Политика

Путин отменил санкции России против ЭритреиРИА Новости 10:30

Владимир Путин подписал указ об отмене санкций против Эритреи. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Ограничительные меры против африканской страны действовали в соответствии c резолюцией Совета Безопасности ООН 1907, принятой 23 декабря 2009 года.
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Путин отменил санкции России против Эритреи

РИА Новости10:30

Путин отменил российские санкции против Эритреи

RT на русском10:21

Путин отменил санкции против Эритреи

РБК09:07

Путин отменил санкции в отношении Эритреи

Известия09:24

Путин распорядился снять ограничительные меры с Эритреи

ТАСС08:55

Путин отменил санкции против Эритреи

Интерфакс08:54

Путин отменил санкции против Эритреи

Lenta.ru08:47
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Ребенок погиб в пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае

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Рапиристки России завоевали золото чемпионата мира по фехтованию

Инна Дериглазова Будапешт / AbsolutTV.ru / Новости / Рапиристки России выиграли у команды Италии со счетом 43:42 в финальных командных соревнованиях чемпионата мира по фехтованию.
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Двое детей пострадали в массовом ДТП в Ленобласти

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Футбол

ПАОК предложил без жеребьевки назначать «Аякс» своим соперником в ЛЧ

Греческий футбольный клуб ПАОК в шутливой форме предложил без жеребьевки назначать голландский "Аякс" своим соперником в квалификации Лиге чемпионов.
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Ferrari планирует расширение ассортимента суперкаров

У итальянской компании Ferrari есть планы по расширению портфеля доступных на рынке моделей для привлечения более широкой аудитории, в то же время, сохранив эксклюзивность.
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Трансляция программы Соловьева в центре Киева возмутила украинцев

Украинский журналист Дмитрий Малышко возмутился трансляцией передачи российского телеведущего Владимира Соловьева в центре Киева.
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Музыка

Объяснено появление песни Цоя на концерте Metallica

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Политика

Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины и России

Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил разработать закон, который будет регламентировать отношения между Россией и Украиной.
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В России ужесточат получение охотничьего билета

В Минприроды собираются ужесточить процедуру, позволяющую получить охотничий билет, нужный для владения оружием.
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Футбол

Левников ошибся, не удалив игрока «Спартака» в матче с «Ростовом»

Арбитр Кирилл Левников допустил ошибку, не показав вторую желтую карточку полузащитнику московского "Спартака" Зелимхану Бакаеву в матче с "Ростовом", заявил руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
Обновлено в 10:20
Происшествия

Четырехлетняя девочка умерла от побоев в Дагестане

Четырехлетняя девочка умерла в результате побоев в январе текущего года в Дагестане, по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, задержана мачеха погибшей.
Обновлено в 16:56
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Итоги парламентских выборов на Украине. Главное

ЦИК Украины признала выборы состоявшимися.
Обновлено в 05:41
Армия и оружие

Минобороны России опровергло сообщения об ударе ВКС по рынку в Сирии

Министерство обороны РФ опровергло информацию о том, что самолеты ВКС нанесли удар по рынку в населенном пункте Мааррат-эн-Нууман в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 08:42
Технологии

Роскомнадзор не нашел у Ozon утечки данных клиентов

В ведомстве сочли убедительной информацию компании о том, что база данных была собрана неизвестными из различных источников Интернет-магазин Ozon предоставил Роскомнадзору информацию об утечке персональных данных почти полумиллиона своих клиентов, сообщает Интерфакс.
Обновлено в 15:49
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Представлен первый концепт-арт Вечных

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Луна больше не актуальна. Nubia похвасталась снимком Большого Магелланова Облака, сделанным на камеру смартфона Nubia Z20

Инженеры Nubia не устояли перед искушением, и тоже попрактиковались в фотографировании естественного спутника Земли (во время полного солнечного затмения), для чего использовали не анонсированный пока флагман Nubia Z20.
Обновлено в 10:18
Энергетика

Путин ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений

Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание новых мер господдержки при разработке нефтяных месторождений России до завершения инвентаризации.
Обновлено в 13:40
Происшествия

Таксист из Южно-Сахалинска пропал ночью в Корсакове

Таксист въехал в Корсаков на автомобиле Toyota Mark II с госномером М801КА.
Обновлено вчера в 00:54
Политика

Геннадий Бурбулис: Ельцин не планировал продавать Финляндии Карелию

Комментируя публикацию в финской газете Hufvudstadsbladet о планах постсоветской России продать Карелию Финляндии, Бурбулис сказал: "Никогда такого быть не могло".
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Авто

Volkswagen начнет реализовывать Arteon в России в 2020 году

Компания Volkswagen начнет продажи своего четырехдверного купе Arteon в 2020 году, о чем немецкая автокомпания сообщила в своем Instagram.
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Бывшая жена Абрамовича выходит замуж за греческого миллиардера

Западные СМИ сообщили о том, что Дарья Жукова и миллиардер Ставрос Ниархос III собираются пожениться уже в этом году.
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Политика

Об опасности победы партии Зеленского предупредила Die Welt

Сокрушительная победа партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" на выборах в Верховную Раду имеет значение для всего континента, пишет Die Welt.
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Политика

СБУ сообщила о радиации на крупнейшем металлургическом заводе Украины

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Экономика

Комитет Госдумы одобрил повышение НДС до 20% на пальмовое масло

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять поправки об отмене льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%.
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Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов

Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.
Обновлено в 09:49
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Теодор Курентзис написал заявление об уходе из Пермского театра

Худрук Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис написал заявление об уходе, в котором просит освободить его от занимаемой должности с 21 августа.
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Капитан полиции в Петербурге продавал воздушные шарики с азотом

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Орешкин посоветовал не спешить с единой валютой для РФ и Белоруссии

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью радиостанции «Эхо Москвы» объяснил, почему не стоит спешить с решением вопроса о единой валюте и денежно-кредитной политике.
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Названы авто, на уход за которыми россияне тратят больше времени

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