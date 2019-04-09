Политика
Путин отметил развитие отношений России и ФинляндииРИА Новости 06:27
Президент России Владимир Путин на встрече с финским коллегой Саули Ниинистё на полях Арктического форума отметил развитие двусторонних отношений между странами, что сказывается и на товарообороте.
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Нормально, туристы себя ведут нормально.Закусывают, так что все с ними в порядке.
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Экономика
Приток мигрантов в Россию достиг исторического минимума
Приток мигрантов, остающихся в России надолго, в 2018 г. оказался минимальным за всю постсоветскую историю, пишут эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Обновлено вчера в 16:01
Политика
В Генпрокуратуре поддержали отмену клеток и «аквариумов» в судах
В Генпрокуратуре России во вторник назвали "совершенно ненормальным", что подследственных в судах содержат в клетках или "аквариумах".
Обновлено в 05:34
Авто
В России начали выдавать новые автомобильные номера
Как выяснил портал Auto.Mail.ru, в Сети уже сейчас появляются снимки транспортных средств, на которых установлены номера нового формата.
Обновлено в 05:55
Политика
Одесский губернатор не подчинился указу Порошенко о своей отставке
Глава администрации Одесской Области Максим Степанов, отправленный в отставку президентом Украины, отказался покидать свой пост.
Обновлено вчера в 09:12
Кино
Поклонники проводили Данелию в последний путь овациями
Поклонники и коллеги советского режиссёра Георгия Данелии проводили деятеля культуры в последний путь овациями.
Обновлено в 06:26
Политика
«Океан возможностей»: ТАСС поддержит Арктический форум в Санкт-Петербурге
Перспективы развития северных регионов России обсудят участники V Международного арктического форума (МАФ) "Арктика – территория диалога", который пройдет в Санкт-Петербурге 9–10 апреля 2019 года.
Обновлено вчера в 05:43
Шоу-бизнес
Стало известно, когда телеведущий Норкин вернется в эфир
По словам Юлии, вернуться в эфир Норкин сможет примерно через две недели. Врачи пока не разрешают ему выходить на работу.
Обновлено в 04:42
Армия и оружие
В ДНР квалифицировали обстрелы Донецка и Горловки как теракт
Генеральная прокуратура самопровозглашённой Донецкой народной республики возбудила уголовные дела по статье о теракте в отношении командиров ВСУ после обстрелов Донецка и Горловки.
Обновлено в 07:02
Политика
ФСБ задержала диверсанта «Правого сектора» по фамилии Пирожок
В Москве задержали члена "Правого сектора" (запрещен в России) Игоря Пирожка, который был направлен в Россию для агитации и вербовки, сообщает региональное управление ФСБ.
Обновлено в 07:15
Спорт
Российский боксер Галанов дисквалифицирован на два года
Бронзовый призер чемпионата мира-2017 российский боксер Тамир Галанов дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Обновлено в 06:14
Общество
В Архангельске задержали участников бессрочной акции протеста
Обновлено вчера в 08:08
Здоровье
Жительница Орегона прожила до 99 лет с аномалией внутренних органов
Студенты из Орегонского университета здоровья и науки обнаружили у 99-летней женщины аномальное расположение внутренних органов.
Обновлено в 04:16
Происшествия
В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире
Обновлено вчера в 15:14
Здоровье
Новое паллиативное отделение открылось в Москве
В клинической больнице святителя Алексия митрополита Московского открылось паллиативное отделение на 35 человек.
Обновлено в 04:43
Происшествия
Доклад Чайки: в «Роскосмосе» и «Ростехе» похищено более 1,6 миллиарда
Из доклада следует, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
Обновлено вчера в 21:53
Здоровье
Роспотребнадзор обязал школы и детсады использовать йодированную соль
Роспотребнадзор обязал детские сады и школы использовать только йодированную соль.
Обновлено в 06:13
Экономика
Аветисян не смог отменить запрет на суд с Baring Vostok в России
«Финвижн холдингс» Артема Аветисяна не смогла отменить решение лондонского суда о запрете продолжать судебное разбирательство в России за 10% акций банка «Восточный».
Обновлено в 04:57
Политика
США и Иран обвинили друг друга в терроризме
Официальное объявление корпуса террористической организацией означает, что любые деловые контакты с представителями КСИР будут расцениваться как «материальная поддержка терроризма» и считаться в США федеральным преступлением.
Обновлено в 03:18
Авто
Mercedes-AMG представил еще один «подогретый» седан – CLA 35
Mercedes-AMG CLA 35 оснащается тем же самым мотором, что и прочие представители самого доступного семейства от AMG – двухлитровым турбированным агрегатом, развивающим 306 л.с. и 400 Нм крутящего момента.
Обновлено в 06:09
Гаджеты
В Windows 10 допустимо «небезопасное» извлечение флешки
Операционная система Windows 10 1809 предусматривает извлечение USB-накопителей и других съемных устройств без предварительного отключения.
Обновлено вчера в 08:29
Экономика
Суд признал недействительной сделку «Сухого» со Сбербанком по опционам
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск столичной прокуратуры о признании недействительными сделок барьерного валютного опциона, заключенными авиаконцерном "Сухой" и Сбербанком на сумму около 13,5 млрд руб. "Иск удовлетворить полностью", — говорится в судебной картотеке.
Обновлено в 04:37
Театры
Актёра Сухорукова выписали из больницы
Российского актёра театра и кино Виктора Сухорукова выписали из больницы после ЧП в Театре имени Моссовета, в результате которого он получил травму руки, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя НИИ им. Склифосовского.
Обновлено в 02:54
Интернет
Viber пополнился сервисом для переадресации звонков
Мессенджер Viber запустил новый сервис, призванный обеспечить переадресацию звонков и комфортное общение в путешествиях.
Обновлено в 06:54
Происшествия
Конор Макгрегор напал на болельщика в пабе
Полиция Дублина расследует очередной инцидент с участием бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора.
Обновлено в 05:32
Авто
В России может появиться электронный договор купли-продажи автомобилей
Электронный договор купли-продажи автомобилей может появиться в России через два года, этот вопрос обсуждается с заинтересованными ведомствами, сообщил РИА Новости генеральный директор компании "Электронный паспорт" (входит в Ростех) Илья Минкин.
Обновлено вчера в 20:45
Транспорт
Участок Таганско-Краснопресненской линии метро откроют на день раньше
Участок Таганско-Краснопресненской линии московского метро от станции «Волгоградский проспект» до «Котельники» откроют на сутки раньше.
Обновлено в 05:52
Шоу-бизнес
Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя дебютировала в роли модели
Старшая дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева впервые попробовала себя в роли модели.
Обновлено в 03:04
Политика
В Кремле прокомментировали решение ЕСПЧ по делу Навального о хищении
ЕСПЧ ранее принял решение, что Россия нарушила в отношении Навального несколько статей Европейской конвенции по правам человека по домашнему аресту в рамках "дела Ив Роше" и присудил ему 20 тысяч евро за причинение морального вреда.
Обновлено в 07:15
Политика
Петр Порошенко признался в пьянстве
Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал слухи об алкоголизме.
Обновлено в 01:17