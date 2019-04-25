Политика
Путин отметил важность визита Ким Чен Ына в РоссиюАргументы и Факты 02:17
Путин напомнил, что в прошлом году отмечалось 70 лет с момента установления дипломатических отношений между Россией и КНДР. Он вспомнил о своем визите в Северную Корею в 2000 году и отметил, что отец Ким Чен Ына был одним из инициаторов подписания договора о дружбе между двумя странами.
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