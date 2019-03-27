Путин отодвинул своего охранника от спортсменовМосковский Комсомолец вчера в 13:03

Президент Владимир Путин во время встречи с призерами Универсиады нарушил протокол безопасности ради общения с атлетами.

Путин отодвинул своего охранника от спортсменов

Армия и оружие В России создадут единую военно-строительную компанию "Реализация проекта позволит перейти к единой некоммерческой структуре военно-строительного комплекса и наделить ее статусом единственного исполнителя", - сказал Шойгу на коллегии Минобороны в среду, 27 марта.

Политика Россия безвозмездно выделила Киргизии 30 миллионов долларов ИА «Ореанда-Новости» финансовой поддержки Бишкеку было принято совсем недавно.

Происшествия Михаил Абызов категорически отверг предъявленные обвинения Напомним, Абызову предъявлены обвинения в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере.

Происшествия 13 военных погибли при крушении вертолета в Казахстане Минобороны Казахстана подтвердило гибель 13 военных на борту разбившегося вертолета. Об этом сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие В Черное море вошла подлодка «Великий Новгород» с ракетами «Калибр» Новейшая дизель-электрическая подводная лодка ВМФ РФ "Великий Новгород", оснащенная крылатыми ракетами "Калибр", в среду, пройдя Босфор, вошла в акваторию Черного моря, сообщили стамбульские новостные порталы, публикующие фотографии ее прохождения через пролив.

Космос В России разработали спутник для уничтожения космического мусора В России разработан спутник, который предназначен для сбора и переработки космического мусора на околоземной орбите.

Происшествия Китаянка родила двойняшек от разных отцов В Китае произошел редчайший случай: жительница города Сямынь родила двойняшек от разных мужчин.

Происшествия Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.

Общество В МЧС рассказали, какая толщина льда безопасна для людей и автомобилей Безопасная толщина льда, способная выдержать одного человека, составляет минимум семь сантиметров, автомобилям для проезда нужен лед толщиной не менее 30 сантиметров, сообщается на сайте ГУМЧС по Московской области.

Шоу-бизнес Божена Рынска назвала размер состояния Малашенко По версии Рынска, общий размер состояния Игоря Малашенко составляет $16 млн.

Политика ЕС запретил одноразовую пластиковую посуду с 2021 года Депутаты Европарламента одобрили законопроект, запрещающий производство и продажу отдельных видов пластиковых изделий одноразового использования с 2021 г. Об этом говорится на сайте ведомства.

Армия и оружие Новейший авианосец США сломался на испытаниях Новейший суперавианосец "Джеральд Форд" сломался на испытаниях. У него вышли из строя паровые турбины.

Политика Мадуро рассказал об атаке на крупнейшую ГЭС Венесуэлы Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что атаку на крупнейшую гидроэлектростанцию страны совершил снайпер.

Общество Власти Башкирии объяснили увольнения в роддоме со «смешной» зарплатой Увольнения более двадцати сотрудников родильного дома в городе Салават (Башкирия) произошли ещё до скандальной ситуации с аплодисментами по поводу зарплат, передает РБК.

Общество Объект на вылет: история аэропорта, который снесут ради «Золотого» автовокзала Когда-то отсюда летали кукурузники, которые развозили пассажиров по всей Свердловской области, а сейчас оно находится на территории, где собираются строить «Золотой» автовокзал.

Политика Система «Платон» станет отслеживать мусоровозы Правительство РФ обсуждает возможность использования системы «Платон» для наблюдения за мусоровозами.

Общество Врача-педиатра осудили за фотосессию в белье В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову осудили за откровенные фотографии в нижнем белье.

Политика Порошенко не исключил переговоров с Путиным Президент Украины Пётр Порошенко не исключил возможность переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в двустороннем формате.

Футбол «Динамо» может не сыграть на новой арене в этом сезоне Стоит отметить, что до конца текущего сезона москвичи сыграют шесть домашних матчей: с "Локомотивом" в 21-м туре, "Краснодаром" (23-й тур), "Крыльями Советов" (24-й тур), "Ахматом" (26-й тур), "Ростовом" (28-й тур), "Арсеналом" (30-й тур).

Футбол Черышев попал в команду недели FIFA 19 Эффективная игра полузащитника сборной России Дениса Черышева в матчах отбора на ЕВРО-2020 против Бельгии и Казахстана не прошла мимо менеджеров компании EA Sports.

Общество В Южной Корее вводится запрет на использование одноразовых пластиковых пакетов Нарушители запрета могут быть подвергнуты штрафу на сумму до 3 млн вон (это более 2,5 тыс. долларов).В то же время разрешается использование одноразовых пластиковых пакетов для упаковки влажных и пачкающихся товаров, таких как мясные и рыбные продукты, неочищенные овощи и мороженое.

Шоу-бизнес Бузову заметили с мужчиной и букетом в Испании Телеведущая Ольга Бузова во время отдыха в Испании попала в объективы папарацци в компании неизвестного мужчины.

Происшествия Повесивший кота житель Хабаровского края получил реальный срок Как установил суд, в феврале этого года мужчина затянул на шее кота веревку и вывесил его на балконе своей квартиры.