Политика
Путин отметил важность визита Ким Чен Ына в РоссиюАргументы и Факты 02:17
Путин напомнил, что в прошлом году отмечалось 70 лет с момента установления дипломатических отношений между Россией и КНДР. Он вспомнил о своем визите в Северную Корею в 2000 году и отметил, что отец Ким Чен Ына был одним из инициаторов подписания договора о дружбе между двумя странами.
Читать в источнике
Оценить
Уверен, что ваш визит сегодня в Россию послужит делу развития двусторонних отношений, позволит лучше понять, какими путями можем урегулировать ситуацию на Корейском полуострове, что можем сделать вместе, что Россия может сделать для того, чтобы поддержать те процессы, которые сейчас происходят.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 03:28, Ашберн
Политика
Жителям Донбасса упростили получение российских паспортов
На сайте Кремля появилось сообщение, в котором говорится о том, что президент подписал указ об упрощенном получении паспортов РФ для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.
Обновлено вчера в 09:01
Политика
Путин обсудил ситуацию с природными пожарами в Забайкалье
Президент РФ Владимир Путин обсудил ситуацию с природными пожарами в Забайкалье во время совещания в Чите, посвященного вопросам ликвидации последствий стихии в регионе.
Обновлено вчера в 19:35
Происшествия
В Магаданской области в ДТП погибли три человека
ДТП произошло в четверг, 25 апреля, между поселками Уптар и Сокол. По последним данным, в результате инцидента погибли три человека.
Обновлено в 02:49
Экономика
Mail.Ru Group сократила прибыль из-за доначисленных налогов
Показатель EBITDA (доналоговая прибыль) сократился на 25,9%, до 4,15 млрд руб. В компании объяснили негативную динамику показателей тем, что после налоговой проверки в первом квартале были зарегистрированы дополнительные начисления НДС в размере около 260 млн руб. По словам источника РБК, близкого к компании, речь идет о доначислении налогов, не уплаченных контрагентами Mail.Ru Group.
Обновлено в 02:52
Музыка
Соседов в пух и прах разнес идею почтить память Началовой минутой молчания
Известный критик Сергей Соседов возмутился предложением и разнес эту идею в пух и прах.
Обновлено в 03:15
Политика
Климкин: Путин планирует «взять на понт» указом о паспортах для ДНР и ЛНР
Климкин объяснил, что время принятия данного решения объясняется планами президента России Владимира Путина "взять на понт" и повысить ставки при решении вопроса Донбасса при новом президенте Украины.
Обновлено в 02:17
Шоу-бизнес
Бузова рассказала Собчак о требованиях Тарасова
Ранее Бузова рассказала Собчак о брачном контракте с Тарасовым.
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия
В Иркутске осудили убийц женщины-ювелира
В Иркутске завершился суд над тремя местными жителями, который зимой убили и ограбили женщину-ювелира из Таганрога.
Обновлено в 02:25
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала, почему распались «Уральские пельмени»
В прошлом году в шоу «Уральские пельмени» случились изменения, удивившие поклонников.
Обновлено вчера в 08:00
Общество
Экоактивисты блокировали вход в здание Лондонской фондовой биржи
Экологические активисты в рамках акций в защиту окружающей среды блокировали вход в здание Лондонской фондовой биржи, передает телеканал Sky News.
Обновлено в 03:16
Политика
Экс-глава СВР рассказал о планах ЦРУ в отношении российской разведки
После распада Советского союза Центральное разведывательное управление США намеревалось парализовать работу российской разведки.
Обновлено в 02:24
Шоу-бизнес
Джонни Депп хочет жениться на 20-летней россиянке, пишут СМИ
Американский актер Джонни Депп планирует жениться на 20-летней танцовщице из Санкт-Петербурга Полине Глен, пишет Daily Mail.
Обновлено вчера в 23:22
Политика
Национализм посчитали основной причиной поражения Порошенко на выборах
Действующий президент Украины Петр Порошенко проиграл во втором туре выборов оппоненту Владимиру Зеленскому из-за националистической политики.
Обновлено вчера в 22:17
Политика
Путин утвердил ежегодную денежную выплату участникам ВОВ ко Дню Победы
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому ко Дню Победы устанавливается ежегодная денежная выплата в размере 10 тыс. рублей некоторым категориям граждан.
Обновлено в 03:17
Политика
Путин назвал разговор с Ким Чен Ыном обстоятельным
Обновлено в 02:12
Кино
Скончался французский актер Жан-Пьер Марьель
Обновлено вчера в 16:57
Авто
Ford Motor инвестирует в Rivian 500 млн долларов
Как известно, в феврале компания получила от нескольких инвесторов солидную сумму — 700 млн долларов, значительную часть которой выделила компания Amazon.
Обновлено вчера в 09:50
Энергетика
Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба»
Обновлено вчера в 17:03
Транспорт
ГИБДД опять усложнит получение водительских прав
Государственная автоинспекция разрабатывает новые меры, направленные на повышение требований к начинающим водителям.
Обновлено в 01:52
Религия
У православных христиан — Чистый четверг
Обновлено в 02:49
Здоровье
Диетолог объяснил рост числа россиян с ожирением
По данным Роспотребнадзора за восемь лет число россиян, страдающих ожирением, выросло в два раза: этим заболеванием сейчас страдает каждая четвертая женщина и каждый седьмой мужчина в стране.
Обновлено в 01:08
Шоу-бизнес
Елена Яковлева рассказала о сделанных пластических операциях
Елена Яковлева призналась, что не хочет стареть, поэтому в свои 58 лет борется за молодость и делает пластические операции.
Обновлено вчера в 10:27
Общество
Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон
Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
Обновлено вчера в 18:06
Авто
В Сети появились рендеры купеобразного Jeep Trackhawk Coupe
Художник Деян Христов разработал рендерные изображения кроссовера Jeep Trackhawk Coupe.
Обновлено в 01:47
Авто
Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero
Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено вчера в 07:47
Происшествия
На рельсы станции метро «Фрунзенская» упал пассажир
На станции "Фрунзенская" Сокольнической линии метро на рельсы упал пассажир.
Обновлено в 02:26
Политика
Захарова назвала самых возмущенных решением России по Донбассу
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию украинских властей на решение России упростить процедуру выдачи паспортов жителям отдельных территорий Донбасса, контролируемых самопровозглашенными ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 13:57
Происшествия
На Шри-Ланке произошел новый взрыв
21 апреля в Шри-Ланке произошло восемь взрывов.
Обновлено в 00:37
Космос
ИСС станет площадкой для создания серии научно-образовательных студенческих малых космических аппаратов
Компания "ИСС" станет площадкой для создания серии научно-образовательных студенческих малых космических аппаратов.
Обновлено вчера в 22:51
Происшествия
В Хабаровске обрушилась часть жилого дома
Часть двухэтажного жилого дома обрушилась на площади 40 квадратных метров в Хабаровске, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено вчера в 09:25