Политика
Путин отменил санкции России против ЭритреиРИА Новости 10:30
Владимир Путин подписал указ об отмене санкций против Эритреи. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Ограничительные меры против африканской страны действовали в соответствии c резолюцией Совета Безопасности ООН 1907, принятой 23 декабря 2009 года.
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Происшествия
В Хабаровском крае сгорел детский палаточный лагерь
Обновлено в 15:47
Гаджеты
Поддержка ночного режима Nightscape появится у всех модулей основной камеры смартфона OnePlus 7 Pro
Как заявил менеджер по продуктам OnePlus, вскоре компания выпустит обновление, которое принесёт флагману поддержку ночного режима Nightscape для всех основных модулей, то есть и для телекамеры, и для сверхширокоформатной камеры.
Обновлено в 12:20
Кино
«Король лев» возглавил российский прокат в выходные
Обновлено в 04:33
Музыка
Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя
Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Авто
Названы самые угоняемые в РФ автомобили
Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России за первые шесть месяцев этого года.
Обновлено вчера в 22:08
Политика
Вакарчук предложил создать закон о «сосуществовании» Украины и России
Украинский музыкант, солист группы «Океан Эльзы» и лидер политической партии «Голос» Святослав Вакарчук предложил создать закон, который сможет регламентировать отношения между Россией и Украиной.
Обновлено в 16:51
Кино
Джеймс Кэмерон поздравил «Мстителей» за обгон «Аватара»
В пятницу общая мировая прибыль «Мстители: финал» достигла 2789,2 миллиона долларов о оставалось всего 500 тысяч долларов, чтобы превзойти «Аватара», чей рекорд составляет 2789,7 миллиона долларов.
Обновлено в 15:59
Общество
Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено в 12:40
Кино
Умер актер комедии «Спортлото-82» Денис Кмит
Киноактер Денис Кмит ушел из жизни в возрасте 59 лет. Он был известен по роли Павла в картине Леонида Гайдая «Спортлото-82».
Обновлено в 05:26
Политика
Бурбулис опроверг планы продажи Карелии Финляндии
В воскресенье, 21 июля, финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на экс-заместителя главы МИДа России (в 1990–1991 годах) Андрея Федорова сообщила, что руководство России обсуждало продажу Карелии и планировало получить за нее $15 млрд.
Обновлено в 15:05
Происшествия
СК начал проверку после схода с рельсов вагонов с углем в Коми
Сыктывкарский следственный отдел на транспорте СК РФ начал доследственную проверку после схода с рельсов 23 вагонов с углем на станции "Керки" в Коми, сообщило Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.
Обновлено в 05:54
Происшествия
В Китае четверо туристов стали жертвами наводнения
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Лукашенко назвал Украину «общей бедой» Европы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Украину "общей бедой" Европы.
Обновлено в 07:53
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов
Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.
Обновлено в 09:49
Единоборства
Чудинов нокаутировал Мадерну в бою на Красной площади
Обновлено в 15:24
Происшествия
В Петербурге убита ЛГБТ-активистка
Обновлено в 12:00
Политика
Смерть президента Туркменистана опровергли
СМИ сообщали о смерти президента и председателя Кабинета министров Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Обновлено вчера в 11:12
Политика
Трансляция программы Соловьева в центре Киева возмутила украинцев
Украинский журналист Дмитрий Малышко возмутился трансляцией передачи российского телеведущего Владимира Соловьева в центре Киева.
Обновлено в 15:02
Экономика
Мошенники пытались похитить у российских банков 24 млрд рублей
Мошенники пытались похитить у клиентов крупнейших банков России за первые полгода 2019 года более 24 млрд рублей.
Обновлено вчера в 18:41
Финансы
Банк «Россия» подал иск к Utair на 155 млн рублей
В качестве третьих лиц привлечены 10 банков, в том числе те, которые в 2015 году выдали Utair, балансировавшей на грани банкротства, два синдицированных кредита совокупным объемом 42,6 млрд руб.
Обновлено в 11:24
Политика
Вашингтону предложили замену санкциям против СП-2
Бессмысленными называет готовящиеся санкции США против участников проекта газопровода "Северный поток – 2" американский эксперт, директор по исследованиям калифорнийского Независимого института Уильям Шугарт.
Обновлено вчера в 11:08
Армия и оружие
Türkiye (Турция): С-400 были куплены не только для того, чтобы сбивать ракеты (Türkiye)
Обновлено в 09:17
Общество
В России разрешат открывать филиалы колоний при крупных предприятиях
Новый закон разрешил открывать филиалы колоний-поселений и исправительных центров там, где есть работа для осужденных.
Обновлено в 15:25
Футбол
«Милан» согласовал с «Атлетико» трансфер Корреа за € 57 млн
Обновлено в 13:51
Политика
Хант пригрозил Тегерану увеличением военного присутствия у берегов ИРИ
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что Иран должен быть готов к росту численности иностранного военного контингента у своих берегов в случае, если страна продолжит вести себя «опасным» образом.
Обновлено в 12:58
Авто
Кроссовер Brilliance V3 выходит на российский рынок
Производитель привезет версию 2016 года, хотя с тех пор машина обновлялась уже пару раз, а недавно на автошоу в Шанхае состоялась премьера нового поколения "тройки".
Обновлено в 12:06
Политика
Трамп заявил, что мог бы стереть Афганистан с лица Земли за 10 дней
США могли бы стереть Афганистан с лица Земли за 10 дней, заявил глава Белого дома Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом.
Обновлено в 17:20
Политика
Турчинов заявил, что пятая часть украинцев хочет стать рабами
Бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что пятая часть украинцев "готова обменять свободу на рабство".
Обновлено в 12:05
Гаджеты
Китай стал участником ещё одной торговой войны
Началось всё с того, что Верховный суд Южной Кореи потребовал у японских компаний выплатить компенсацию за принудительный труд корейских граждан во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 11:08