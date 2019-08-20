Политика
Путин отметил «шикарный цвет лица» Брижит МакронТАСС 08:51
В начале встречи российский президент подарил Брижит Макрон букет цветов и обменялся с ней и ее супругом несколькими репликами, заявив, что ему очень приятно оказаться в форте Брегансон. После этого они сделали совместное фото втроем и побеседовали еще около минуты.
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Политика
Участники профсоюза «Учитель» отказались работать на выборах в Мосгордуму
В Москве члены профсоюза "Учитель" решили не участвовать в работе участковых избирательных комиссий на выборах в Мосгордуму и призвали других учителей поступить так же.
Обновлено в 05:46
Происшествия
В Ульяновской области похоронили подростка и убитую им семью
Похороны семьи, убитой подростком в Ульяновской области, прошли во вторник в селе Юрловка Базарносызганского района, самого подростка похоронили днем ранее в Карсунском районе, сообщила РИА Новости представитель министерства семейной, демографической политики и социального благополучия региона.
Обновлено в 08:34
Кино
Дарья Донцова написала сценарий сериала для «Союзмультфильма»
Обновлено в 07:41
Происшествия
В Удмуртии избежавший смертной казни мужчина изнасиловал ребенка
В Удмуртии мужчина, приговоренный к смертной казни за тяжкие преступления, но позже помилованный, изнасиловал маленькую девочку.
Обновлено в 05:57
Армия и оружие
Уссурийская станция замера радиации осталась единственной в России
Уссурийская станция мониторинга уровня радиации - единственная в стране без проблем со связью, сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на Лента.ру.
Обновлено в 08:44
Шоу-бизнес
Жена Андрея Григорьева-Апполонова перестала скрывать нового мужчину
Жена Андрея Григорьева-Апполонова перестала скрывать нового мужчину Андрей и Мария решили расстаться после 16 лет брака, однако официальных документов о разводе пока не получили.
Обновлено в 04:37
Происшествия
Российская легкоатлетка умерла в 25 лет
Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова умерла в возрасте 25 лет.
Обновлено в 04:56
Музыка
Назарбаев снял клип на собственную песню
Агентство Казинформ уточняет, что автором текста песни о родной земле стал сам Нурсултан Назарбаев, а музыку написал композитор Алтынбек Коразбаев.
Обновлено в 09:09
Наука
В Китае начнут продавать клонированных кошек
Обновлено в 07:20
Происшествия
В Саранске спасли младенца, которого отец пытался выкинуть с балкона
В Саранске полицейские спасли жизнь пятимесячному ребенку — невменяемый отец пытался выбросить маленькую девочку из окна.
Обновлено в 03:20
Финансы
В ЦБ отметили рост прибыли банковского сектора за последние полгода
Российские банки в январе - июле 2019 года заработали 1,178 трлн руб. против 776 млрд руб. годом ранее, сообщается в материалах ЦБ РФ.
Обновлено в 07:09
Происшествия
СБУ предотвратила теракт на концерте студии Зеленского
Служба безопасности Украины (СБУ) предотвратила теракт на концерте студии «Квартал 95», сооснователем которой является президент страны Владимир Зеленский.
Обновлено в 07:43
Гаджеты
Продажи смартфонов Redmi Note 7 превысили 20 миллионов штук, Redmi Note 8 уже на подходе
Правда, вряд ли продажи устройств серьезно продвинутся дальше, так как на подходе уже новейшие Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro.
Обновлено вчера в 23:38
Политика
МИД Китая назвал протесты в Москве попыткой вмешательства Запада
Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что позиции ряда западных стран касательно несогласованных акций протеста в Москве следует считать вмешательством во внутренние дела России.
Обновлено в 08:57
Происшествия
Медведев уволил замглавы Пенсионного фонда
Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил замглавы Пенсионного фонда РФ Алексея Иванова, передает ТАСС.
Обновлено в 04:35
Политика
Судья предрек Порошенко длительный тюремный срок или эмиграцию
Причиной тюремного срока Вовк назвал уголовные дела, возбужденные против Порошенко по искам юриста Андрея Портнова.
Обновлено в 03:29
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника «Альтиус-У»
Минобороны опубликовало видео первого полета шеститонного беспилотника "Альтиус-У".
Обновлено в 06:38
Политика
Макрон по-русски написал о России
Президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в Facebook написал пост о России на русском языке.
Обновлено в 08:34
Общество
В России ускорилась естественная убыль населения
Темп естественной убыли населения в России увеличивается, – сообщает Росстат.
Обновлено в 04:04
Политика
Новое руководство «Рустави 2» уволило оскорбившего Путина журналиста
Скандал в эфире Телеканал "Рустави 2" оказался в центре скандала после того, как вечером 7 июля Габуния начал эфир своей программы "P. S." с нецензурной брани в адрес президента России.
Обновлено в 09:10
Армия и оружие
Британские истребители перехватили два российских Су-30 над Балтикой
Представители Министерства обороны Великобритании опубликовали в «Твиттере» сообщение, согласно которому ВВС страны вчера, 19 августа, осуществили перехват двух истребителей Су-30 ВКС РФ.
Обновлено в 02:38
Футбол
УЕФА назвал арбитров на матч «Спартака» с «Брагой»
УЕФА на своем официальном сайте огласил имена арбитров на первый матч матч отборочного раунда плей-офф Лиги Европы между португальской «Брагой» и московским «Спартаком».
Обновлено в 07:03
Политика
Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая
Обновлено вчера в 05:30
Происшествия
В Турции руку россиянки засосало в трубу бассейна
Обновлено вчера в 23:09
Армия и оружие
К чему приведёт сирийская атака турецкого конвоя в Идлибе
Последние события, связанные с ударами сирийских ВВС по турецкому конвою, вполне могут привести даже к прямому военному столкновению Дамаска и Анкары, отметил в разговоре с News.ru руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семёнов.
Обновлено вчера в 12:40
Общество
Рогозину показали танцующего лезгинку робота в папахе
Участники 10-го северо-кавказского молодежного форума «Машук» продемонстрировали главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину робота в папахе, танцующего лезгинку.
Обновлено в 08:03