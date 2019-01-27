Политика
Путин отодвинул охранника ради рукопожатий с петербуржцамиLenta.ru 07:39
Президент России Владимир Путин жестом остановил сотрудника своей охраны, чтобы пообщаться с жителями Санкт-Петербурга, пришедшими на Пискаревское кладбище в день снятия блокады Ленинграда. Видео момента опубликовано в Telegram-канале RIA_Kremlinpool.
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с чего всё началось
На кадрах, которые опубликованы в Twitter «Кремлевский пул РИА», видно, как сотрудник охраны пытается оградить Путина от людей, но тот остановил его движением руки, чтобы пообщаться с пришедшими на Пискаревское кладбище петербуржцами, передает РИА «Новости».Взгляд.ру09:17
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