Политика

Путин отодвинул охранника во время встречи со спортсменамиRambler News Service 14:37

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками Универсиды-2019 отодвинул сотрудника службы охраны, который загораживал камеру. Этот момент, показанный в эфире телеканала «Россия 24» опубликовал корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов на своей странице в Twitter.
Читать в источнике
Владимир Путин
Подвинься — такой здоровый, здоровей спортсменов.
— Владимир ПутинURA.Ru 14:54

Подробнее о событии

Путин подвинул охранника со словами «подвинься, такой здоровый». Видео

РБК13:09

Путин отодвинул сотрудника службы безопасности

РИА Новости11:57

«Подвинься — такой здоровый»: Путин отчитал сотрудника службы охраны, загородившего камеру

РЕН ТВ10:54

«Такой здоровый – здоровей спортсменов». Путин оттеснил сотрудника ФСО, вставшего между ним и видеокамерой журналистов

Фонтанка.Ру11:14

Путин во время встречи со спортсменами отодвинул заслонившего камеру охранника

ФАН11:01

Шутка Путина над охранником попала на видео

Взгляд.ру10:56

«Такой здоровый, здоровей спортсменов»: Путин отодвинул мешавшего журналистам охранника - видео

Царьград11:23
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 18:24, Ашберн
Происшествия

Следователи предъявили обвинение экс-министру Абызову

Следователи предъявили экс-министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову обвинение в создании преступного сообщества и мошенничестве.
Обновлено вчера в 15:15
Политика

Участники протестов в Ингушетии выдвинулись в сторону Чечни

Обновлено в 04:38
Общество

Учительницу уволили за фотографию в соцсетях

Педагог филолог Татьяна Кувшинникова была вынуждена уволиться из барнаульской школы №13 после того, как директор указал ей на фотографию в соцсетях, где она стоит в купальнике.
Обновлено в 10:29
Армия и оружие

Новейший авианосец США сломался на испытаниях

Новейший суперавианосец "Джеральд Форд" сломался на испытаниях. У него вышли из строя паровые турбины.
Обновлено в 06:56
Технологии

Российским спецслужбам откроют доступ к интернету вещей

Российским правоохранительным органам предоставят доступ к данным, хранящимся на платформах интернета вещей.
Обновлено в 10:18
Шоу-бизнес

Нюша рассказала о проблемах со своей фигурой после родов

Недавно Нюша вышла из декрета, пока не успев привести в порядок свою фигуру после родов, после чего она рассказала о возникшей ситуации в Instagram.
Обновлено в 04:55
Политика

СК проверит приговоривших экс-министра обороны СССР литовских судей

Обновлено в 09:43
Армия и оружие

«Русские витязи» планируют пересесть на Су-35

Пилотажная группа "Русские витязи" планирует в перспективе пересесть с истребителей Су-30СМ на Су-35, сообщил журналистам в среду командир группы полковник Андрей Алексеев.
Обновлено в 03:34
Происшествия

Полиция оцепила дом в центре Лондона в рамках спецоперации

Обновлено в 16:43
Происшествия

Шесть мощных взрывов в центре украинского города попали на видео

Обновлено в 17:30
Авто

Aurus представит парадный кабриолет

Aurus разрабатывает кабриолет для проведения военных парадов. Ожидается, что новинку представят на Параде Победы 9 мая.
Обновлено в 10:59
Гаджеты

Российский Caviar презентовал коллекцию «царских» смартфонов

Российский бренд Caviar создал новую коллекцию Tsar-смартфонов, посвященных великим правителям и основателям разных династий и государств.
Обновлено в 14:31
Политика

Захарова заявила о лицемерии Запада в отношении Венесуэлы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила в глобальном лицемерии страны Запада, которые предлагают Венесуэле гуманитарную помощь после того, как у латиноамериканской страны под нажимом США были похищены и заморожены в зарубежных банках 30 миллиардов долларов.
Обновлено в 16:36
Здоровье

В Таре у местного кота выявили бешенство

Вирус обнаружен в Таре на севере Омской области у домашнего кота. Об этом сообщает региональный Россельхознадзор.
Обновлено в 07:41
Авто

В РФ подорожали автомобили Genesis 2019 года выпуска

Стоит отметить, что последнее удорожание автомобилей было в феврале прошлого года, когда модели подорожали на сумму от 40 до 110 тысяч рублей.
Обновлено в 15:50
Политика

На Украине призывают судить Бойко и Медведчука за госизмену

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пообещал, что сегодня ГПУ откроет уголовное производство в связи с незаконным пересечением границы Медведчуком и Бойко.
Обновлено в 11:17
Общество

Глава Росгидромета: в регионах расхищают оборудование метеостанций

В Китае ввели смертную казнь за проникновение на территорию метеостанции и нанесение ей ущерба.
Обновлено в 17:52
Общество

Двое студентов почти три недели выживали в джунглях голышом и без еды

Двое британских студентов решили провести три недели в малайзийских джунглях без еды и одежды. Об их эксперименте сообщает The Mirror.
Обновлено в 15:38
Единоборства

Усик отказался от пояса WBA и боя с Лебедевым

Обновлено в 17:26
Кино

Мединский порекомендовал посмотреть «Балканский рубеж» призывникам

Глава Минкульта Владимир Мединский посоветовал юношам призывного возраста посмотреть боевик «Балканский рубеж».
Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес

Саша Савельева впервые стала мамой

Сегодня стало известно, что солистка группы "Фабрика" родила сына.
Обновлено в 07:59
Политика

В Дании опровергли отказ «Газпрому» по маршруту «Северного потока — 2»

«Интерфаксу» оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что Дания запросила дополнительную экологическую оценку маршрута прохождения газопровода к югу от острова Борнхольм, но заявки по-прежнему находятся на рассмотрении.
Обновлено в 12:10
Гаджеты

В России стартовало производство SSD GS Group с интерфейсом PCIe

Центр разработки микроэлектроники в составе GS Group ― GS Nanotech ― приступил к производству первых в России твердотельных накопителей с интерфейсом PCIe и с поддержкой протокола NVMe.
Обновлено в 15:16
Политика

США намерены объявить новые меры НАТО против России

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон надеется на следующей неделе объявить новые меры НАТО против России из-за Украины.
Обновлено в 17:51
Политика

ЕП запретит одноразовую пластиковую посуду

Новый закон, принятый членами Европарламента, запрещает продажу изделий из пластика, в частности: тарелок, столовых приборов, соломинок и ватных палочек.
Обновлено в 15:09
Политика

Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанам

Сирия запросила заседание Совета безопасности ООН по Голанским высотам.
Обновлено в 00:25
Шоу-бизнес

Александр Цекало впервые вышел в свет с новой женой

Еще в начале весны поклонники активно обсуждали четвертую свадьбу Александра Цекало, а 27 марта продюсер уже вышел в свет с новоявленной супругой.
Обновлено в 15:30
Авто

«КамАЗ» готов трудоустроить часть сотрудников с Ford Sollers

Обновлено в 18:07
Происшествия

Пожар на заводе на севере Петербурга локализован

Спасатели локализовали в среду вечером пожар на территории завода на Сердобольской улице в Приморском районе Петербурга, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС города.
Обновлено в 15:45
Армия и оружие

ПВО Сирии отразили атаку Израиля на Алеппо

Обновлено в 18:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное