Политика
Путин отправил в отставку прокурора КЧР ТерещенкоРИА Новости 06:13
"Президент РФ Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемых должностей прокурора Карачаево-Черкесской Республики Терещенко Александра Васильевича, Дальневосточного транспортного прокурора Хатунцева Александра Николаевича и Северо-Западного транспортного прокурора Колесова Олега Акиндиновича", - говорится в сообщении.
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Президент России Владимир Путин освободил от должности дальневосточного транспортного прокурора Александра Хатунцева и северо-западного транспортного прокурора Олега Колесова.Коммерсантъ07:07
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