Политика

Путин отметил развитие отношений России и ФинляндииРИА Новости 06:27

Президент России Владимир Путин на встрече с финским коллегой Саули Ниинистё на полях Арктического форума отметил развитие двусторонних отношений между странами, что сказывается и на товарообороте.
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Владимир Путин
Нормально, туристы себя ведут нормально.Закусывают, так что все с ними в порядке.
— Владимир ПутинГазета.Ru 06:45

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«Нормально себя ведут, закусывают». Президенты Путин и Ниинистё обсудили российско-финский туризм

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Владимир Путин провел встречу с президентом Финляндии

Телеканал Санкт-Петербург06:43
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 07:21, Ашберн
Экономика

Приток мигрантов в Россию достиг исторического минимума

Приток мигрантов, остающихся в России надолго, в 2018 г. оказался минимальным за всю постсоветскую историю, пишут эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
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Политика

В Генпрокуратуре поддержали отмену клеток и «аквариумов» в судах

В Генпрокуратуре России во вторник назвали "совершенно ненормальным", что подследственных в судах содержат в клетках или "аквариумах".
Обновлено в 05:34
Авто

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Как выяснил портал Auto.Mail.ru, в Сети уже сейчас появляются снимки транспортных средств, на которых установлены номера нового формата.
Обновлено в 05:55
Политика

Одесский губернатор не подчинился указу Порошенко о своей отставке

Глава администрации Одесской Области Максим Степанов, отправленный в отставку президентом Украины, отказался покидать свой пост.
Обновлено вчера в 09:12
Футбол

Адвокаты просят поместить Кокорина и Мамаева в камеры для некурящих

Обновлено в 07:07
Кино

Поклонники проводили Данелию в последний путь овациями

Поклонники и коллеги советского режиссёра Георгия Данелии проводили деятеля культуры в последний путь овациями.
Обновлено в 06:26
Политика

«Океан возможностей»: ТАСС поддержит Арктический форум в Санкт-Петербурге

Перспективы развития северных регионов России обсудят участники V Международного арктического форума (МАФ) "Арктика – территория диалога", который пройдет в Санкт-Петербурге 9–10 апреля 2019 года.
Обновлено вчера в 05:43
Шоу-бизнес

Стало известно, когда телеведущий Норкин вернется в эфир

По словам Юлии, вернуться в эфир Норкин сможет примерно через две недели. Врачи пока не разрешают ему выходить на работу.
Обновлено в 04:42
Армия и оружие

В ДНР квалифицировали обстрелы Донецка и Горловки как теракт

Генеральная прокуратура самопровозглашённой Донецкой народной республики возбудила уголовные дела по статье о теракте в отношении командиров ВСУ после обстрелов Донецка и Горловки.
Обновлено в 07:02
Политика

ФСБ задержала диверсанта «Правого сектора» по фамилии Пирожок

В Москве задержали члена "Правого сектора" (запрещен в России) Игоря Пирожка, который был направлен в Россию для агитации и вербовки, сообщает региональное управление ФСБ.
Обновлено в 07:15
Спорт

Российский боксер Галанов дисквалифицирован на два года

Бронзовый призер чемпионата мира-2017 российский боксер Тамир Галанов дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Обновлено в 06:14
Общество

В Архангельске задержали участников бессрочной акции протеста

Обновлено вчера в 08:08
Здоровье

Жительница Орегона прожила до 99 лет с аномалией внутренних органов

Студенты из Орегонского университета здоровья и науки обнаружили у 99-летней женщины аномальное расположение внутренних органов.
Обновлено в 04:16
Происшествия

В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире

Обновлено вчера в 15:14
Здоровье

Новое паллиативное отделение открылось в Москве

В клинической больнице святителя Алексия митрополита Московского открылось паллиативное отделение на 35 человек.
Обновлено в 04:43
Происшествия

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Из доклада следует, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
Обновлено вчера в 21:53
Здоровье

Роспотребнадзор обязал школы и детсады использовать йодированную соль

Роспотребнадзор обязал детские сады и школы использовать только йодированную соль.
Обновлено в 06:13
Экономика

Аветисян не смог отменить запрет на суд с Baring Vostok в России

«Финвижн холдингс» Артема Аветисяна не смогла отменить решение лондонского суда о запрете продолжать судебное разбирательство в России за 10% акций банка «Восточный».
Обновлено в 04:57
Политика

США и Иран обвинили друг друга в терроризме

Официальное объявление корпуса террористической организацией означает, что любые деловые контакты с представителями КСИР будут расцениваться как «материальная поддержка терроризма» и считаться в США федеральным преступлением.
Обновлено в 03:18
Авто

Mercedes-AMG представил еще один «подогретый» седан – CLA 35

Mercedes-AMG CLA 35 оснащается тем же самым мотором, что и прочие представители самого доступного семейства от AMG – двухлитровым турбированным агрегатом, развивающим 306 л.с. и 400 Нм крутящего момента.
Обновлено в 06:09
Гаджеты

В Windows 10 допустимо «небезопасное» извлечение флешки

Операционная система Windows 10 1809 предусматривает извлечение USB-накопителей и других съемных устройств без предварительного отключения.
Обновлено вчера в 08:29
Экономика

Суд признал недействительной сделку «Сухого» со Сбербанком по опционам

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск столичной прокуратуры о признании недействительными сделок барьерного валютного опциона, заключенными авиаконцерном "Сухой" и Сбербанком на сумму около 13,5 млрд руб. "Иск удовлетворить полностью", — говорится в судебной картотеке.
Обновлено в 04:37
Театры

Актёра Сухорукова выписали из больницы

Российского актёра театра и кино Виктора Сухорукова выписали из больницы после ЧП в Театре имени Моссовета, в результате которого он получил травму руки, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя НИИ им. Склифосовского.
Обновлено в 02:54
Интернет

Viber пополнился сервисом для переадресации звонков

Мессенджер Viber запустил новый сервис, призванный обеспечить переадресацию звонков и комфортное общение в путешествиях.
Обновлено в 06:54
Происшествия

Конор Макгрегор напал на болельщика в пабе

Полиция Дублина расследует очередной инцидент с участием бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора.
Обновлено в 05:32
Авто

В России может появиться электронный договор купли-продажи автомобилей

Электронный договор купли-продажи автомобилей может появиться в России через два года, этот вопрос обсуждается с заинтересованными ведомствами, сообщил РИА Новости генеральный директор компании "Электронный паспорт" (входит в Ростех) Илья Минкин.
Обновлено вчера в 20:45
Транспорт

Участок Таганско-Краснопресненской линии метро откроют на день раньше

Участок Таганско-Краснопресненской линии московского метро от станции «Волгоградский проспект» до «Котельники» откроют на сутки раньше.
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Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя дебютировала в роли модели

Старшая дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева впервые попробовала себя в роли модели.
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Политика

В Кремле прокомментировали решение ЕСПЧ по делу Навального о хищении

ЕСПЧ ранее принял решение, что Россия нарушила в отношении Навального несколько статей Европейской конвенции по правам человека по домашнему аресту в рамках "дела Ив Роше" и присудил ему 20 тысяч евро за причинение морального вреда.
Обновлено в 07:15
Политика

Петр Порошенко признался в пьянстве

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал слухи об алкоголизме.
Обновлено в 01:17
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Саули Нийнистё
Финский политик
Финский государственный деятель, политик, юрист, действующий президент Финляндии с 1 марта 2012 года. В январе 2018 года переизбран на второй срок. С 1987 по 2003 годы и с 2007 по 2011 годы - депутат парламента Финляндии от правоцентристской партии «Национальная коалиция»; в 2007-2011 годах - спикер парламента Финляндии.
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