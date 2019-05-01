Экономика
Путин отменил налоговую преференцию для импортного табакаРоссийская газета вчера в 10:44
Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Закон предполагает повышающий коэффициент для компаний, занимающейся поставкой в Россию сигарет, папирос, сигарилл, биди и кретек, для исчисления акцизов по аналогии с производителями табачной продукции на территории России.
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Все, что нужно знать об изжоге — в материале Passion.ru и Александра Кочаткова.
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Теннис
Мария Шарапова снялась с турнира в Риме
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Культура
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Российская индустриальная премия в сфере анимации и лицензирования "Мультимир" открыла голосование за любимый мультфильм, мультсериал, персонажа и песню, сообщили в среду в пресс-службе одноименного фестиваля.
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Армия и оружие
Корабли НАТО вошли в Балтийское море
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Политика
От Зеленского потребовали извиниться за дела Порошенко в Одессе
Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко предложил избранному президенту страны Владимиру Зеленскому извиниться за события, произошедшие в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.
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Обновлено вчера в 15:23
Футбол
Дубль Фалькао помог «Монако» сыграть вничью с «Ренном»
По ходу матча 34-го тура французской Лиги 1 футболисты «Монако» уступали в счёте в два мяча, однако нашли в себе силы отыграться.
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Обновлено вчера в 15:35
Путешествия
Майя Ломидзе: «Раньше наши туристы тратили все до копейки, теперь везут магнитики»
Как изменятся цены на популярных направлениях, какую "подлянку" сделали речникам и сработал ли слоган "В Сибирь по доброй воле" "Средний класс перешел в категорию бюджетных туристов, а они пополнили армию тех, кто никуда не ездит", — говорит исполнительный директор ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
Обновлено в 01:17
Шоу-бизнес
Глюкоза похвасталась стройной фигурой в купальнике
Знаменитость позирует возле пальм в раздельном белом купальнике, демонстрируя свою стройную фигуру.
Обновлено вчера в 11:39
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о гибели военных в Сирии
Последний раз о гибели российских военных в Сирии сообщалось в конце марта.
Обновлено вчера в 23:59
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«Каролина» обыграла «Айлендерс» и повела в серии со счётом 3-0
Обновлено вчера в 21:52
Общество
Провокаторы испортили петербуржцам праздник
Обновлено вчера в 11:09
Происшествия
Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»
Обновлено вчера в 19:52
Общество
Король Таиланда женился на начальнице своей охраны
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
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Как сообщает источник, процессорный гигант заявил, что архитектура новых GPU будет в том числе поддерживать аппаратное ускорение трассировки лучей.
Обновлено вчера в 12:44
Культура
Самбурская заявила, что Первый канал вырезал из эфира ее выступление
Певица и актриса Анастасия Самбурская заявила, что Первый канал не показал ее выступление на премии "Шансон года", которую вручали 20 апреля в Кремлевском дворце.
Обновлено вчера в 21:07
Происшествия
Торговый центр загорелся в Иркутске
В торгово-развлекательном центре "Сильвер Молл" в Иркутске произошло возгорание, передает РИА "Новости". Отмечается, что загорелась кровля.
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Общество
Эксперты рассказали о пользе безделья
Обновлено вчера в 19:54
Происшествия
Заведующая детским садом в Краснодаре заставила малыша целовать землю
В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.
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Здоровье
Ученые назвали повседневный продукт, спасающий от ожирения
Оказалось, что общее потребление энергии, распространенность ожирения, курения, доля пожилых людей, ВВП, уровень образования и расходы на здравоохранение значительно ниже в странах, потребляющих много риса.
Обновлено вчера в 23:18
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У избитой в Париже российской журналистки выявили сотрясение мозга
"Ушиб и гематома левых плеча и предплечья, сотрясение мозга из-за нападения в ходе манифестации", - приводит РИА Новости выписку из парижского госпиталя.
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Кино
Оператор «Игры престолов» оправдался за слишком темные сцены битвы
Обновлено вчера в 13:18
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В США заявили о планах испытать прототипы гиперзвукового оружия
Управление перспективных исследовательских программ Министерства обороны США (DARPA) намерено до конца 2019 года провести испытания прототипов гиперзвукового оружия.
Обновлено в 00:35
Политика
Украина протестует против упрощения получения гражданства России
В МИД Украины потребовали отменить указ, который 1 мая подписал российской лидер Владимир Путин об упрощении получения российского гражданства для отдельных категорий украинского населения.
Обновлено вчера в 13:53
Общество
Кейт Миддлтон показала, как выросла принцесса Шарлотта
Принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали новые снимки своей дочери, принцессы Шарлотты, в честь дня рождения.
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Политика
Мадуро анонсировал «великий план изменений» в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о масштабных изменениях в стране и призвал представителей всех ветвей власти внести предложения для исправления допущенных ошибок.
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Известные россияне призвали бойкотировать продукцию «Мираторга»
Обновлено вчера в 05:27