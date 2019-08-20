Политика

Путин отметил «шикарный цвет лица» Брижит МакронТАСС 08:51

В начале встречи российский президент подарил Брижит Макрон букет цветов и обменялся с ней и ее супругом несколькими репликами, заявив, что ему очень приятно оказаться в форте Брегансон. После этого они сделали совместное фото втроем и побеседовали еще около минуты.
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Путин похвалил Бриджит Макрон за «шикарный цвет лица»

Московский Комсомолец09:07

Путин отметил «шикарный цвет лица» Брижит Макрон

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Путин похвалил цвет лица Брижит Макрон

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Путин отметил цвет лица Брижит Макрон

Телеканал 360°06:02

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Путин похвалил лицо Брижит Макрон

Lenta.ru05:34

Путин очаровал супругу Макрона неожиданным комплиментом

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