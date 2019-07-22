Политика
Путин отменил санкции в отношении ЭритреиИзвестия 09:24
Россия отменила санкции в отношении Эритреи, введенные в связи с решением Совбеза ООН в 2009 году. Соответствующий указ глава государства Владимир Путин подписал в понедельник, 22 июля. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, вступает в силу со дня его подписания.
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Умер 29-летний журналист Первого канала Денис Коновалов
Умер 29-летний шеф-редактор передачи "Пусть говорят" Денис Коновалов, сообщил Первый канал.
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Чемезов попросил Путина о докапитализации ОАК на более 300 млрд рублей
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Авиакомпания «Победа» запускает продажу туров
«Наша команда запускает автономный сервис с собственным сайтом, отдельным продвижением и социальными сетями — проект Pobeda.travel, который будет агрегировать лучшие варианты размещений во всех городах маршрутной сети авиакомпании в «пакетах» с авиабилетами», — рассказал гендиректор «Победы» Андрей Калмыков.
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«Краснодар» сыграет с «Порту» в квалификации Лиги чемпионов
В соперники "Краснодару" достался португальский "Порту".
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Украинские силовики утонули на глазах у инструкторов НАТО
Трое украинских силовиков утонули во время учений в Львовской области.
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Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько заявил, что в Екатеринбурге восстановят заброшенную больницу в Зеленой Роще.
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Юлия Бордовских рассказала, что оформила развод. Однако о расставании с мужем она не жалеет.
Обновлено в 09:02
Экономика
ВЭБ считает незаконным аукцион по продаже его «дочки» на Украине
В пятницу стало известно, что государственный исполнитель выставил на продажу на бирже ПФТС 99,7726% акций Проминвестбанка.
Обновлено в 09:20
Футбол
Катарский клуб заинтересовался футболистом «Спартака» Ханни
Катарский ФК «Аль-Гарафа» заинтересовался алжирским полузащитником московского «Спартака» Софьяном Ханни.
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Технологии
Производство двигателей для ракет «Протон-М» прекращено
Обновлено в 08:38
Общество
В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов
Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.
Обновлено в 00:20
Общество
В Краснодаре завершают ликвидацию подтоплений
Городские службы завершают ликвидацию последствий выпадения за сутки месячной нормы осадков в Краснодаре, где оказались подтоплены около 90 территорий, сообщает администрация столицы Кубани.
Обновлено в 07:51
Политика
На Украине рассказали о ловушке для Владимира Зеленского
Согласно словам политика, министры специально делают все возможное для увеличения долгов Украины, чтобы тем самым подставить лидера страны.
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Дмитрий Хрусталев тайно женился на певице
Шоумен Дмитрий Хрусталев узаконил отношения с певицей Марией Гончарук, пишет "Стархит" со ссылкой на источники в окружении пары.
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Олейник проиграл нокаутом за 12 секунд
Российский тяжеловес Ultimate Fighting Championship (UFC) Алексей Олейник (57-13-1) проиграл тяжёлым нокаутом в первом раунде Уолту Харрису (13-7) на турнире UFC в Техасе.
Обновлено 20 июля в 23:22
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На Украине подсчитали более трети голосов по итогам парламентских выборов
Центризбирком Украины подсчитала более 35 процентов голосов, отданных избирателями в ходе прошедших накануне выборов в Верховную Раду.
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Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
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Происшествия
Депутат Госсовета Коми найден мертвым у себя в квартире
Депутат Госсовета Республики Коми Алексей Чупров обнаружен мертвым в собственной квартире в Сыктывкаре.
Обновлено в 08:39
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Стал известен размер зарплаты Кокорина и Мамаева в колонии
Напомним, Кокорин и Мамаев отправились в колонию 4 июля.
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Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова
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В московском цирке сорвалась с высоты воздушная гимнастка
В Центре цирковых искусств Москвы во время выступления сорвалась с двухметровой высоты 29-летняя гимнастка Анна Андрюшкова.
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Злоумышленники распространяют поддельные версии приложения FaceApp
Мошенники начали распространять фальшивое приложение FaceApp Prо после новой волны распространения фоторедактора, имеющего фильтр состаривания людей.
Обновлено в 09:55
Политика
Соловьев прокомментировал итоги выборов в Раду
Телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграме прокомментировал итоги выборов в Верховную раду.
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Тор станет женщиной в новом фильме
Крис Хемсворт, который играет Тора в предыдущих частях, также появится в новом фильме.
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Лазер и микробный белок вживили зрительные образы в мозг мышей
Можно сказать, что искусственная активация нейронов зрительной коры грызунов внедрила в их мозг галлюцинации.
Обновлено 19 июля в 13:19