Политика

Путин отметил эффективную работу Аксенова на посту главы КрымаТАСС 06:50

Президент России Владимир Путин отметил эффективную работу Сергея Аксенова на посту главы Республики Крым.
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Путин считает, что Аксенов на посту главы Крыма работает эффективно

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В жилом доме в Москве произошел взрыв газа

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Ущерб от потери российских туристов оценили в Грузии

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Происшествия

Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка

Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
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Экономика

Росстат предварительно оценил рост ВВП России во II квартале в 0,9%

Ранее Росстат оценил рост ВВП России в первом квартале 2019 года в 0,5%.
Обновлено в 09:06
Происшествия

Получившая удар в живот от полицейского девушка пожаловалась в СК

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Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД

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Турция задумалась о российских Су-35 после отказа США продавать F-35

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Происшествия

В больнице умер еще один пострадавший в ДТП под Новороссийском ребенок

Ребенок, пострадавший после падения в обрыв автобуса под Новороссийском, умер в больнице Краснодарского края.
Обновлено в 07:02
Космос

Робота Федора разместили на космическом корабле «Союз»

«Можете меня поздравить - сегодня меня перенесли в пилотируемый корабль "Союз МС" и сейчас размещают в кресле пилота», - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 12:57
Транспорт

Четыре федеральные трассы сменили скоростной режим

Обновлено в 08:40
Экономика

Меры по защите пенсионных накоплений озвучат россиянам

Генпрокуратура начинает разработку мер, направленных на защиту россиян от мошенничеств в этой сфере.
Обновлено в 06:31
Политика

Порошенко после допроса забросали яйцами

Обновлено в 06:11
Футбол

Сестра Неймара ответила оскорблением на баннеры фанатов ПСЖ

Обновлено в 11:09
Политика

В США ужесточили правила выдачи грин-карт мигрантам с пособиями

"Правило препятствуют тому, чтобы иностранцы, которые могут с большой вероятностью стать лицами, находящимися на содержании у государства, приезжали в Соединенные Штаты и получали грин-карту", — заявил исполняющий обязанности директора Службы по вопросам гражданства и иммиграции при Министерстве внутренней безопасности (МВБ) США Кен Кучинелли.
Обновлено в 11:32
Политика

Россия и Индия обсуждают возможные газовые проекты в Арктике

Индийская и российская стороны обсуждают возможные газовые проекты в Арктике, сообщил в интервью РИА Новости министр торговли и промышленности этой страны Пиюш Гоял.
Обновлено в 03:14
Культура

ЦБ выпустил монеты в честь мультфильма «Бременские музыканты»

Обновлено в 04:50
Происшествия

Погибших при взрыве ракеты атомщиков наградили Орденами Мужества

Обновлено в 11:55
Происшествия

В Санкт-Петербурге вспоминают погибший экипаж подлодки «Курск»

В Санкт-Петербурге вспоминают погибший экипаж подлодки «Курск» 19 лет назад на борту атомной субмарины погибли 118 моряков.
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Политика

Президент Туркмении решил купить всю линейку автомобилей Aurus

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заинтересовался российским автомобилем Aurus, продемонстрированный ему премьером Дмитрием Медведевым, и выразил желание приобрести всю линейку таких авто.
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Мусульмане по всей России празднуют Курбан-байрам

Мусульмане по всей стране совершили молитвы, самые массовые богослужения состоялись в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.
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Экономика

Goldman Sachs спрогнозировал рецессию в США из-за Китая

Опасения, что торговая война между США и Китаем приведет к рецессии, усиливаются.
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Происшествия

Трое сотрудников УФСИН погибли в ДТП под Тулой

Страшное ДТП в Тульской области унесло жизни трёх человек. Погибшими оказались сотрудники УФСИН.
Обновлено в 08:36
Общество

Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»

Серов требует взыскать с ответчиков задолженность по договору от 26 февраля 2019 года в 800 тысяч рублей и убытки в 200 тысяч рублей.
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Раскрыт процесс подготовки налета спецназовцев ФСБ на банк

Сотрудники ФСБ России, похитившие 136 миллионов рублей в ходе налета на банк, готовились к «операции» несколько дней.
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Происшествия

Друг погибшей DJ Рассказовой рассказал о последних минутах ее жизни

Через несколько минут девушка проснулась, вышла на кухню и почти сразу потеряла сознание и стала задыхаться на глазах у друзей.
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Нужно знать контекст: зрители оценили новый фильм Квентина Тарантино «Однажды... в Голливуде»

В минувший четверг состоялась премьера нового фильма Квентина Тарантино с Брэдом Питтом и Леонардо ДиКаприо.
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Политика

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Обновлено вчера в 04:09
Происшествия

Суд арестовал признавшего вину фигуранта дела о массовых беспорядках

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца 20-летнего члена партии «Яблоко» Валерия Костенка, который обвиняется в участии в массовых беспорядках на митинге 27 июля, передает «Интерфакс».
Обновлено в 10:43
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Сергей Валерьевич Аксёнов
Российский государственный деятель, политик, предприниматель. Глава Республики Крым с 9 октября 2014 года. Председатель Совета министров Республики Крым с 17 марта 2014 года. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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