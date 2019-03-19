Политика
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский подает в отставкуЭхо Москвы 11:31
Причины своего решения Дубровский не объяснил, сказав лишь, что "сделано многое, но впереди новые цели и задачи". Дубровский возглавлял Челябинскую область с 14-го года. Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подтвердила, что череда отставок губернаторов продолжится.
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Не знаю, слышали ли вы или нет, хочу забрать из министерства одного из ваших коллег, первого заместителя Текслера. Думаю, что у вас еще большой задел кадровый в министерстве.
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В Якутске после митинга 17 марта, участники которого потребовали наказать виновных в изнасиловании местной девушки (в преступлении подозревают мигрантов), десятки приезжих жителей города не вышли на работу.
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Деонтей Уайлдер будет защищать титул чемпиона в супертяжелом весе по версии WBC в поединке против Доминика Бризила, который пройдет 18 мая в Нью-Йорке.
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Стало известно содержание телефонного разговора Путина и Назарбаева
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев в ходе телефонного разговора 19 марта обсудили решение казахстанского лидера об уходе с занимаемого поста.
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