Политика

Путин отметил важность визита Ким Чен Ына в РоссиюАргументы и Факты 02:17

Путин напомнил, что в прошлом году отмечалось 70 лет с момента установления дипломатических отношений между Россией и КНДР. Он вспомнил о своем визите в Северную Корею в 2000 году и отметил, что отец Ким Чен Ына был одним из инициаторов подписания договора о дружбе между двумя странами.
Читать в источнике
Владимир Путин
Мы приветствуем ваши усилия по развитию межкорейского диалога и по нормализации северокорейских и американских отношений.
— Владимир ПутинРБК 00:48

Подробнее о событии

Путин приветствовал усилия КНДР по нормализации отношений с США

Комсомольская правда02:08

Путин оценил визит Ким Чен Ына в Россию

Газета.Ru01:24

Путин: Визит Ким Чен Ына поможет урегулированию на Корейском полуострове

МИР 2400:25

Путин отметил усилия Ким Чен Ына в налаживании диалога с США

РБК00:48

Путин заявил, что визит Ким Чен Ына в РФ поможет развитию двусторонних отношений

РЕН ТВ00:28

Путин приветствовал усилия Ким Чен Ына по нормализации отношений с США

ТАСС00:48

Путин приветствовал усилия КНДР по нормализации отношений с Южной Кореей и США

ФАН00:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 06:33, Ашберн
Авто

Чистая прибыль «КамАЗа» по МСФО за 2018 год сократилась в 2,2 раза

Чистая прибыль "КамАЗа" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2018 год сократилась по сравнению с показателем предыдущего года в 2,2 раза, до 1,59 млрд рублей.
Обновлено в 04:37
Политика

Путин упростил получение гражданства РФ для жителей ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено вчера в 10:48
Здоровье

В Минздраве назвали правильный способ приготовления шашлыка

Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в интервью RT рассказал, как приготовить шашлык без вреда для здоровья.
Обновлено вчера в 23:48
Армия и оружие

ГРУ обнаружило в Латинской Америке лагеря подготовки исламистов

"Среди новых факторов риска можно выделить появление в регионе лагерей подготовки и убежищ джихадистов", - сказал Костюков на Московской международной конференции по безопасности.
Обновлено в 05:56
Футбол

Состояние здоровья Павла Мамаева в СИЗО ухудшилось

Супруга спортсмена Алана Мамаева накануне рассказала журналистам о состоянии здоровья мужа.
Обновлено в 05:42
Политика

Путин: Киев пытается «нагнуть» Донбасс силовыми акциями

Украинские власти пытаются «нагнуть» Донбасс силовыми методами, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 05:59
Путешествия

Туроператоры предупредили о сбоях в работе визовых центров

В испанском визовом центре BLS в столице наблюдаются большие очереди, сотрудники центра не успевают обрабатывать заявки, периодически останавливается запись на подачу документов, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на компании.
Обновлено в 04:35
Армия и оружие

Россия и Китай проведут военно-морские учения

Ранее News.ru писал, что военно-морские силы Китая являются одними из самых мощных и технически оснащённых военных флотов мира.
Обновлено в 06:17
Политика

МИД РФ не сомневается в причастности ИГ к терактам на Шри-Ланке

Серия терактов на Шри-Ланке точно является делом рук международной группировки «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в РФ), заявили в российском МИДе.
Обновлено в 05:28
Армия и оружие

Опубликована военная доктрина Зеленского

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский намерен сделать армию страны добровольной и начать руководить ею в соответствии со стандартами НАТО.
Обновлено в 06:14
Транспорт

Стал известен маршрут платной трассы Москва–Казань

Обновлено в 02:37
Политика

Кремль подготовил еще один указ о гражданстве для жителей Донбасса

В ближайшее время будет опубликован еще один указ, касающийся получения российского гражданства для жителей ДНР и ЛНР, которые уже находятся на территории РФ.
Обновлено вчера в 16:54
Политика

Стартовал саммит Путина и Ким Чен Ына

«Совершенно секретно»: На острове Русский начался саммит президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 02:18
Спорт

Российский 12-летний фигурист выполнил прыжок в пять оборотов

Фигурист Максим Белявский опубликовал на своей странице в Instagram видео, где показано, как он исполняет прыжок в пять оборотов (пятерной тулуп).
Обновлено в 04:33
Футбол

Карпова отметилась голом в ворота «Барселоны»

Российская футболистка «Севильи» Надежда Карпова отметилась голом в матче с «Барселоной», который проходил на поле сине-гранатовых.
Обновлено в 03:39
Футбол

Мусаев: «Краснодар» не до конца восстановился после матча с «Зенитом»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итог матча РПЛ с «Ахматом» (1:1).
Обновлено вчера в 17:32
Политика

Названы сроки устранения проблем с качеством российской нефти

Представитель вице-премьера России Дмитрия Козака Илья Джус прокомментировал проблемы с качеством российской нефти в трубопроводе "Дружба".
Обновлено в 05:53
Политика

Политолог оценил желание Украины экстренно созвать Совбез ООН

Специалист добавил, что желание Зеленского пойти по стопам Порошенко закончится плачевно – он получит «жесткий ответ».
Обновлено в 05:53
Кино

Улыбка Эмилии Кларк в новой серии «Игры престолов» стала мемом

Актриса Эмилия Кларк, которая исполняет одну из ключевых ролей в сериале «Игра престолов», переусердствовала с улыбкой, и интернет-пользователи превратили этот кадр в мем.
Обновлено в 05:51
Общество

Специалисты «Росконтроля» назвали лучший кагор

Обновлено в 03:03
Кино

Альфред знакомится с Томасом Уэйном в тизере «Пенниуорта». Сериал выйдет уже этим летом!

Кабельный канал Epix представил уже второй по счету тизер-трейлер «Пенниуорта», который расскажет предысторию знаменитого дворецкого Бэтмена — Альфреда.
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия

В Москве нетрезвый мужчина застрял на рельсах

Сегодня около 9:00 пассажир провалился между поездом и платформой на Ярославском вокзале.
Обновлено в 06:08
Происшествия

МакSим перевели из реанимации в обычную палату

Обновлено в 04:41
Политика

Путин назвал провалом Порошенко итоги выборов президента Украины

Российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции прокомментировал итоги выборов президента Украины, победу на которых одержал Владимир Зеленский.
Обновлено в 05:49
Общество

Власти Москвы решили отказаться от весенней покраски старых бордюров

Власти Москвы приняли решение больше не красить после зимы старые бордюры, написал в четверг в своем личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 04:07
Музыка

Группа «Любэ» показала клип про Крымский мост

Крымский мост стал главным героем песни и клипа «По мосту» группы «Любэ», сообщает РИА Новости.
Обновлено в 05:30
Общество

Срок перехода на цифровое телевидение продлили до 14 октября

Правительство РФ перенесло на 14 октября отключение аналогового сигнала в 21 регионе, заявил глава Минкомсвязи Константин Носков.
Обновлено в 06:18
Политика

Рада приняла закон об украинском языке

Документ поддержали 278 депутатов. Известно, что закон делает украинский единственным государственным языком в стране.
Обновлено в 04:12
Религия

Чистый четверг отмечают православные верующие

Обновлено в 02:30
Политика

Курсанты ВДВ устроили протесты из-за новых погон

Обновлено в 06:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное