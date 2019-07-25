с чего всё началось

В ноябре 2015 года отношения Москвы и Анкары испортились из-за того, что ВВС Турции уничтожили в небе над Сирией российский бомбардировщик Су-24. Тогда указом президента РФ в числе экономических мер против Турции был приостановлен безвизовый режим с рядом исключений.

Политика МИД предупредил о последствиях захвата Украиной российского танкера В случае захвата россиян в заложники при задержании СБУ российского танкера последствия не заставят себя ждать, заявили в Министерстве иностранных дел России.

Футбол Клопп объяснил, почему возвращение Коутиньо в «Ливерпуль» невозможно Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал слухи о возможном возвращении в клуб полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо.

Финансы JP Morgan: дни доллара как резервной валюты сочтены Почти восемь лет назад Майкл Кембалест из JP Morgan впервые представил диаграмму, которая наглядно показывает, что никакая резервная валюта не может сохранять свой статус вечно, следовательно, в недалеком будущем доллар США также перестанет быть самой важной мировой валютой.

Политика Рабочая группа Мосгоризбиркома отказала Соболь в апелляции Рабочая группа Мосгоризбиркома (МГИК) рекомендовала оставить в силе решение окружного избиркомаи об отказе в регистрации на выборах в Мосгордуму Любови Соболь, сообщил корреспондент "Ъ".

Спорт Бузова признана одной из самых успешных звезд России Певица Ольга Бузова заняла второе место в рейтинге "40 самых успешных звезд России до 40 лет", опубликованном Forbes.

Общество Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика У главы Чечни Рамзана Кадырова появился новый охранник — шестилетний Магомед-Эми Газиев.

Общество Минтруд предложил сделать выдачу материнского капитала бессрочной Программа по выдаче материнского капитала должна быть не только продлена до 2025 года, а стать бессрочной.

Армия и оружие Первый этап поставок С-400 в Турцию завершён Министерство национальной обороны Турции сообщило о завершении первого этапа поставок в страну российских зенитно-ракетных систем С-400.

Политика Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17 Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.

Происшествия В Сочи из-за ливней сошел сель и затопило улицы Штормовое предупреждение будет действовать до 26 июля В ночь на 25 июля несколько улиц в Сочи подтопило после ливней, сошел сель, снесло девять деревьев, в результате разгула стихии пострадавших нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на горадминистрацию.

Теннис Теннисистка Кузнецова снялась с турнира в США из-за проблем с визой Россиянка Светлана Кузнецова не сможет принять участие в турнире City Open в Вашингтоне.

Шоу-бизнес Дочь Игоря Крутого похвасталась стройной фигурой в купальнике Дочь отечественного композитора Игоря Крутого похвасталась стройной фигурой, облачившись в купальник.

Кино Вин Дизель показал готовый сценарий нового «Риддика» Американский актер Вин Дизель проинформировал о том, что работа над сценарием фильма "Риддик 4: Фурия" был завершен.

Кино Создатели «Игры престолов» ответили на петицию недовольных фанатов Директор канала HBO Кейси Блойс прокомментировал петицию недовольных фанатов, которых разочаровал финальный сезон "Игры престолов", сообщает The Independent.

Игры Разработчики GTA Online заблокировали обновление с казино в 54 странах Обновление с казино в Grand Theft Auto Online оказалось недоступно в 54 странах, в том числе в Португалии, Южной Корее и Чехии.

Происшествия В Симферополе вынужденно сел пассажирский самолет Пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Симферополя из-за технической причины, посадка прошла в штатном режиме, сообщила пресс-служба авиаузла.

Здоровье В Ивановской области займутся телемедициной В городских и районных больницах Ивановской области появятся кабинеты телемедицины, через которые можно будет получить консультации в режиме телемостов.

Общество В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.

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Происшествия Названо местонахождение заказчика теракта в петербургском метро На выездном заседании Московского окружного военного суда в Санкт-Петербурге прокурор Надежда Тихонова заявила, что предполагаемый заказчик теракта в метро Санкт-Петербурга Сирожиддин Мухтаров, по данным следствия, в настоящее время находится в сирийском Идлибе.