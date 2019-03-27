Политика
Путин отодвинул охранника во время встречи со спортсменамиRambler News Service 14:37
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками Универсиды-2019 отодвинул сотрудника службы охраны, который загораживал камеру. Этот момент, показанный в эфире телеканала «Россия 24» опубликовал корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов на своей странице в Twitter.
Читать в источнике
Оценить18
Подвинься — такой здоровый, здоровей спортсменов.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 15:18, Ашберн
Политика
Мэй пообещала уйти в отставку после Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что подаст в отставку после того, как произойдет Brexit.
Обновлено в 14:35
Финансы
Минфин разместил ОФЗ на 35,9 млрд рублей
Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26224 (с погашением 23 мая 2029 года) на сумму 35,9 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.
Обновлено в 09:48
Происшествия
14-летнюю «Мисс Подмосковья» изнасиловали на 25-м этаже новостройки
В "Прямой эфир" пришла 14-летняя Маргарита Осадчая — победительница конкурсов красоты и вице-мисс конкурса "Юная красавица Подмосковья".
Обновлено в 11:38
Музыка
Недопущенная Украиной на «Евровидение» певица Maruv приехала в Россию
Обновлено вчера в 18:55
Общество
Умер космонавт Валерий Быковский
Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.
Обновлено в 12:32
Политика
Трамп потребовал от России уйти из Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Россия должна покинуть территорию Венесуэлы, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 11:55
Политика
С Украины выдворяют российскую журналистку
Служба безопасности Украины (СБУ) решила выдворить из страны российскую журналистку Маргариту Бондарь.
Обновлено в 12:52
Спорт
Евгения Медведева планирует учить четверные прыжки к следующему сезону
Фигуристка Евгения Медведева заявила, что к следующему сезону планирует освоить четверные прыжки - сальхов и тулуп.
Обновлено в 13:20
Футбол
УЕФА открыл дело в отношении Украины из-за натурализованного бразильца
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении сборной Украины из-за участия в матчах отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года нападающего Жуниора Мораеса, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:10
Происшествия
В Казахстане разбился вертолет с 13 военными
Вертолет ВВС Казахстана разбился после вылета из города Актау, на его борту находились 13 человек.
Обновлено в 11:33
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
Авто
Дмитрий Козак подтвердил уход компании Ford с российского рынка
Обновлено в 06:40
Происшествия
Задержан бывший министр открытого правительства Михаил Абызов
Обновлено вчера в 23:31
Общество
Минтруд предложил продлить рабочий день для работниц сел
Минтруд обсуждает вопрос о продлении рабочего дня женщин, которые трудятся в сельской местности, сообщили в пресс-службе министерства.
Обновлено в 05:49
Шоу-бизнес
Британский таблоид высмеял Волочкову за «фотошоп»
Британский таблоид The Sun опубликовал подборку самых перестаравшихся с фоторедактором звезд социальной сети Instagram.
Обновлено в 04:52
Политика
Порошенко не исключил переговоров с Путиным
Президент Украины Петр Порошенко заявил о возможности двусторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 13:11
Хоккей
Два стартовых матча финала Восточной конференции пройдут при аншлаге
Напомним, матчи финала Восточной конференции между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым» пройдут 29 и 31 марта в Балашихе, 2 и 4 апреля в Уфе.
Обновлено в 04:24
Кино
Мэйси Уильямс рассказала о судьбе «Новых мутантов»
Обновлено в 04:53
Политика
Зеленский одним постом высмеял Порошенко, Тимошенко и Вакарчука
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский 27 марта опубликовал на своей странице в соцсети Facebook изображение, которым высмеял сразу нескольких украинских политиков На снимке запечатлены четверо участников студии "Квартал 95".
Обновлено в 11:03
Экономика
Совет Федерации одобрил поправки об индексации пенсий
Законодательная инициатива, позволяющая доиндексировать пенсии неработающим пенсионерам сверх прожиточного минимума, одобрена Советом Федерации РФ 27 марта.
Обновлено в 06:40
Шоу-бизнес
Софи Тернер объяснила, почему решила выйти замуж так рано
В новом интервью Rolling Stones, героиней которого Софи стала вместе со своей лучшей подругой и коллегой по сериалу Мэйси Уильямс, она объяснила, почему не задумываясь сказала «да» Джо.
Обновлено в 09:25
Политика
В Екатеринбурге госпитализировали Геннадия Бурбулиса
Экс-госсекретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса госпитализировали в Екатеринбурге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ельцин-центра.
Обновлено в 13:43
Политика
В Дании опровергли отказ «Газпрому» по маршруту «Северного потока — 2»
«Интерфаксу» оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что Дания запросила дополнительную экологическую оценку маршрута прохождения газопровода к югу от острова Борнхольм, но заявки по-прежнему находятся на рассмотрении.
Обновлено в 12:10
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова похвасталась успехами обучения в ГИТИСе
Обновлено в 06:55
Происшествия
DM: полиция оцепила дом в центре Лондона в рамках спецоперации
Вооруженные сотрудники британской полиции перекрыли в среду две улицы в центре Лондона и оцепили дом, в котором укрылся мужчина, утверждающий, что он вооружен.
Обновлено в 14:52
Политика
Путин поручил создать новую стратегию по развитию физкультуры и спорта
Говоря о массовом спорте, Путин отдельно остановился на развитии детского спорта.
Обновлено в 12:00
Футбол
Джикия вернулся к тренировкам в общей группе «Спартака»
Обновлено в 09:17