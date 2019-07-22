Политика

Путин отменил санкции в отношении ЭритреиИзвестия 09:24

Россия отменила санкции в отношении Эритреи, введенные в связи с решением Совбеза ООН в 2009 году. Соответствующий указ глава государства Владимир Путин подписал в понедельник, 22 июля. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, вступает в силу со дня его подписания.
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Путин отменил санкции в отношении Эритреи

Известия09:24

Путин отменил санкции против Эритреи

Интерфакс08:54

Путин отменил санкции против Эритреи

РБК09:07

Путин отменил санкции против африканской Эритреи

РЕН ТВ09:05

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Путин спустя 10 лет отменил санкции против Эритреи

Московский Комсомолец09:18

Путин отменил санкции против Эритреи

Lenta.ru08:47
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