Путин отметил колоссальную роль бизнеса в развитии РоссииРИА Новости 06:04

Подчеркну: национальные проекты призваны обеспечить прорыв в развитии России. Я об этом постоянно говорю и, уверен, что вы с этим согласны - нам нужен этот прорыв.

Роль бизнеса в развитии России велика, именно предприниматели создают рабочие места, а значит, обеспечивают доходы граждан, чем больше динамичных и сильных компаний, тем устойчивей экономический рост, заявил президент РФ Владимир Путин.

Общество Прощание с Децлом завершилось громкими аплодисментами Церемония прощания с рэпером Кириллом Толмацким (Децлом) у Центральной клинической больницы в Москве закончилась продолжительными и громкими аплодисментами.

Происшествия Шестиэтажное здание обрушилось в Стамбуле В турецком городе Стамбул обрушилось шестиэтажное здание.

Авто Audi обновила внешность купе и родстера TT RS Салоны купе и родстера Audi TT RS теперь имеют обновленный вид, как и мультимедийная система.

Авто Volkswagen представил обновленный Volkswagen Passat для Европы Немецкий автопроизводитель решил начать со своих самых продвинутых версий универсала Volkswagen Passat.

Экономика Рост цен после повышения НДС ускорился до 5% Рост цен в январе составил 5% по сравнению с январем прошлого года, сообщил Росстат в среду.

Авто Toyota показала новую Corolla для России Компания Toyota представила для российского рынка новое поколение седана Corolla.

Политика «Порошенко осатанел»: Захарова ответила на обвинения в адрес России Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на странице ведомства в Facebook прокомментировала заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что Россия виновата в бедности Украины.

Авто Aston Martin покажет в Женеве электрический кроссовер Lagonda Исторический концепт, который уже через два года станет первой серийной моделью нового бренда Lagonda, дебютирует в начале марта 2019 года на международном автосалоне в Женеве.

Политика Песков рассказал о зарплатах сотрудников пресс-службы президента Дмитрий Песков рассказал, с какой суммы начинаются зарплаты в президентской пресс-службе и сколько шагов по карьерной лестнице надо сделать, чтобы попасть на самый верх.

Авто BMW показали зимние испытания электрического кроссовера iNext В сети опубликовали фотографии тестируемого прототипа электрического кроссовера BMW iNext, который проходил дорожные испытания с использованием защитного камуфляжа.

Происшествия Похитившие у банков 1 млрд руб. хакеры получили до 13 лет Мещанский суд Москвы приговорил к лишению свободы на сроки от пяти лет общего до 13 лет строгого режима хакеров, которые признаны виновными в создании преступного сообщества и хищении около 1 млрд руб. у банков.

Интернет Google выпустила расширение Chrome для проверки безопасности паролей Первое Password Checkup создано с целью обеспечить защиту паролей и если система обнаружит, что логин или пароль пользователя на сайте может быть скомпрометирован, то пользователь об этом получит уведомление с рекомендацией смены пароля.

Авто Skoda рассекретила салон нового паркетника Kamiq Новинка станет самым компактным и недорогим кроссовером Skoda.

Театры Джим Керри сыграет Воланда в российском мюзикле «Мастер и Маргарита» Джим Керри появится в роли Воланда, причем трактовка роли мессира необычна: на сцене появится не один Воланд, сообщается в группе проекта в социальной сети «ВКонтакте».

Авто Мировая премьера лимузина Aurus состоится в Арабских Эмиратах Уже в феврале этого года на выставке вооружения IDEX в Объединенных Арабских Эмиратах пройдет мировая премьера лимузина Aurus (проект "Кортеж").

Наука Ученые: Человеческий мозг эволюционировал благодаря жиру Ученые-антропологи высказали гипотезу, что человеческий мозг древних людей эволюционировал благодаря жиру, то есть потреблению калорийного костного мозга падали.

Политика Янукович обвинил лидеров ЕС в предательстве Экс-президент Украины Виктор Янукович считает, что лидеры ЕС, подписавшие в качестве гарантов его соглашение с оппозицией об урегулировании политического кризиса, обманули его во время событий 2014 года.

Общество Навальный нашел у главы «Ростеха» Чемезова квартиру за 5 млрд рублей Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный нашел у главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова квартиру стоимостью 5 млрд рублей.

Экономика Еврокомиссия запретила слияние Siemens и Alstom Еврокомиссия запретила слияние железнодорожных активов немецкой компании Siemens и французской Alstom из-за потенциального ущерба конкуренции и безопасности.

Общество Опрос: 80% россиян отметили снижение престижа профессии учителя в РФ Согласно проведенному Общественной палатой РФ опросу, 80% россиян отмечают снижение престижа профессии в последнее время.