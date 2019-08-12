Политика
Путин отметил эффективную работу Аксенова на посту главы КрымаТАСС 06:50
Президент России Владимир Путин отметил эффективную работу Сергея Аксенова на посту главы Республики Крым.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 12:01, Вашингтон
Происшествия
В жилом доме в Москве произошел взрыв газа
Обновлено в 11:55
Политика
Ущерб от потери российских туристов оценили в Грузии
Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.
Обновлено в 11:27
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Экономика
Росстат предварительно оценил рост ВВП России во II квартале в 0,9%
Ранее Росстат оценил рост ВВП России в первом квартале 2019 года в 0,5%.
Обновлено в 09:06
Происшествия
Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД
Обновлено в 06:07
Армия и оружие
Турция задумалась о российских Су-35 после отказа США продавать F-35
Обновлено вчера в 16:53
Происшествия
В больнице умер еще один пострадавший в ДТП под Новороссийском ребенок
Ребенок, пострадавший после падения в обрыв автобуса под Новороссийском, умер в больнице Краснодарского края.
Обновлено в 07:02
Космос
Робота Федора разместили на космическом корабле «Союз»
«Можете меня поздравить - сегодня меня перенесли в пилотируемый корабль "Союз МС" и сейчас размещают в кресле пилота», - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 12:57
Транспорт
Четыре федеральные трассы сменили скоростной режим
Обновлено в 08:40
Экономика
Меры по защите пенсионных накоплений озвучат россиянам
Генпрокуратура начинает разработку мер, направленных на защиту россиян от мошенничеств в этой сфере.
Обновлено в 06:31
Политика
Порошенко после допроса забросали яйцами
Обновлено в 06:11
Футбол
Сестра Неймара ответила оскорблением на баннеры фанатов ПСЖ
Обновлено в 11:09
Политика
В США ужесточили правила выдачи грин-карт мигрантам с пособиями
"Правило препятствуют тому, чтобы иностранцы, которые могут с большой вероятностью стать лицами, находящимися на содержании у государства, приезжали в Соединенные Штаты и получали грин-карту", — заявил исполняющий обязанности директора Службы по вопросам гражданства и иммиграции при Министерстве внутренней безопасности (МВБ) США Кен Кучинелли.
Обновлено в 11:32
Политика
Россия и Индия обсуждают возможные газовые проекты в Арктике
Индийская и российская стороны обсуждают возможные газовые проекты в Арктике, сообщил в интервью РИА Новости министр торговли и промышленности этой страны Пиюш Гоял.
Обновлено в 03:14
Происшествия
В Санкт-Петербурге вспоминают погибший экипаж подлодки «Курск»
В Санкт-Петербурге вспоминают погибший экипаж подлодки «Курск» 19 лет назад на борту атомной субмарины погибли 118 моряков.
Обновлено в 06:36
Политика
Президент Туркмении решил купить всю линейку автомобилей Aurus
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заинтересовался российским автомобилем Aurus, продемонстрированный ему премьером Дмитрием Медведевым, и выразил желание приобрести всю линейку таких авто.
Обновлено в 00:12
Религия
Мусульмане по всей России празднуют Курбан-байрам
Мусульмане по всей стране совершили молитвы, самые массовые богослужения состоялись в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.
Обновлено вчера в 12:06
Экономика
Goldman Sachs спрогнозировал рецессию в США из-за Китая
Опасения, что торговая война между США и Китаем приведет к рецессии, усиливаются.
Обновлено в 01:38
Происшествия
Трое сотрудников УФСИН погибли в ДТП под Тулой
Страшное ДТП в Тульской области унесло жизни трёх человек. Погибшими оказались сотрудники УФСИН.
Обновлено в 08:36
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»
Серов требует взыскать с ответчиков задолженность по договору от 26 февраля 2019 года в 800 тысяч рублей и убытки в 200 тысяч рублей.
Обновлено в 10:35
Происшествия
Раскрыт процесс подготовки налета спецназовцев ФСБ на банк
Сотрудники ФСБ России, похитившие 136 миллионов рублей в ходе налета на банк, готовились к «операции» несколько дней.
Обновлено в 09:02
Происшествия
Друг погибшей DJ Рассказовой рассказал о последних минутах ее жизни
Через несколько минут девушка проснулась, вышла на кухню и почти сразу потеряла сознание и стала задыхаться на глазах у друзей.
Обновлено в 08:58
Кино
Нужно знать контекст: зрители оценили новый фильм Квентина Тарантино «Однажды... в Голливуде»
В минувший четверг состоялась премьера нового фильма Квентина Тарантино с Брэдом Питтом и Леонардо ДиКаприо.
Обновлено в 07:33
Политика
В Госдуме 19 августа обсудят иностранное вмешательство в дела России
Совет Госдумы проведёт 19 августа заседание по поводу ситуации с вмешательством во внутренние дела России.
Обновлено в 07:48
Политика
Киев выразил протест в связи с поездкой Путина в Крым
Обновлено вчера в 04:09
Происшествия
Суд арестовал признавшего вину фигуранта дела о массовых беспорядках
Басманный суд Москвы арестовал на два месяца 20-летнего члена партии «Яблоко» Валерия Костенка, который обвиняется в участии в массовых беспорядках на митинге 27 июля, передает «Интерфакс».
Обновлено в 10:43