Политика
Путин отметил позитивные тенденции в экономике РоссииТАСС 08:31
Президент России Владимир Путин доволен экономическими тенденциями в РФ, но требует ускорить темпы роста. "Россия сохраняет позитивные темпы экономического роста, это продолжается 13 кварталов подряд", - сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам.
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Россия сохраняет позитивные темпы экономического роста, это продолжается 13 кварталов подряд.
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Истребители США оснастят датчиками для обнаружения НЛО
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ВСУ поручено «мгновенно и жёстко реагировать на любые другие попытки вооружённых провокаций против украинских мирных граждан и военнослужащих».
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Происшествия
Все пассажиры экстренно севшего в Калуге самолета уехали в Москву
Пассажиры самолета авиакомпании Montenegro Airlines, который совершил экстренную посадку в аэропорту Калуги из-за потерявшего сознание первого пилота, уехали в Москву.
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Происшествия
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Обновлено в 12:37
Армия и оружие
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Расследованием химатак в Сирии и поиском виновных замется специальная команда, созданная Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).
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Общество
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Обновлено в 11:11
Общество
ФСИН и СПЧ предложили не принимать арестантов в переполненные СИЗО
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) и Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) предлагают дать право начальникам СИЗО отказывать в приеме новых арестованных, если их изолятор переполнен, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-бюро ФСИН.
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Политика
Зеленский открыл Чернобыль для туристов
Обновлено в 08:43
Гаджеты
Программа-шпион научилась читать секретные чаты на устройствах с iOS
«Лаборатория Касперского» описала новую версию программы-шпиона FinSpy – она, как и прежде, собирает информацию из памяти гаджета, например переписку, контакты, файлы и программы, но теперь FinSpy научена еще и читать чаты, в том числе секретные, в мессенджерах Telegram, WhatsApp, Signal и Threema на гаджетах со старыми версиями iOS.
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Политика
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Зеленский выставил с совещания Годунка, назвав его разбойником. Чиновник заявил, что рассказывал про коррупцию, когда "на него сорвались".
Обновлено в 13:22
Футбол
«Спартак» объявил о трансфере футболиста «Вольфсбурга»
Московский «Спартак» объявил на официальном сайте о подписании контракта с немецким полузащитником Малкольмом Баду.
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Обновлено в 12:39
Политика
Медведев назвал два пути решения газового спора с Украиной
Существуют два варианта решения проблемы транзита газа через Украину.
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Гаджеты
Маскирующийся под WhatsApp вирус заразил 25 млн смартфонов на Android
Израильская компания Check Point, которая специализируется на кибербезопасности, сообщила о вирусе «Агент Смит», поразившем, по ее данным, не менее 25 млн смартфонов на Android.
Обновлено в 13:57
Экономика
Росстат уволил главу подразделения из-за публикации данных об инфляции
Уволен директор Главного межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата, говорится в сообщении Минэкономразвития (МЭР), поступившем в РБК.
Обновлено в 14:08
Политика
У здания Мосгоризбиркома началась акция в поддержку Ильи Яшина
У здания Московской городской избирательной комиссии началась акция в поддержку регистрации главы муниципального округа «Красносельский» Ильи Яшина кандидатом на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 13:58
Космос
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Специалисты НАСА успешно продлили жизнь зонду-ветерану "Вояджер-2", отключив систему обогрева его датчика космических лучей, а также "оживив" часть двигателей, использовавшихся в последний раз 30 лет назад.
Обновлено вчера в 08:38
Наука
Палеонтологи нашли в Греции останки самых древних людей на Земле
До недавнего времени антропологи и палеонтологи считали, что современный человек, Homo sapiens, возник в Восточной Африке примерно 200 тысяч лет назад, через несколько сотен тысяч лет после разделения предков неандертальцев и кроманьонцев.
Обновлено в 13:00
Армия и оружие
СБУ заявило о разоблачении шпиона с российским гражданством
Сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины задержали подполковника Национальной гвардии Украины (НГУ), получившего российское гражданство, по подозрению в шпионаже.
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Происшествия
Опрокинувшийся в Черном море катер подняли со дна
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Происшествия
В Италии около 20 человек попали в больницу после града
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Меган Маркл впервые появилась на публике с двухмесячным сыном
Меган Маркл впервые появилась на публике с двухмесячным сыном Это случилось во время благотворительного матча по поло с участием принцев Уильяма и Гарри.
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Вице-премьер Италии опроверг сведения о финансировании из РФ
Вице-премьер и руководитель МВД Италии Маттео Сальвини опроверг сведения о получении финансирования возглавляемой им партии "Лига" со стороны России.
Обновлено в 09:47
Футбол
Милитао стало плохо на презентации в «Реале»
Бразильский защитник Эдер Милитао не смог завершить пресс-конференцию по случаю своей презентации в мадридском «Реале».
Обновлено в 10:58