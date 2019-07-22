Политика

Путин отменил санкции России в отношении ЭритреиREGNUM 09:43

Президент России Владимир Путин 22 июля подписал указ об отмене действовавших с 2010 года санкций в отношении Эритреи. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Путин отменил санкции против Эритреи

РБК09:07

Путин отменил российские санкции против Эритреи

RT на русском10:21

Путин отменил санкции в отношении Эритреи

Известия09:24

Путин отменил санкции России против Эритреи

РИА Новости10:30

Путин распорядился снять ограничительные меры с Эритреи

ТАСС08:55

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Интерфакс08:54

Путин отменил санкции против Эритреи

Lenta.ru08:47
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 11:45, Ашберн
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