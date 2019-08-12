Политика

Путин отметил эффективную работу Аксенова на посту главы КрымаТАСС 06:50

Президент России Владимир Путин отметил эффективную работу Сергея Аксенова на посту главы Республики Крым.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Путин считает, что Аксенов на посту главы Крыма работает эффективно

Krym.News08:33

Путин похвалил главу Крыма

Lenta.ru08:27

Путин отметил эффективную работу Аксенова на посту главы Крыма

ТАСС06:50

Крымский мост, туризм и цены: что Путин узнал о жизни в Крыму от Аксенова

Московский Комсомолец08:31

Путин оценил работу Аксенова на посту главы Крыма

РЕН ТВ06:56

Путин назвал эффективной работу Аксенова на должности главы Крыма

РБК07:46

Аксенов рассказал Путину о решении вопроса с ростом цен в Крыму

РИА Новости07:18
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 08:52, Вашингтон
Происшествия

В Новокузнецке дети подожгли пятилетнюю подругу

Обновлено в 00:41
Происшествия

Три сотрудника ФСИН погибли в ДТП под Тулой

ДТП с участием автомобиля ФСИН произошло в понедельник в Тульской области, в результате аварии погибли три человека, еще четверо пострадали.
Обновлено в 06:49
Политика

Порошенко заявил о готовности пройти через детектор лжи в прямом эфире

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов пройти через детектор лжи в прямом эфире телеканала "Прямой".
Обновлено в 07:16
Политика

Премьер Грузии оценил объем потерь туристического сектора из-за России

Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.
Обновлено в 07:13
Футбол

Лэмпард ответил на критику Моуринью после поражения от «МЮ»

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард ответил на критику Жозе Моуринью после поражения своей команды от «МЮ» в первом туре АПЛ со счетом 0:4. Слова специалиста приводит портал Goal.com.
Обновлено в 07:49
Политика

Аксенов: заполняемость крымских здравниц составила в среднем 80%

Обновлено в 08:00
Армия и оружие

Глава «Росатома» прокомментировал ЧП на полигоне под Архангельском

Глава госкорпорации отметил, что сотрудники предприятия, которые остаются в больнице после ЧП, получают лучшую медпомощь.
Обновлено в 08:01
Происшествия

Россиянка защитилась от побоев мужа и получила судимость

Ранее в июле годами избиваемую мужем россиянку Кристину Шидукову отправили в тюрьму.
Обновлено в 06:47
Происшествия

В Росгвардии опровергли принадлежность к ней ударившего девушку бойца

Обновлено в 04:07
Происшествия

10 человек напали на росгвардейцев в Ульяновске

В управлении Следственного комитета (СК) по Ульяновской области проинформировали о нападении десяти человек на сотрудников Росгвардии, которое произошло в Ульяновске.
Обновлено в 03:34
Происшествия

Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка

Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов

В выходные, 17 и 18 августа, днем снова потеплеет до +25 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Общество

Иркутские дети уехали из рязанского лагеря из-за антисанитарии

Прокуратурой Рязанской области возбуждено дело в отношении директора детского лагеря отдыха "Лесная сказка", куда приехали дети из пострадавших районов Иркутской области.
Обновлено в 05:40
Гаджеты

НИИ «Восход» создал малогабаритное средство криптографической защиты информации

НИИ «Восход» разработал программно-аппаратное средство криптографической защиты информации (СКЗИ) «КриптоВС Х» в настольном исполнении.
Обновлено в 06:31
Общество

Аэропорт Гонконга отменил все рейсы за сутки из-за протестов

Международный аэропорт Гонконга отменил все рейсы в понедельник 12 августа из-за того, что в главном терминале скопилось несколько тысяч протестующих.
Обновлено в 05:14
Культура

Стартовала продажа билетов на Rap Koktebel

Стартовала продажа билетов на фестиваль Rap Koktebel, который пройдет в Крыму 27-28 августа. Их можно приобрести на сайте concert.ru.
Обновлено в 08:22
Баскетбол

ЦСКА объявил о переходе лучшего снайпера Евролиги Джеймса

Американский защитник Майк Джеймс подписал контракт сроком на один сезон с ЦСКА, сообщает пресс-служба московского клуба.
Обновлено в 03:19
Политика

Кремль объявил о переносе саммита Россия-Иран-Азербайджан

Обновлено в 08:43
Авто

Рынок автомобилей с пробегом в июле вырос на 5%

Обновлено в 06:18
Политика

При каких условиях рухнет экономика Украины, рассказал эксперт

Директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон рассказал, при каких условиях украинская экономика рухнет.
Обновлено вчера в 23:26
Космос

«Хаббл» заснял планетарную туманность-зародыш в созвездии Ориона

Орбитальная обсерватория "Хаббл" смогла заснять планетарную туманность из умирающих звезд в созвездии Ориона.
Обновлено в 05:14
Политика

Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».
Обновлено в 03:46
Футбол

Форвард ЦСКА Чалов получил перелом носа в матче с «Сочи»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов получил травму в домашнем матче пятого тура чемпионата России по футболу против «Сочи», сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 08:49
Футбол

Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью

Обновлено вчера в 16:55
Космос

Черная дыра в центре Млечного Пути стала в 75 раз ярче

Обсерватория на Гавайских островах зафиксировала необычную активность в окрестностях сверхмассивной черной дыры Стрелец A* в центре Млечного Пути.
Обновлено в 05:15
Культура

«Союзмультфильм» и ЦБ согласовали монеты с «Бременскими музыкантами»

Банк России согласовал изображения на монетах, посвященных "Бременским музыкантам", с "Союзмультфильмом", ответили в ЦБ на запрос РИА Новости.
Обновлено в 07:56
Шоу-бизнес

Любовь Толкалина раскрыла автора своих откровенных фото

Сама Любовь Толкалина охотно поддерживает любые фото-эксперименты.
Обновлено в 08:05
Политика

Волкер анонсировал переговоры США, Германии и Франции по Донбассу

Представители США, Германии и Франции проведут на следующей недели консультации насчет "нормандского формата".
Обновлено вчера в 14:33
Кино

Джорджу Мартину вручили якутский «Оскар»

В Якутии изготовили статуэтку Джона Сноу из «Игры престолов» и отправили ее автору сценария сериала Джорджу Мартину.
Обновлено в 03:46
Общество

В Эфиопии появится пятиметровый памятник Пушкину

Обновлено в 04:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Валерьевич Аксёнов
Российский государственный деятель, политик, предприниматель. Глава Республики Крым с 9 октября 2014 года. Председатель Совета министров Республики Крым с 17 марта 2014 года. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное