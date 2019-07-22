Политика
Путин отменил санкции России против ЭритреиРИА Новости 10:30
Владимир Путин подписал указ об отмене санкций против Эритреи. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Ограничительные меры против африканской страны действовали в соответствии c резолюцией Совета Безопасности ООН 1907, принятой 23 декабря 2009 года.
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Политика
Медведев освободил замруководителя Ростуризма от должности
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил Николая Королева от должности заместителя руководителя Росутризма по его просьбе, следует из распоряжения правительства, опубликованного на сайте кабинета министров.
Обновлено в 13:40
Происшествия
Мосгорсуд освободил подругу полковника Захарченко
Обновлено в 09:21
Политика
Соратник Ельцина ответил на сообщения о планах по продаже Карелии
Бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев, в свою очередь, назвал сообщения о планах России по продаже Карелии "бредом сивой кобылы".
Обновлено в 13:10
Футбол
«Спартак» может взять в аренду нападающего «Шахтера» Кайоде
Форвард «Шахтера» Оларенважу Кайоде может продолжить карьеру в России. В услугах 26-летнего нигерийца заинтересован московский «Спартак».
Обновлено в 14:25
Технологии
Изготовление двигателей для ракет «Протон-М» прекращено
«НПО Энергомаш имени академика В. П. Глушко» завершило производство двигателей для ракет-носителей «Протон-М».
Обновлено в 12:39
Происшествия
Воздушная гимнастка сорвалась с высоты в Москве
Российская гимнастка упала с высоты во время циркового номера и получила серьезные травмы, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 07:57
Происшествия
В Москве задержали похитивших человека за съемку нарушений ПДД
На Литовском бульваре двое неизвестных избили мужчину, а затем насильно усадили его в багажник автомобиля Porsche Cayenne и поехали в сторону центра.
Обновлено в 09:42
Политика
Генпрокуратура Украины объяснила «исчезновение» Луценко отпуском
Ранее бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича юрист Андрей Портнов заявил, что господин Луценко «куда-то исчез», а его обязанности выполняет его заместитель Дмитрий Сторожук.
Обновлено в 10:46
Кино
«Мстители: Финал» назван самым кассовым фильмом в истории
Фильм «Мстители: Финал» стал самым кассовым фильмом в мировой истории, сообщают «Известия».
Обновлено в 05:55
Политика
Скончался глава МАГАТЭ Юкия Амано
Глава МАГАТЭ Юкия Амано скончался на 73-м году жизни, передает ТАСС.
Обновлено в 03:17
Политика
Команда Зеленского решила провести еще одни досрочные выборы
В окружении президента Украины Владимира Зеленского принято решение о проведении досрочных местных выборов.
Обновлено в 13:06
Политика
Турчинов заявил о желании значительной части украинцев «стать рабами»
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов, комментируя подсчёт голосов по итогам выборов в Верховную раду, заявил, что «значительная часть» украинцев готова «стать рабами».
Обновлено в 11:13
Политика
Итоги парламентских выборов на Украине. Главное
ЦИК Украины признала выборы состоявшимися.
Обновлено в 05:41
Футбол
Изначально «Краснодару» при жеребьевке ЛЧ выпало киевское «Динамо»
Изначально краснодарцам выпало киевское «Динамо», но жеребьевку пришлось переиграть, так как УЕФА разводит российские и украинские клубы в еврокубках из-за политического конфликта между странами.
Обновлено в 07:07
Общество
В России ужесточат получение охотничьего билета
В Минприроды собираются ужесточить процедуру, позволяющую получить охотничий билет, нужный для владения оружием.
Обновлено в 01:59
Футбол
В Госдуму внесли законопроект о продаже пива на стадионах
В Госдуму внесён проект закона, разрешающий розничную продажу пива на стадионах, пишет РИА Новости.
Обновлено в 09:35
Экономика
Путин ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений
Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание новых мер господдержки при разработке нефтяных месторождений России до завершения инвентаризации.
Обновлено в 13:40
Происшествия
Пятьсот российских туристов не могут вылететь из Антальи в Москву
Более 500 российских туристов не могут вылететь из Антальи в Москву. Причиной стала задержка рейса из-за технических причин.
Обновлено в 11:33
Политика
ЦИК Украины обработал более 50% протоколов на выборах в Раду
На Украине по мажоритарным округам, где обработано 50,24% протоколов, уверенно лидирует партия «Слуга народа» с результатом 42,44%.
Обновлено в 03:49
Интернет
Мошенники распространяют поддельные версии приложения FaceApp
Компания ESET, специализирующаяся на защите от вредоносного программного обеспечения, выпустила предупреждение о распространении через интернет поддельных приложений FaceApp.
Обновлено в 11:58
Происшествия
Гражданскую активистку убили в Петербурге
Обновлено в 14:32
Авто
Названы самые угоняемые в России автомобили
Напомним, по итогам 2018 года, согласно опросу, который был проведён среди страховых компаний, работающий на территории нашей страны, самыми угоняемыми машинами в России стали Toyota Camry и Hyundai Solaris.
Обновлено в 14:15
Политика
МИД России прокомментировал выборы на Украине
Результаты парламентских выборов на Украине говорят об усталости народа страны от политики запугивания и террора, следует из комментария МИД России.
Обновлено в 11:21
Экономика
Молочно-товарные фермы создадут в Тверской области
Инвестор планирует создать три молочно-товарные фермы на территории Кашинского городского округа Тверской области.
Обновлено в 13:44
Политика
В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса
Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Музыка
Сергей Шнуров признался, что все в жизни делает ради денег
Обновлено в 08:34
Политика
Лукашенко назвал Украину «общей бедой» Европы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Украину «общей бедой» для Евросоюза.
Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес
Дмитрий Хрусталев тайно женился на избраннице
В 2017 году пара впервые вышла в свет и в июле этого года телеведущий повел любимую в загс. Однако все прошло тихо, без лишних изысков.
Обновлено в 00:00
Политика
Трансляция передачи Соловьева в центре Киева возмутила украинцев
Украинский журналист подал жалобу в СБУ из-за трансляции передачи российского ведущего Владимира Соловьева в центре Киева.
Обновлено в 14:33