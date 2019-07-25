с чего всё началось

В ноябре 2015 года отношения Москвы и Анкары испортились из-за того, что ВВС Турции уничтожили в небе над Сирией российский бомбардировщик Су-24. Тогда указом президента РФ в числе экономических мер против Турции был приостановлен безвизовый режим с рядом исключений.

Политика СБУ задержала российский танкер Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Neyma "за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе", сообщила пресс-служба ведомства.

Общество Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика У главы Чечни Рамзана Кадырова появился новый охранник — шестилетний Магомед-Эми Газиев.

Технологии Автомобилисты с 1 ноября смогут оформлять мелкие ДТП через приложение Ожидается, что приложение для регистрации ДТП будет доступно на мобильных системах iOS и Android в середине осени.

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Кино Барецкий заявил, что Микки Рурк сыграет в фильме «Брат-3» Барецкий заявлял, что в его проекте примут участие Анастасия Волочкова, Никита Джигурда и Алексей Панин.

Единоборства Боксёр Дадашев перенёс инсульт во время боя с Матиасом Согласно новой записи на странице российского боксёра Максима Дадашева в «Инстаграме», ещё во время боя с Сабриэлем Матиасом спортсмен перенёс инсульт.

Армия и оружие Джонсон даст письменные указания на случай ядерной войны У главы кабинета министров есть четыре основных варианта указаний при таких обстоятельствах.

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Финансы ЦБ Турции снизил ключевую ставку на 425 базисных пунктов Экономисты, опрошенные Рейтер, в среднем ждали снижения ставки на 250 базисных пунктов.

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Происшествия В Генпрокуратуре РФ рассказали о расследовании «третьего дела ЮКОСа» Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2003 года Ходорковского, на тот момент называемого одним из богатейших людей мира, арестовали по обвинению в хищениях и неуплате налогов.

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Происшествия Под Петербургом у построенного для переселенцев дома рухнула стена Единственный в поселке Рахья под Санкт-Петербургом дом, построенный по программе расселения аварийного жилья, лишился части стены.

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