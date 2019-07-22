Политика

Путин отменил санкции России против ЭритреиРИА Новости 14:30

Пятый канал
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Владимир Путин подписал указ об отмене санкций против Эритреи. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Ограничительные меры против африканской страны действовали в соответствии c резолюцией Совета Безопасности ООН 1907, принятой 23 декабря 2009 года.
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