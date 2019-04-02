Путин отправил в отставку прокурора КЧР ТерещенкоРИА Новости 06:13

с чего всё началось

"Президент РФ Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемых должностей прокурора Карачаево-Черкесской Республики Терещенко Александра Васильевича, Дальневосточного транспортного прокурора Хатунцева Александра Николаевича и Северо-Западного транспортного прокурора Колесова Олега Акиндиновича", - говорится в сообщении.

Происшествия СК возбудил дело после взрыва в академии Можайского в Петербурге Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство по факту взрыва в академии Можайского в Санкт-Петербурге.

Общество В Петербурге в этом году могут не выбрать почётных граждан Депутаты петербургского Заксобрания решили, что в этом году не станут никому присваивать звание почётного гражданина города.

Происшествия В среду объявят результаты вскрытия жертв авиакатастрофы с Филевой Прокуратура немецкого Дармштадта сообщила, что в среду станут известны первые результаты вскрытия жертв авиакатастрофы, в котором погибла совладелица авиакомпании S7 Наталия Филева.

Политика Роскомнадзор проводит работу со СМИ по закону о защите госсимволов Роскомнадзор проводит профилактическую работу со СМИ в рамках исполнения закона об ответственности за оскорбление государства и общества, заявили в пресс-службе ведомства.

Политика Премьер-министр Греции едет в Северную Македонию Официальный визит премьер-министра Греции Алексиса Ципраса в Северную Македонию запланирован на 2 апреля, передает Афинское агентство новостей АМНА со ссылкой на Enterprise Greece - греческую организацию привлечения инвестиций и развития внешней торговли.

Происшествия Обвиненный в шпионаже норвежец собирал данные о российских подлодках Уроженец Норвегии Фруде Берг, которого судят в Москве за шпионаж, обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках.

Шоу-бизнес Панин назвал россиян злобными уродцами Актер Алексей Панин у себя в инстаграме раскритиковал жителей России за злобу.

Культура Умерла актриса Мушаррафа Касымова Заслуженная артистка Таджикистана Мушаррафа Касымова скончалась на 101-м году жизни. Об этом сообщает агентство Asia-Plus.

Происшествия Шведский полицейский арестовал преступника в сауне Полицейский из Швеции арестовал находящегося в розыске преступника во время отдыха в сауне.

Шоу-бизнес Кристина Орбакайте показала фанатам следы побоев на лице Певица и актриса Кристина Орбакайте разместила у себя в инстаграме неожиданное селфи.

Автоспорт G-Drive Racing будет выступать на прототипе Aurus Российская команда G-Drive Racing официально объявила, что в гоночном сезоне-2019 будет выступать на прототипе Aurus 01 категории LMP2.

Энергетика В Балтийском море возобновлена укладка «Северного потока-2» В Балтийском море судно-трубоукладчик Pioneering Spirit возобновило укладку газопровода «Северный поток-2», которую прервали в марте на месяц из-за плановых работ по другому проекту.

Общество В ООН спрогнозировали численность населения Земли к 2050 году «Сегодня население мира, численность которого в 2019 году составила 7,7 млрд человек, продолжает расти и к 2050 году достигнет 9,7 млрд человек, а к концу столетия увеличится примерно до 11 млрд человек», — говорится в докладе.

Шоу-бизнес Потерпевшая поражение Пугачева: От этого никуда не денешься Алла Пугачева оказалась только на шестом месте рейтинга компании "Медиалогия". Примадонна прокомментировала сложившуюся ситуацию.

Политика Россиянам разрешат охотиться с луком и стрелами Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект, приравнивающий лук к холодному метательному оружию и разрешающий охотиться с его применением.

Армия и оружие Американский бомбардировщик заметили у границ России Американский бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress приблизился к границам Российской Федерации со стороны Калининградской области, сообщает Plane Radar.

Шоу-бизнес Звезда «ДОМа-2» Марина Мексика решилась на четвертую ринопластику Накануне Марина Мексика отправилась в одну из заграничных клиник, чтобы перенести еще одну операцию на нос.

Экономика Российский производитель беспилотников может переехать в США Отмечается, что департамент экономического развития штата Нью-Йорк предлагает компании ADA Aerospace построить в США завод по производству конвертопланов проекта TRIADA, а также отмечает готовность оказать всестороннюю поддержку с привлечением инвестиции для развития бизнеса.

Происшествия Суд вынес приговор бывшим топ-менеджерам МиГ и «Туполева» Суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя гендиректора ПАО «Туполев» Егора Носкова и экс-руководителя «МиГ-Роста» Алексея Озерова.

Общество В Госдуме пообещали после хостелов разобраться с апартаментами Госдума после вступления в силу закона о размещении хостелов рассмотрит поправки, который определят правовой статус апартаментов, заявила на коллегии Минстроя глава комитета нижней палаты парламента по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.