Политика

Путин отодвинул сотрудника службы безопасностиРИА Новости 11:57

В Сети появилось видео, на котором президент России Владимир Путин во время встречи с участниками Универсиады отодвинул сотрудника службы безопасности, чтобы пообщаться со спортсменами. На ролик телеканала "Россия 24" обратил внимание журналист Дмитрий Смирнов.
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Владимир Путин
Подвинься — такой здоровый, здоровей спортсменов.
— Владимир ПутинURA.Ru 14:54

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Путин подвинул охранника со словами «подвинься, такой здоровый». Видео

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Путин отодвинул сотрудника службы безопасности

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«Такой здоровый – здоровей спортсменов». Путин оттеснил сотрудника ФСО, вставшего между ним и видеокамерой журналистов

Фонтанка.Ру11:14

«Такой здоровый, здоровей спортсменов»: Путин отодвинул мешавшего журналистам охранника - видео

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Путин во время встречи со спортсменами отодвинул заслонившего камеру охранника

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Шутка Путина над охранником попала на видео

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«Подвинься — такой здоровый»: Путин отчитал сотрудника службы охраны, загородившего камеру

РЕН ТВ10:54
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 16:52, Ашберн
Авто

KIA оценили как Mercedes: клиент отсудил у дилера более 7 миллионов за неработающий подогрев сидений

Несколько раз у автомобиля выходил из строя подогрев сидений, и, по словам владельца, в общей сложности Sorento был в неисправном состоянии более двух месяцев.
Обновлено вчера в 23:33
Общество

Педагог из Барнаула научит коллег вести соцсети

Преподавателю русского языка из Барнаула Татьяне Кувшинниковой предложили составить и прочитать программу по "безопасному ведению соцсетей" в городском центре повышения квалификации для других учителей.
Обновлено в 09:58
Футбол

УЕФА открыл дело в отношении Украины из-за натурализованного бразильца

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении сборной Украины из-за участия в матчах отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года нападающего Жуниора Мораеса, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:10
Футбол

Медведев назвал сумму, которая сделает «Газпром Арену» идеальной

Президент «Зенита» Александр Медведев в интервью для YouTube-канала «КраСава» рассказал, сколько денег необходимо потратить на «Газпром Арену», чтобы привести ее в идеальное состояние.
Обновлено в 14:38
Политика

На Украине намерены возбудить уголовное дело против Бойко и Медведчука

На Украине возбуждают уголовное дело в отношении кандидата в президенты Юрия Бойко и главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука за незаконное пересечение границы в связи с их поездкой в Россию.
Обновлено в 13:18
Политика

В Дании опровергли отказ «Газпрому» по маршруту «Северного потока — 2»

«Интерфаксу» оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что Дания запросила дополнительную экологическую оценку маршрута прохождения газопровода к югу от острова Борнхольм, но заявки по-прежнему находятся на рассмотрении.
Обновлено в 12:10
Спорт

Медведева намерена выучить четверные прыжки на следующий сезон

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева намерена учить четверные прыжки на следующий сезон.
Обновлено в 13:15
Спорт

USADA поздравило умершего Холкомба с получением серебра Олимпиады-2014

Антидопинговое агентство США (USADA) поздравило бобслеистов Стивена Холкомба, Кертиса Томасевича, Кристофера Фогта и Стивена Лэнгтона с серебряными медалями Олимпиады-2014.
Обновлено в 15:41
Происшествия

Экс-министр Открытого правительства Абызов арестован на два месяца

Обновлено в 14:34
Происшествия

В Крыму обезвредили 500-килограммовую авиабомбу времён войны

В Крыму провели операцию по ликвидации в море 500-килограммовой немецкой фугасной авиабомбы времён Великой Отечественной войны, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России.
Обновлено в 15:21
Общество

Строительство завода по розливу воды в Култуке суд признал незаконным

Обновлено в 06:28
Армия и оружие

Двадцать четыре истребителя F-22 вышли на «Слоновью прогулку»

Военные подготовили к взлету одновременно 24 истребителя F-22, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry, а также стратегический военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III.
Обновлено в 08:46
Происшествия

На МКАДе задержали участников акции протеста против системы «Платон»

На МКАДе задержали участников акции протеста против системы «Платон».
Обновлено в 12:03
Политика

Совфед и Госдума не смогли договориться по закону о хостелах

Ранее Совфед отклонил закон о хостелах и предложил Госдуме совместно доработать его в согласительной комиссии.
Обновлено 25 марта в 10:36
Политика

Зеленский сохранил лидерство в президентском рейтинге на Украине

По данным социологических исследований, в президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превысил 30%.
Обновлено в 11:02
Авто

Почему Ford сворачивает бизнес в России

Обновлено в 13:49
Политика

Трамп потребовал от России уйти из Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Россия должна покинуть территорию Венесуэлы, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 11:55
Политика

В Крыму задержаны 20 участников террористической организации

В Крыму пресечена деятельность ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в РФ), сообщает пресс-служба ФСБ.
Обновлено в 08:16
Политика

Помпео заявил, что США передают Украине развединформацию

"Вы видите наши усилия по всему миру, в том числе на Украине и в Грузии, по противодействию попыткам России вмешаться, когда приближаются выборы", - добавил глава Госдепартамента, напомнив, что на Украине президентские выборы пройдут 31 марта.
Обновлено в 15:09
Энергетика

Запасы нефти в США за неделю выросли на 2,8 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 2,8 млн баррелей и на 22 марта составили 442,28 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
Обновлено в 11:47
Кино

Джордан Пил не взял бы «белого парня» на главную роль в своём фильме

Американский режиссёр Джордан Пил заявил, что не возьмёт «белого парня» на главную роль в своём фильме.
Обновлено в 09:40
Политика

ЕП запретит одноразовую пластиковую посуду

Новый закон, принятый членами Европарламента, запрещает продажу изделий из пластика, в частности: тарелок, столовых приборов, соломинок и ватных палочек.
Обновлено в 15:09
Происшествия

На Украине при взрыве цистерн с газом пострадали три человека

"В результате взрыва емкости с газом, предварительно травмированы три человека, которые госпитализированы в больницу", - подтвердили в ведомстве.
Обновлено в 16:06
Армия и оружие

Индия успешно сбила спутник и назвала себя космической державой

Обновлено в 08:26
Политика

Российскую журналистку Маргариту Бондарь выдворят с Украины

Государственная миграционная служба Украины намерена выдворить с территории страны российскую журналистку Маргариту Бондарь.
Обновлено в 12:00
Гаджеты

В России выпустили кнопочный телефон-слайдер за 2500 рублей

Телефон выпускается в двух цветах корпуса - синем и черном. Стоит девайс 2490 рублей, пишет «Российская газета».
Обновлено в 12:33
Шоу-бизнес

Как коллекторы преследуют его из-за Началовой, рассказал Фролов

Обновлено в 11:54
Кино

Лунгин прокомментировал ситуацию с его фильмом «Братство»

Режиссёр Павел Лунгин назвал мракобесием призыв запретить показ его фильма «Братство» о советских солдатах в Афганистане 9 мая.
Обновлено в 11:32
Шоу-бизнес

Хайди Клум, сестры Кардашьян, Лео Ди Каприо и другие звезды поздравили Дайану Росс с 75-летием

26 марта свой 75-й день рождения отметила легендарная Дайана Росс.
Обновлено в 15:43
Важное за сутки

Названо идеальное число расстегнутых пуговиц на рубашке

Мужской журнал GQ разобрался, сколько пуговиц на рубашке нужно расстегнуть, чтобы чувствовать себя комфортно и при этом не рисковать репутацией.
Обновлено в 14:53
Как работают Яндекс.Новости?
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