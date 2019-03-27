Путин отодвинул охранника во время встречи со спортсменамиRambler News Service 14:37

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками Универсиды-2019 отодвинул сотрудника службы охраны, который загораживал камеру. Этот момент, показанный в эфире телеканала «Россия 24» опубликовал корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов на своей странице в Twitter.

Путин отодвинул охранника во время встречи со спортсменами

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