Политика
Путин отодвинул охранника во время встречи со спортсменамиRambler News Service 14:37
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками Универсиды-2019 отодвинул сотрудника службы охраны, который загораживал камеру. Этот момент, показанный в эфире телеканала «Россия 24» опубликовал корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов на своей странице в Twitter.
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Подвинься — такой здоровый, здоровей спортсменов.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 19:58, Ашберн
Происшествия
В китайской провинции Цинхай произошло землетрясение магнитудой 5,0
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в провинции Цинхай на западе центральной части Китая, сообщает китайский сейсмический центр.
Обновлено в 19:06
Игры
Прощальное обновление к Enter the Gungeon выйдет в апреле
О своём прощальном подарке игрокам студия Dodge Roll объявила в конце 2018 года.
Обновлено в 16:04
Кино
Крис Эванс назвал свою любимую сцену в киновселенной Marvel
В первом фильме все же было ощущение, что руки у моего персонажа связаны. Поэтому в нем я просто сделал все возможное, чтобы не мешать.
Обновлено в 01:26
Футбол
Вадим Евсеев назначен главным тренером «Уфы»
Обновлено в 12:53
Наука
Новый речной экраноплан появится в России
Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) имени Н.Е. Жуковского во времена СССР занимался разработками экранопланов с 1960-х годов.
Обновлено в 11:35
Политика
Зеленский сохранил лидерство в президентском рейтинге на Украине
По данным социологических исследований, в президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превысил 30%.
Обновлено в 11:02
Общество
Мексиканская Interjet остановила полеты 15 самолетов Superjet 100
Мексиканская авиакомпания Interjet, в парке которой находятся 22 российских самолета Sukhoi Superjet 100, остановила эксплуатацию 15 из них, сообщает портал FlightGlobal со ссылкой на свой сервис, анализирующий полеты мирового флота.
Обновлено в 11:30
Политика
Силуанов негативно отнесся к задержанию Абызова
Первый вице-премьер правительства Антон Силуанов заявил, что негативно относится к задержанию экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова; он рассчитывает, что суд разберется в этой ситуации.
Обновлено в 07:20
Общество
Умер космонавт Валерий Быковский
Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.
Обновлено в 12:32
Авто
Новейший смартфон Huawei не смог открыть автомобиль. Хотя должен был
Выступая на сцене, генеральный директор компании Ричард Ю упомянул про одну из многочисленных фишек смартфона – им можно открывать автомобили с бесключевым доступом.
Обновлено в 14:00
Армия и оружие
Российский двигатель для беспилотника «Корсар» застрял в судах
"Преждевременное" начало работ Контракт на разработку российского авиационного поршневого двигателя для БПЛА малой дальности министерство обороны заключило с рыбинским КБ "Луч" в 2015 году.
Обновлено вчера в 01:00
Гаджеты
В WhatsApp появится «темный» режим
Новая функция доступна только в бета-версии, дата релиза которой не называется Популярный мессенджер WhatsApp может получить функцию "темного" режима, передает РИА Новости.
Обновлено в 19:49
Экономика
В Крыму выставят на продажу бывшую госдачу Брежнева за 1 млрд рублей
Бывшую госдачу "Глициния" (Ялта) выставят на продажу в Крыму за 1 млрд рублей, сообщил на заседании Госсовет спикер крымского парламента Владимир Константинов.
Обновлено в 07:44
Футбол
Роналду может в скором времени вновь стать отцом
Обновлено в 14:44
Политика
Парламент Великобритании поддержал новые сроки Brexit
По результатам прошедшего голосования, большинство членов парламента Соединённого Королевства поддержали новые даты выхода страны из Евросоюза.
Обновлено в 18:20
Общество
«КамАЗ» готов трудоустроить часть сотрудников с Ford Sollers
Квалифицированных сотрудников закрываемых заводов Ford Sollers в Татарии готов принять на работу «КамАЗ», сообщили в пресс-службе группы предприятий.
Обновлено в 18:07
Шоу-бизнес
Саша Савельева впервые стала мамой
Сегодня стало известно, что солистка группы "Фабрика" родила сына.
Обновлено в 07:59
Политика
«Нафтогаз»: «Газпром» получил от Дании отказ по «Северному потоку — 2»
«Газпром» получил очередной отказ в Дании относительно маршрута «Северного потока — 2», — говорится в Twitter компании.
Обновлено в 11:35
Футбол
В Испании сообщили, что Мане дал согласие на трансфер в «Реал»
Как сообщает Marca, сенегальский футболист сообщил своему окружению о желании перейти в мадридский «Реал», который, как пишет пресса, сделал ему предложение о переходе летом 2019 года.
Обновлено в 11:21
Футбол
Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»
Обновлено в 07:01
Футбол
В Аргентине женщину-арбитра облили кипятком во время матча
Арбитр Розана Паз была облита кипятком во время матча аргентинской футбольной лиги Сан-Хуана «Маркесадо» — «Сан-Мартин», сообщает Telesol Diario.
Обновлено в 13:25
Происшествия
В Кировограде прогремела серия мощных взрывов
Вечером 27 марта в Кропивницком [бывший Кировоград] погремели сразу несколько мощных взрывов.
Обновлено в 17:25
Здоровье
В Воронежской области число заболевших корью выросло до 12 человек
Число заболевших корью в Воронежской выросло до 12 человек.
Обновлено в 13:12
Интернет
Дурова «на мыло»? 58% пользователей Telegram против удаления переписки
Оказалось, что часть недовольных людей равна 58%, они требуют, чтобы были возвращены прежние условия пользования Telegram.
Обновлено в 14:05
Общество
Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться
Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:53
Политика
Помпео: Россия вмешивается в выборы в США с 2004 года
Госсекретарь США Майк Помпео считает, что Россия вмешивается в выборы в США как минимум с 2004 года, передает РИА Новости.
Обновлено в 17:59
Политика
Захарова ответила на ультиматум Трампа по Венесуэле
Ранее сообщалось, что Трамп предъявил России ультиматум по Венесуэле.
Обновлено в 17:41
Происшествия
Потушили крупный пожар в кондитерском цехе на Кубани
Ранее «Живая Кубань» сообщала, что 27 марта в 20:37 стало известно о возгорании кондитерского цеха в поселке Глубокий.
Обновлено в 16:37