Политика

Путин отменил часть санкций против ТурцииLenta.ru 06:30

Президент России Владимир Путин отменил часть специальных экономических мер в отношении Турции. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
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с чего всё началось
В частности, МИД поручено
 в установленном порядке направить Анкаре уведомление о частичном возобновлении действия соглашения между правительствами двух стран об условиях взаимных поездок граждан.
RT на русском06:48

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В Турции поддержали расширение исключений по безвизовому режиму в России

РИА Новости12:40

Эрдоган отреагировал на решение РФ отменить часть санкций

РЕН ТВ12:29

Путин отменил часть санкций против Турции

Lenta.ru06:30

Путин отменил часть санкций против Турции

РБК07:21

Путин отменил часть санкций против Турции

Интерфакс07:58

Путин отменил часть санкций против Турции

RT на русском06:48

Эрдоган назвал итогом теплых отношений отмену Россией ограничений в отношении Турции

ТАСС12:25
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 14:39, Ашберн
Политика

Матвиенко призвала не дискриминировать российских богачей

Обновлено в 09:34
Политика

МВД Австрии объявило в розыск подозреваемого в работе на ГРУ

МВД Австрии объявило в розыск Игоря Егоровича Зайцева.
Обновлено в 13:29
Политика

Зеленский занялся пиратством: захвачен российский танкер

Задержанный при заходе в украинский порт российский танкер «Neyma», по версии спецслужбистов, скрывался под новым названием «Nika Spirit».
Обновлено в 08:15
Игры

В Epic Games Store бесплатно раздают Moonlighter и This War of Mine

Обновлено в 12:06
Общество

О снеге в выходные предупредили в Гидрометцентре

В Северо-восточной части России и на Севере не исключено выпадение мокрого снега с дождем.
Обновлено вчера в 12:53
Общество

Названы изменения в законодательстве России с 1 августа

С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.
Обновлено вчера в 12:02
Происшествия

В Сочи после ливня обрушился участок главной прибрежной трассы

Участок трассы Джубга — Сочи обрушился в Центральном районе курортного города, рассказали в управлении МЧС по Краснодарскому краю.
Обновлено в 11:14
Общество

На Москву надвигается ультраполярное вторжение холодных воздушных масс

Ведущий научный сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в конце июля российскую столицу ожидает ультраполярное вторжение холодных воздушных масс: подобное случается раз в 50–100 лет.
Обновлено в 02:26
Шоу-бизнес

Бывший муж Натальи Водяновой стал отцом в четвертый раз

Бывший муж супермодели Натальи Водяновой стал отцом в четвертый раз. Радостную новость в Инстаграме сообщил сам Джастин Портман.
Обновлено в 04:44
Политика

Уголовное дело и обыски у оппозиции, по некоторым данным, связаны с призывами к уличным протестам

В действиях лидеров протеста власть увидела классический "оранжевый" сценарий, который, по ее мнению, грозит перекинуться на другие регионы, - передает телеканал.
Обновлено в 13:30
Политика

Украина нашла в Катаре альтернативу российскому газу

«Работаем над тем, чтобы уже с января 2020 года можно было осуществлять поставки газа на Украину с южного направления через Трансбалканский газопровод», — написал Макогон в Facebook.
Обновлено в 07:49
Политика

Генпрокуратура признала «Атлантический совет» нежелательным в России

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации The Atlantic Council of the United States («Атлантический совет») на территории страны.
Обновлено в 13:19
Единоборства

Матиас отказался от гонорара за бой с Дадашевым

Обновлено в 14:22
Экономика

Ритейлеры пригрозили ЦБ бойкотом системы быстрых платежей

Стало известно, что высокие тарифы могут стать причиной отказа ритейлеров от участия в проекте Центробанка – системе быстрых платежей (СБП).
Обновлено вчера в 23:35
Происшествия

В Подмосковье женщину убили на детской площадке

В Московской области мужчина зарезал прохожую на детской площадке.
Обновлено в 12:06
Происшествия

Появилось видео нападения на Порошенко

Обновлено в 11:38
Армия и оружие

Генсек ООН встревожен по поводу ракетных пусков КНДР

Обновлено в 12:30
Общество

В Норвегии призвали убивать «русских лососей»

Обновлено в 13:41
Армия и оружие

Во Франции представили космическую оборонную стратегию страны

Министр обороны Франции Флоранс Парли в четверг представила космическую оборонную стратегию страны, сообщив о создании главного космического управления в Тулузе и выделении дополнительных 700 миллионов евро в рамках закона о военном планировании защиты французских спутников.
Обновлено в 08:54
Общество

«Дачную амнистию» продлят до 2021 года

Депутаты Государственной Думы сегодня планируют рассмотреть в третьем чтении законопроект о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2021 года, сообщает Агентство «Москва».
Обновлено вчера в 17:06
Политика

Бывшего министра обороны Грузии задержали по делу о митингах

Грузинские правоохранители задержали бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили по делу о беспорядках в ходе демонстраций 20 и 21 июля в Тбилиси у здания парламента.
Обновлено в 12:37
Игры

Разработчики GTA Online заблокировали обновление с казино в 54 странах

Обновление с казино в Grand Theft Auto Online оказалось недоступно в 54 странах, в том числе в Португалии, Южной Корее и Чехии.
Обновлено в 07:23
Армия и оружие

Элитных спецназовцев ВМС США в Ираке отправили домой за пьянство

Взвод «морских котиков» (United States Navy SEALs) — элитного спецназа ВМС США — вывели из Ирака за распитие алкоголя на месте дислокации.
Обновлено в 12:33
Авто

«АвтоВАЗ» в третий раз с начала года поднимет цены

Обновлено в 08:47
Шоу-бизнес

Максим Виторган и Нино Нинидзе впервые вышли в свет вместе

В числе звезд, посетивших светское мероприятие, оказались Максим Виторган и Нино Нинидзе, совершившие первый публичный выход в качестве пары. @ninosha13 Фотографам удалось запечатлеть их вместе, несмотря на то что они старались держаться вдалеке от фотоколла.
Обновлено в 09:40
Армия и оружие

В Севастопольской бухте корабли ЧФ выстроили в парадный строй

Как сообщили в пресс-службе ЧФ России, жители и гости города-героя смогут увидеть подлодку «Новороссийск», ракетный катер «Р-60», ракетный корабль «Самум», фрегат «Адмирал Макаров», сторожевой корабль «Сметливый», большие десантные корабли «Новочеркасск» и «Николай Фильченков», гвардейский ракетный крейсер «Москва», корабль пограничников «Аметист».
Обновлено в 03:07
Общество

Полигон «Воловичи» в Коломне закроют до конца года

Обновлено в 13:43
Армия и оружие

В российской армии появятся ремонтно-эвакуационные полки

В условиях боевых действий каждый ремонтно-эвакуационный полк сформирует несколько групп, которые будут работать в автономном режиме, ремонтируя поврежденную технику прямо у линии фронта.
Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес

Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод

Обновлено в 10:52
Политика

Зеленский и Трамп поговорили по телефону

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
Обновлено в 14:03
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