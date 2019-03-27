Политика

Путин отодвинул охранника во время встречи со спортсменамиRambler News Service 14:37

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками Универсиды-2019 отодвинул сотрудника службы охраны, который загораживал камеру. Этот момент, показанный в эфире телеканала «Россия 24» опубликовал корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов на своей странице в Twitter.
Читать в источнике
Владимир Путин
Подвинься — такой здоровый, здоровей спортсменов.
— Владимир ПутинURA.Ru 14:54

Подробнее о событии

Путин подвинул охранника со словами «подвинься, такой здоровый». Видео

РБК13:09

Путин отодвинул сотрудника службы безопасности

РИА Новости11:57

«Такой здоровый – здоровей спортсменов». Путин оттеснил сотрудника ФСО, вставшего между ним и видеокамерой журналистов

Фонтанка.Ру11:14

«Такой здоровый, здоровей спортсменов»: Путин отодвинул мешавшего журналистам охранника - видео

Царьград11:23

Путин во время встречи со спортсменами отодвинул заслонившего камеру охранника

ФАН11:01

Шутка Путина над охранником попала на видео

Взгляд.ру10:56

«Подвинься — такой здоровый»: Путин отчитал сотрудника службы охраны, загородившего камеру

РЕН ТВ10:54
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 19:58, Ашберн
Происшествия

В китайской провинции Цинхай произошло землетрясение магнитудой 5,0

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в провинции Цинхай на западе центральной части Китая, сообщает китайский сейсмический центр.
Обновлено в 19:06
Игры

Прощальное обновление к Enter the Gungeon выйдет в апреле

О своём прощальном подарке игрокам студия Dodge Roll объявила в конце 2018 года.
Обновлено в 16:04
Кино

Крис Эванс назвал свою любимую сцену в киновселенной Marvel

В первом фильме все же было ощущение, что руки у моего персонажа связаны. Поэтому в нем я просто сделал все возможное, чтобы не мешать.
Обновлено в 01:26
Футбол

Вадим Евсеев назначен главным тренером «Уфы»

Обновлено в 12:53
Наука

Новый речной экраноплан появится в России

Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) имени Н.Е. Жуковского во времена СССР занимался разработками экранопланов с 1960-х годов.
Обновлено в 11:35
Политика

Зеленский сохранил лидерство в президентском рейтинге на Украине

По данным социологических исследований, в президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превысил 30%.
Обновлено в 11:02
Общество

Мексиканская Interjet остановила полеты 15 самолетов Superjet 100

Мексиканская авиакомпания Interjet, в парке которой находятся 22 российских самолета Sukhoi Superjet 100, остановила эксплуатацию 15 из них, сообщает портал FlightGlobal со ссылкой на свой сервис, анализирующий полеты мирового флота.
Обновлено в 11:30
Политика

Силуанов негативно отнесся к задержанию Абызова

Первый вице-премьер правительства Антон Силуанов заявил, что негативно относится к задержанию экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова; он рассчитывает, что суд разберется в этой ситуации.
Обновлено в 07:20
Единоборства

Украинец Усик отказался от боя с россиянином Лебедевым и потерял титул

Обновлено в 18:25
Общество

Умер космонавт Валерий Быковский

Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.
Обновлено в 12:32
Авто

Новейший смартфон Huawei не смог открыть автомобиль. Хотя должен был

Выступая на сцене, генеральный директор компании Ричард Ю упомянул про одну из многочисленных фишек смартфона – им можно открывать автомобили с бесключевым доступом.
Обновлено в 14:00
Армия и оружие

Российский двигатель для беспилотника «Корсар» застрял в судах

"Преждевременное" начало работ Контракт на разработку российского авиационного поршневого двигателя для БПЛА малой дальности министерство обороны заключило с рыбинским КБ "Луч" в 2015 году.
Обновлено вчера в 01:00
Гаджеты

В WhatsApp появится «темный» режим

Новая функция доступна только в бета-версии, дата релиза которой не называется Популярный мессенджер WhatsApp может получить функцию "темного" режима, передает РИА Новости.
Обновлено в 19:49
Экономика

В Крыму выставят на продажу бывшую госдачу Брежнева за 1 млрд рублей

Бывшую госдачу "Глициния" (Ялта) выставят на продажу в Крыму за 1 млрд рублей, сообщил на заседании Госсовет спикер крымского парламента Владимир Константинов.
Обновлено в 07:44
Футбол

Роналду может в скором времени вновь стать отцом

Обновлено в 14:44
Происшествия

Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно

Обновлено в 12:17
Политика

Парламент Великобритании поддержал новые сроки Brexit

По результатам прошедшего голосования, большинство членов парламента Соединённого Королевства поддержали новые даты выхода страны из Евросоюза.
Обновлено в 18:20
Общество

«КамАЗ» готов трудоустроить часть сотрудников с Ford Sollers

Квалифицированных сотрудников закрываемых заводов Ford Sollers в Татарии готов принять на работу «КамАЗ», сообщили в пресс-службе группы предприятий.
Обновлено в 18:07
Шоу-бизнес

Саша Савельева впервые стала мамой

Сегодня стало известно, что солистка группы "Фабрика" родила сына.
Обновлено в 07:59
Политика

«Нафтогаз»: «Газпром» получил от Дании отказ по «Северному потоку — 2»

«Газпром» получил очередной отказ в Дании относительно маршрута «Северного потока — 2», — говорится в Twitter компании.
Обновлено в 11:35
Футбол

В Испании сообщили, что Мане дал согласие на трансфер в «Реал»

Как сообщает Marca, сенегальский футболист сообщил своему окружению о желании перейти в мадридский «Реал», который, как пишет пресса, сделал ему предложение о переходе летом 2019 года.
Обновлено в 11:21
Футбол

Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»

Обновлено в 07:01
Футбол

В Аргентине женщину-арбитра облили кипятком во время матча

Арбитр Розана Паз была облита кипятком во время матча аргентинской футбольной лиги Сан-Хуана «Маркесадо» — «Сан-Мартин», сообщает Telesol Diario.
Обновлено в 13:25
Происшествия

В Кировограде прогремела серия мощных взрывов

Вечером 27 марта в Кропивницком [бывший Кировоград] погремели сразу несколько мощных взрывов.
Обновлено в 17:25
Здоровье

В Воронежской области число заболевших корью выросло до 12 человек

Число заболевших корью в Воронежской выросло до 12 человек.
Обновлено в 13:12
Интернет

Дурова «на мыло»? 58% пользователей Telegram против удаления переписки

Оказалось, что часть недовольных людей равна 58%, они требуют, чтобы были возвращены прежние условия пользования Telegram.
Обновлено в 14:05
Общество

Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться

Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:53
Политика

Помпео: Россия вмешивается в выборы в США с 2004 года

Госсекретарь США Майк Помпео считает, что Россия вмешивается в выборы в США как минимум с 2004 года, передает РИА Новости.
Обновлено в 17:59
Политика

Захарова ответила на ультиматум Трампа по Венесуэле

Ранее сообщалось, что Трамп предъявил России ультиматум по Венесуэле.
Обновлено в 17:41
Происшествия

Потушили крупный пожар в кондитерском цехе на Кубани

Ранее «Живая Кубань» сообщала, что 27 марта в 20:37 стало известно о возгорании кондитерского цеха в поселке Глубокий.
Обновлено в 16:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное