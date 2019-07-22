Политика
Путин отменил санкции России против ЭритреиРИА Новости 10:30
Владимир Путин подписал указ об отмене санкций против Эритреи. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Ограничительные меры против африканской страны действовали в соответствии c резолюцией Совета Безопасности ООН 1907, принятой 23 декабря 2009 года.
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Армия и оружие
Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США
Обновлено вчера в 12:25
Политика
Геннадий Бурбулис: Ельцин не планировал продавать Финляндии Карелию
Комментируя публикацию в финской газете Hufvudstadsbladet о планах постсоветской России продать Карелию Финляндии, Бурбулис сказал: "Никогда такого быть не могло".
Обновлено в 14:21
Здоровье
Казанский хоспис получил грант президента России
Казанский хоспис получил 2,9 млн рублей — грант президента России, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Обновлено в 14:59
Политика
Великобритания узнает имя нового премьера
Имя нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании станет известно во вторник.
Обновлено в 17:10
Общество
В США придумали самый короткий IQ-тест
Профессор Массачусетского технологического института (MIT) Шейн Фредерик придумал самый короткий IQ тест, состоящий всего из трех вопросов, пишет британский таблоид Mirror.
Обновлено в 20:19
Общество
Охотникам придётся сдавать новый экзамен
Речь идет об установлении так называемого охотничьего минимума — нового экзамена, который будет необходимо сдать каждому желающему получить охотничий билет.
Обновлено в 02:15
Политика
В ЕС прокомментировали выборы в Верховную раду
Ранее в МИД России прокомментировали выборы в Верховную раду.
Обновлено в 17:36
Футбол
«Манчестер Сити» обвинили в неуважении к китайским болельщикам
20 июля в Шанхае прошел финал турнира Премьер-лига Азия Трофи "Вулверхэмптон" — "Манчестер Сити".
Обновлено в 20:33
Происшествия
В Петербурге убита ЛГБТ-активистка
Обновлено в 12:00
Музыка
Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено вчера в 15:39
Общество
Гороскоп на вторник, 23 июля: ощущается влияние позитивных тенденций
Астропрогноз на вторник, 23 июля, обещает представителям всех знаков Зодиака удачный день с сильным влиянием позитивных тенденций.
Обновлено в 09:28
Политика
США объявили о создании коалиции для патрулирования Ормузского пролива
США выстраивают коалицию для патрулирования Ормузского пролива, к ней присоединятся страны "по всему миру", заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 19:14
Армия и оружие
Ким Чен Ын осмотрел новую подводную лодку КНДР
Северокорейский лидер Ким Чен Ын проинспектировал новую подводную лодку ВМС КНДР, сообщило ЦТАК.
Обновлено в 20:44
Общество
Правительство одобрило единые запреты для табака и электронных сигарет
Правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 22 июля.
Обновлено в 13:43
Космос
Скончался первый руководитель полетов космических миссий NASA
Первый руководитель полетов космических миссий NASA Крис Крафт ушел из жизни в США на 96 году.
Обновлено в 20:56
Политика
Помпео рассказал, что США «упрашивали» Россию соблюдать договоры
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты «упрашивал» РФ не нарушать важные договоры.
Обновлено в 13:40
Футбол
«Фенербахче» сообщил о переходе Эльмаса в «Наполи»
Полузащитник "Фенербахче" Эльиф Эльмас перейдет в "Наполи", сообщает официальный сайт турецкого клуба.
Обновлено в 17:18
Общество
В продукты россиян добавят панцири саранчи
В продукты питания россиян планируется добавить биологические добавки, в состав которых будет входить панцирь саранчи.
Обновлено в 04:52
Футбол
«Спартак» договорился с «ПСЖ» о переходе игрока сборной Уругвая
По сообщению издания De Telegraaf, полузащитник голандского «ПСВ» и сборной Уругвая Гастон Перейро станет игроком «Спартака».
Обновлено в 19:35
Футбол
«Бетис» объявил о переходе Фекира из «Лиона»
Испанский «Бетис» в своём официальном «твиттере» объявил о переходе полузащитника французского «Лиона» Набиля Фекира.
Обновлено в 19:52
Спорт
Хортон не поднялся на подиум к Сунь Яну, замешанному в допинг-скандале
Обновлено вчера в 08:26
Кино
Фильм «Мстители: Финал» стал самым кассовым в истории
Кинокартина "Мстители: Финал" обогнала по сборам "Аватара" и стала самой кассовой в истории.
Обновлено вчера в 22:25
Экономика
ВЭБ.РФ пригрозил украинским инвесторам
Банк подаст в суд в случае покупки экспроприированного Проминвестбанка ВЭБ.РФ считает экспроприацию своего дочернего Проминвестбанка, работающего на Украине, незаконной, в связи с чем не рекомендует потенциальным инвесторам покупать акции этой кредитной организации на аукционе.
Обновлено в 10:50
Футбол
«Краснодар» в ЛЧ сыграет с «Порту», а должен был с киевским «Динамо»
В Ньоне, пригороде Женевы, 22 июля состоялась жеребьёвка третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов, в который впервые в своей истории попал футбольный клуб «Краснодар».
Обновлено в 07:01
Общество
Служащим банков могут запретить пользоваться смартфонами на работе
Сотрудникам банков могут запретить пользоваться мобильными телефонами с камерой на рабочем месте, так профильные ассоциации рассчитывают предотвратить утечки данных клиентов, пишет газета "Известия" во вторник.
Обновлено в 19:48
Происшествия
«Ъ» стали известны подробности трагедии на глубоководной станции АС-31
Тремя днями ранее атомная лодка-носитель «Подмосковье» доставила пристыкованную к ней станцию на полигон Северного флота в Мотовском заливе Баренцева моря, где два сменных экипажа АС-31 проверяли работу устройств и механизмов глубоководного аппарата после планового техобслуживания.
Обновлено в 18:49
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Авто
Ferrari планирует расширение ассортимента суперкаров
У итальянской компании Ferrari есть планы по расширению портфеля доступных на рынке моделей для привлечения более широкой аудитории, в то же время, сохранив эксклюзивность.
Обновлено в 07:28
Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына
Следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Белореченска, который посадил на цепь в сарае своего 10-летнего сына, сообщили журналистам в понедельник в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 11:17