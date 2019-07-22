Политика
Путин отменил санкции России против ЭритреиРИА Новости вчера в 10:30
Владимир Путин подписал указ об отмене санкций против Эритреи. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Ограничительные меры против африканской страны действовали в соответствии c резолюцией Совета Безопасности ООН 1907, принятой 23 декабря 2009 года.
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Происшествия
Число пострадавших при пожаре в детском лагере возросло
В МЧС России по региону рассказали, что при пожаре в палаточном лагере на базе отдыха "Холдоми" в Хабаровском крае также пострадали пять взрослых человек.
Обновлено в 00:06
Технологии
Тестирование системы электронного голосования пройдет 23 июля
Завершается прием заявок на участие в открытом тестировании системы дистанционного электронного голосования.
Обновлено вчера в 09:13
Единоборства
Федор Чудинов нокаутировал Эзикьеля Мадерну в бою на Красной площади
Российский боксер Федор Чудинов победил аргентинца Эзикьеля Мадерну в бою на Красной площади за титул чемпиона WBA Continental во втором среднем весе.
Обновлено вчера в 15:12
Армия и оружие
Южная Корея обвинила РФ в нарушении воздушного пространства
Ранее сообщалось, что Южная Корея обвинила самолет России в нарушении воздушного пространства.
Обновлено в 00:22
Общество
В сети появился самый короткий тест на IQ
Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
Обновлено вчера в 07:56
Транспорт
Росстандарт предложил сократить размеры парковочных мест на улицах
Обновлено вчера в 21:52
Политика
В Венесуэле вновь произошло масштабное отключение электроэнергии
Обновлено вчера в 22:19
Политика
Тайные тюрьмы СБУ работали в Харькове, Красноармейске и Краматорске
Секретные тюрьмы СБУ и украинских добровольческих батальонов работали не только в Мариуполе, но и по всей линии соприкосновения в Донбассе, а также в других городах Украины, среди которых - Харьков, Краматорск, Красноармейск, об этом заявили РИА Новости бывшие заключенные и подтвердили экс-сотрудник МВД Украины, Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине и Amnesty International.
Обновлено в 00:52
Происшествия
На серой ветке московского метро произошел сбой
Обновлено в 01:31
Происшествия
Четырехлетняя девочка умерла от побоев в Дагестане
Обновлено вчера в 16:56
Происшествия
В Петербурге убили гражданскую активистку Елену Григорьеву
Обновлено вчера в 12:03
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» заподозрили в неверности бывшему королю Малайзии
Юрист бывшего Верховного правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа (Koh Tien Hua) подтвердил, что его клиент развелся с обладательницей титула «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено вчера в 12:10
Общество
В Роскачестве назвали лучшие фотоаппараты
Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний исследовали фотоаппараты 98 моделей, оценив качество снимков, видео, звука, удобство их использования и функциональность.
Обновлено в 01:00
Здоровье
Какой фрукт улучшает работу печени и желудка
Обновлено вчера в 22:47
Общество
Роспотребнадзор выявил неприятный факт о черешне и клубнике
Проведённое исследование показало, что в черешне содержание железа в шесть раз ниже нормы, в абрикосе — в два раза, а в клубнике — в четыре раза.
Обновлено в 01:14
Гаджеты
Представлен самый мощный игровой смартфон ASUS ROG Phone 2
Обновлено вчера в 09:47
Политика
ЦИК Украины обработал более 50% протоколов на выборах в Раду
На Украине по мажоритарным округам, где обработано 50,24% протоколов, уверенно лидирует партия «Слуга народа» с результатом 42,44%.
Обновлено вчера в 03:49
Здоровье
Названы регионы России с наивысшим показателем заболеваемости детской астмой
В Роспотребнадзоре назвали регионы, в которых зафиксирован самый высокий уровень заболеваемости детской астмой в 2017 году.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Польша пригласила Германию отметить 80-летие начала ВОВ
Ранее власти Польши заявляли, что не позвали представителей России на мероприятия по поводу 80-летия начала Второй мировой войны из-за нарушения международного права в 1939 году.
Обновлено вчера в 23:48
Политика
Соловьев высмеял реакцию украинцев на трансляцию его передачи в Киеве
Ведущий Владимир Соловьев прокомментировал новость о том, что украинцев возмутила трансляция его передачи в одном из букмекерских клубов столичного Киева.
Обновлено вчера в 19:09
Футбол
Ибрагимович сломал скулу сопернику в матче MLS
В результате столкновения соперник шведа получил перелом скулы и вскоре перенесёт операцию. "Гэлакси" победил "Лос-Анджелес" со счётом 3:2.
Обновлено вчера в 15:36
Шоу-бизнес
Ксения Собчак: «Шнуров, твоей розеткой была Матильда»
На днях Шнуров заявил, что в стихотворном баттле между ним и Ксенией Собчак на самом деле участвовал Константин Богомолов, который и писал за избранницу.
Обновлено вчера в 11:30
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией
Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе.
Обновлено в 00:19
Политика
Трамп договорился с Конгрессом о потолке госдолга США
Договорённость о потолке американского госдолга заключили администрация президента США и лидеры Конгресса, заявил президент Штатов Дональд Трамп в Twitter.
Обновлено вчера в 19:18
Технологии
Роскомнадзор не увидел нарушений в утечке данных клиентов Ozon
Ранее стало известно о появлении в открытом доступе базы с адресами электронной почты и паролями 450 тысяч клиентов онлайн-магазина.
Обновлено вчера в 13:23
Происшествия
«Ъ» стали известны подробности трагедии на глубоководной станции АС-31
Тремя днями ранее атомная лодка-носитель «Подмосковье» доставила пристыкованную к ней станцию на полигон Северного флота в Мотовском заливе Баренцева моря, где два сменных экипажа АС-31 проверяли работу устройств и механизмов глубоководного аппарата после планового техобслуживания.
Обновлено вчера в 18:49
Футбол
«Арсенал» согласовал с «Реалом» аренду Себальоса
Обновлено вчера в 20:51
Музыка
Metallica исполнила хит Виктора Цоя «Группа крови» в «Лужниках»
Знаменитая американская группа Metallica исполнила культовую песню Виктора Цоя "Группа крови" во время своего концерта в "Лужниках".
Обновлено вчера в 03:02
Здоровье
Минздрав Подмосковья дал советы на случай змеиного укуса
В ведомстве напомнили, что после нападения змеи необходимо вызвать скорую помощь, а сам пострадавший должен принять горизонтальное положение.
Обновлено вчера в 12:19
Политика
ЦИК перепроверит подписи незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что ведомство перепроверит подписи незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 10:38