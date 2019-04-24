Путин отметил важность визита Ким Чен Ына в РоссиюАргументы и Факты 02:17

Уверен, что ваш визит сегодня в Россию послужит делу развития двусторонних отношений, позволит лучше понять, какими путями можем урегулировать ситуацию на Корейском полуострове, что можем сделать вместе, что Россия может сделать для того, чтобы поддержать те процессы, которые сейчас происходят.

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