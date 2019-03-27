Политика
Путин отодвинул своего охранника от спортсменовМосковский Комсомолец вчера в 13:03
Президент Владимир Путин во время встречи с призерами Универсиады нарушил протокол безопасности ради общения с атлетами.
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Подвинься — такой здоровый, здоровей спортсменов.
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Политика
Медведев назвал самые проблемные регионы России
Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе совещания правительства заявил, что российские регионы имеют большой разрыв по уровню жизни граждан, в связи с чем государство должно принять меры для выравнивания социально-экономической ситуации.
Обновлено вчера в 11:37
Политика
Авиарегулятор США заявил о безопасности Boeing 737 MAX
Федеральное авиационное управление (ФАУ) США уверено в безопасности самолетов Boeing 737 MAX, заявил в 27 марта руководитель ведомства Дэниел Элуэлл.
Обновлено в 01:55
Теннис
Халеп вышла в полуфинал Miami Open, обыграв Ван Цян
Обновлено в 00:35
Наука
Впервые зарегистрирован рост мощности в квантовом двигателе
Международная команда исследователей впервые зарегистрировала рост квантовой мощности в квантовом двигателе.
Обновлено 26 марта в 12:59
Экономика
Кабмин утвердил требования к единой инфосистеме жилстроительства
Правительство РФ утвердило требования к единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС), говорится на сайте кабмина.
Обновлено в 03:07
Политика
Бывший губернатор Хабаровского края задержан в Москве
Бывший губернатор Хабаровского края и полпред в Дальневосточном федеральном округе, академик РАН Виктор Ишаев задержан в Москве, передают «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники, близкие к следствию.
Обновлено в 01:58
Космос
NASA попросило Роскосмос отложить запуск «Союза» к МКС
NASA попросило Роскосмос отложить июльский запуск пилотируемого корабля «Союз МС-13» к Международной космической станции (МКС) на две недели.
Обновлено вчера в 21:15
Шоу-бизнес
«Собираюсь стать отцом»: Корчевников внезапно поделился секретом
Обновлено вчера в 08:46
Политика
Германии предрекли нехватку медикаментов из-за Brexit
Германия столкнется с нехваткой медикаментов если Великобритания выйдет из Евросоюза.
Обновлено в 03:12
Происшествия
Опубликовано видео с места крушения военного вертолета в Казахстане
В Сети появилось видео с места крушения военного вертолета Ми-8 в Кызылординской области Казахстана.
Обновлено в 02:09
Политика
Соратник Ельцина госпитализирован в Екатеринбурге
Бывший госсекретарь РСФСР 73-летний Геннадий Бурбулис госпитализирован с инсультом в Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 11:21
Гаджеты
В WhatsApp появится «темный» режим
Новая функция доступна только в бета-версии, дата релиза которой не называется Популярный мессенджер WhatsApp может получить функцию "темного" режима, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:49
Кино
Спикер Совфеда раскритиковал фильм «Братство» Павла Лунгина
Сенатор Игорь Морозов раскритиковал новую картину Павла Лунгина «Братство», которая должна выйти в прокат 9 мая.
Обновлено вчера в 05:35
Футбол
Мораес: «В ФФУ всё проверили, прежде чем я вышел играть за сборную»
В Федерации все проверили, прежде чем я вышел играть за сборную Украины. Сборная Украины после 2 туров с 4 очками возглавляет группу В.
Обновлено вчера в 12:07
Происшествия
Экс-министр Абызов арестован на два месяца
Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на четыре миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:38
Происшествия
Следствие назвало потерпевшую сторону по делу экс-министра Абызова
Следствие считает потерпевшей стороной по уголовному делу, возбужденному против бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, ФГУП «Алмазювелирэкспорт».
Обновлено вчера в 12:00
Политика
Мадуро рассказал об атаке на крупнейшую ГЭС Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что атаку на крупнейшую гидроэлектростанцию страны совершил снайпер.
Обновлено вчера в 23:51
Политика
Гордума выбрала мэра Владивостока
Депутаты Владивостока выбрали и. о. мэра Олега Гуменюка на пост главы города. Конкурс на замещение должности мэра начался 29 января.
Обновлено вчера в 20:58
Шоу-бизнес
Актёр Николас Кейдж устроил скандал на регистрации брака
Обновлено в 01:29
Экономика
Кошельки партий проверили на прозрачность
Например, 235 млн руб. от "Единой России" в 2013 году получила "Управляющая дирекция", учредителем которой является сама партия, а руководит ею Наталья Орлова, первый заместитель руководителя Центрального исполкома "Единой России", сообщает "Голос".
Обновлено вчера в 17:03
Экономика
Банк России отозвал лицензию у Международного расчетного банка
Банк России приказом от 28 марта 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Международного расчетного банка, не являющегося участником системы страхования вкладов.
Обновлено в 02:25
Происшествия
Названы главные причины самоубийства российских полицейских
Чаще всего сотрудники российской полиции совершают самоубийство из-за домашних проблем и отсутствия интереса к карьерному росту.
Обновлено в 02:55
Армия и оружие
В США допустили исключение Турции из производства истребителя F-35
Исключение Турции из проекта производства истребителей F-35 принесет некоторые трудности, но такое решение возможно.
Обновлено в 02:50
Гаджеты
Redmi Note 7 Pro показал высокие результаты в тестах на производительность
Redmi Note 7 Pro показал высокие результаты в тестах, призванных проверить производительность устройства.
Обновлено вчера в 14:34
Культура
YouTube удалил последние ролики Парфенова и Дудя
Обновлено в 02:34
Экономика
Названы сферы деятельности с самыми высокими зарплатами
Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами по итогам января 2019 года.
Обновлено в 01:10
Армия и оружие
Сирия сообщила об авиаударе Израиля по Алеппо
ПВО Сирии отразили авиаудар Израиля по городу Алеппо. Об этом сообщило государственное телевидение страны.
Обновлено вчера в 20:18
Происшествия
В Приморье неизвестные сожгли пять катеров на базе отдыха
В Приморье на базу отдыха в селе Андреевка Хасанского района напали неизвестные, которые избили охранника и подожгли пять катеров.
Обновлено в 01:39
Космос
Что будет, если на всей Земле на 5 секунд исчезнет кислород
Кислород исчез из атмосферы Кислород исчез из природы Кислород исчез из материалов Кислород исчез из человеческого тела Кислород исчез из атмосферы Озоновый слой — часть стратосферы на высоте 25–30 км, поглощающая большую часть ультрафиолета, который излучает Солнце.
Обновлено вчера в 07:54