06
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