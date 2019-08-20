Политика

Путин отметил «шикарный цвет лица» Брижит МакронТАСС 08:51

В начале встречи российский президент подарил Брижит Макрон букет цветов и обменялся с ней и ее супругом несколькими репликами, заявив, что ему очень приятно оказаться в форте Брегансон. После этого они сделали совместное фото втроем и побеседовали еще около минуты.
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Путин сделал комплимент супруге Макрона по поводу цвета ее лица

Аргументы и Факты10:17

Путин похвалил Бриджит Макрон за «шикарный цвет лица»

Московский Комсомолец09:07

Путин похвалил цвет лица Брижит Макрон

РБК05:05

Путин отметил цвет лица Брижит Макрон

Телеканал 360°06:02

Путин похвалил цвет лица Брижит Макрон

News.ru05:50

Путин похвалил лицо Брижит Макрон

Lenta.ru05:34

Путин отметил «шикарный цвет лица» Брижит Макрон

ТАСС08:51
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 10:56, Ашберн
Армия и оружие

США начали разработку новой ракеты наземного базирования в феврале

США начали разработку новой ракеты наземного базирования в феврале.
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Новый гендиректор грузинской телекомпании "Рустави 2" Паата Салия заявил об увольнении ряда журналистов, в том числе Георгия Габунии.
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В больнице Челябинска скончалась 17-летняя девушка, которая получила травмы во время столкновения автобуса и мусоровоза.
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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о планах покинуть свой пост из-за разразившегося в стране острого политического кризиса.
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Проинформируют, что семья находятся в зоне карантина, и перед возвращением ребенка в детский сад нужно сходить в поликлинику, пройти осмотр и получить справку о состоянии здоровья.
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Происшествия

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Самолёт авиакомпании Air France, выполнявший рейс из Москвы в Париж, произвёл экстренную посадку в аэропорту Люксембурга.
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В Ульяновской области подросток убил свою семью

В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту убийства целой семьи. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
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В МИД прокомментировали заявление Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) о том, что Россия перестала отсылать данные с нескольких станций мониторинга ядерных испытаний.
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Рогозин поблагодарил Маска за позитивное влияние на «Роскосмос»

20 августа глава корпорации "Роскосмос" поблагодарил Илона Маска за положительное влияние на работу своей корпорации.
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Алена Апина накануне своего 55-летия обнажилась для фотосессии

Российская эстрадная певица Алена Апина накануне своего юбилея сделала настоящий подарок поклонникам.
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Политика

Лавров откроет в Москве выставку о начале Второй мировой войны

На сайте дипведомства говорится, что экспозиция состоит из уникальных материалов, в том числе из Архива Министерства, воссоздающие подлинную картину событий того времени, выявляющие истинные причины мирового конфликта и его виновников.
Обновлено вчера в 23:33
Армия и оружие

Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника «Альтиус-У»

Минобороны опубликовало видео первого полета шеститонного беспилотника "Альтиус-У".
Обновлено в 06:38
Армия и оружие

Лавров заявил, что Россия готова подавить вылазки боевиков в Идлибе

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что Россия следит за ситуацией в Идлибе, где боевики предпринимают регулярные вылазки, и их действия будут жестоко подавляться, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 10:48
Армия и оружие

Перспективный спутник «Метеор-М» № 2-2 дал первые данные военным

Метеоданные с космического спутника «Метеор-М» № 2-2 впервые получили военные Восточного военного округа, 20 августа сообщили в пресс-службе ВВО.
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Общество

В Госдуме предложили освободить водителей от некоторых штрафов

Депутаты Госдумы предлагают аннулировать часть штрафов для водителей.
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Футбол

Игрок «Манчестер Юнайтед» Магуайр отреагировал на травлю Погба

Защитник "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайр высказался о травле полузащитника Поля Погба, передает "Чемпионат.com".
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Энергетика

Украина закупила в Колумбии более 300 тыс. тонн угля

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Космическая радиация оказалась безопасной для мозга крыс и космонавтов

Положительное влияние космической радиации на психоэмоциональное состояние и умственные способности подопытных крыс установила группа российских ученых.
Обновлено в 08:46
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Процесс сборки прототипа BMW iNext показали на видео

Тизерный видеоролик демонстрирует процесс производства прототипов нового электрического кроссовера iNext.
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Происшествия

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Полицейские задержали водителя, сбившего в понедельник вечером в Тульской области трех инвалидов, которые передвигались на колясках, сообщает во вторник управление МВД по региону.
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Футбол

Защитник «Айнтрахта» съел таблетку во время матча. Его заподозрили в допинге

Защитник «Айнтрахта» Мартин Хинтереггер привлёк внимание антидопинговых служб после матча с «Хоффенхаймом» в 1-м туре немецкой Бундеслиги (1:0). Австрийский футболист стал автором единственного гола во встрече, забив уже на 1-й минуте.
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Происшествия

Российская легкоатлетка умерла в 25 лет

Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова умерла в возрасте 25 лет.
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Иркутскую чиновницу попросили объяснить слова о быдле

Чиновница Иркутской области Ирина Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
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Трамп стал дедушкой в десятый раз

Президент США Дональд Трамп в десятый раз стал дедушкой: в семье его сына Эрика родилась дочь.
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