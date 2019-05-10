Политика
Путин отметил стойкость участников «Бессмертного полка» в МосквеМосква 24 вчера в 14:11
Владимир Путин сообщил, что не удивлен стойкости участников акции "Бессмертный полк", которые 9 мая прошли по улицам Москвы под проливным дождем. Об этом президент заявил в эфире телеканала "Россия 24". Он подчеркнул, что они шли по Красной площади практически в ураган.
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«Несмотря на ураган»: Путин отметил стойкость участников «Бессмертного полка» в Москве
ТК Звездавчера в 14:08
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Экономика
Пострадавшим от пожаров в Забайкалье выделили 450 миллионов рублей
Правительство России выделило из резервного фонда 450 миллионов рублей для пострадавших от природных пожаров жителей Забайкальского края.
Обновлено в 06:02
Происшествия
14 рейсов на Sukhoi Superjet 100 отменили в «Аэрофлоте»
Обновлено вчера в 08:03
Энергетика
Власти Мексики признали несостоявшимся конкурс по новому НПЗ
Власти Мексики признали несостоявшимся закрытый конкурс на строительство нового нефтеперерабатывающего завода в стране, в итоге проект реализуют Pemex и министерство энергетики, заявил президент государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
Обновлено вчера в 00:07
Происшествия
В Крыму приостановили подъем судна с полотнами Айвазовского
Подъем артефактов с затонувшего свыше 100 лет назад у Крымского полуострова парохода "Генерал Коцебу" приостановлен из-за риска уничтожения картин, принадлежащих с большой долей вероятности кисты известного крымского мариниста Ивана Айвазовского.
Обновлено в 04:45
Гаджеты
У Samsung похитили информацию о будущих разработках
Подразделение разработок Samsung допустило утечку важных данных — логинов и паролей, исходного кода и секретных ключей для нескольких важных проектов.
Обновлено вчера в 07:48
Гаджеты
Intel может выпустить ноутбук с гибким дисплеем в 2021 году
Компания Intel может представить ноутбук, оснащенный гибким дисплеем уже в 2021 году.
Обновлено в 02:58
Здоровье
Названы основные симптомы разрыва аорты
При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.
Обновлено вчера в 10:48
Футбол
Эррера покидает «Манчестер Юнайтед»
Хавбек "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера попрощался с болельщиками и клубом. Сообщение этом было опубликовано в официальном твиттере команды.
Обновлено в 05:34
Происшествия
Лайнер с россиянами вернулся в аэропорт Камрани из-за проблемы с шасси
"После взлета экипажем было принято решение вернуться в аэропорт Камрани из-за проблем с правым шасси - спустило колеса.
Обновлено в 03:22
Общество
Аэропорту Риги предлагают дать имя конструктора «Мессершмиттов»
Международному аэропорту Риги предлагается присвоить имя латышского авиаконструктора Карлиса Ирбитиса.
Обновлено в 04:09
Политика
В Киеве передумали прекращать железнодорожное сообщение с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 02:36
Происшествия
В Екатеринбурге начали проверку после нападения собаки на ребенка
Следствие в Екатеринбурге начало проверку по факту нападения собаки на трехлетнего мальчика, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.
Обновлено в 04:15
Авто
Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать
Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено в 02:51
Политика
Гройсман раскрыл секрет своего похудения
Напомним, украинский журналист Анатолий Шарий в одном из своих видео утверждал, что Гройсман прошёл через операцию — так называемое ушивание желудка — именно так ему и удалось сбросить вес.
Обновлено в 04:40
Происшествия
В ДТП с маршруткой в Сочи пострадали 11 человек
Обновлено в 02:25
Хоккей
Сборная России победила Норвегию в стартовом матче ЧМ по хоккею
Хоккеисты российской сборной 10 мая победили национальную команду Норвегии в матче первого тура группового этапа стартовавшего в Словакии чемпионата мира.
Обновлено вчера в 12:45
Экономика
Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн
Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.
Обновлено вчера в 12:47
Хоккей
Путин упал, приветствуя хоккейных зрителей в Сочи
Обновлено в 04:54
Армия и оружие
Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители
Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.
Обновлено вчера в 09:24
Футбол
«Барселона» может приобрести троих игроков «Аякса»
Соответственно, трансфер троих футболистов «Аякса» оценивается в € 170 млн.
Обновлено в 03:15
Общество
МВД сделает тюнинг автомобилей проще
Обновлено в 00:40
Наука
В Германии открыли автобан для грузовиков-троллейбусов
Неподалеку от Франкфурта запустили первый в Германии «электрический» автобан – он предназначен для движения грузовиков, оснащенных токоприемниками.
Обновлено 09 мая в 02:00
Происшествия
Венедиктов подтвердил смерть Доренко
Ведущий радиостанции Алексей Венедиктов подтвердил смерть главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко.
Обновлено 09 мая в 13:43
Футбол
Агент Денисова: у «Локомотива» нет конфликта с игроком
Агент хавбека московского "Локомотива" Игоря Денисова Михаил Прокопец сообщил о том, что никакого конфликта между игроком и руководством клуба нет, передает "Спорт-экспресс".
Обновлено в 05:17
Политика
Поездки в Крым входят в моду на Украине, заявили власти региона
Среди граждан Украины становится модным отдых в Крыму, заявил глава комитета парламента крумы по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
Обновлено в 03:12
Футбол
Фаната ЦСКА осудили за разжигание ненависти к «Спартаку»
Евгений Огурцов из Новочебоксарска болеет за ЦСКА так сильно, что в нём прорезался поэтический дар.
Обновлено в 04:05
Общество
Виктор Шендерович: Доренко был негодяем и настаивал на этом
Шендерович подчеркнул, что Доренко «был негодяем и настаивал на этом».
Обновлено вчера в 15:12
Происшествия
Медведь ограбил охотников на Камчатке
Обновлено в 04:06