Армия и оружие

Путин отправил российских миротворцев в ЦАРREGNUM 12:49

«Минобороны России направить в состав миссии ООН до 30 военнослужащих Вооружённых сил Российской Федерации в качестве офицеров связи, военных наблюдателей и офицеров штаба», — сказано в документе. Также в документе сказано, что он вступает в силу со дня его подписания.
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Минобороны направит до 30 военнослужащих в ЦАР в составе миссии ООН

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Россия направит до 30 военных в состав миссии ООН в ЦАР

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Взгляд.ру12:06

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РИА Новости12:19
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