с чего всё началось

Президент России Владимир Путин отменил часть специальных экономических мер в отношении Турции. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Политика Зеленский занялся пиратством: захвачен российский танкер Задержанный при заходе в украинский порт российский танкер «Neyma», по версии спецслужбистов, скрывался под новым названием «Nika Spirit».

Общество О снеге в выходные предупредили в Гидрометцентре В Северо-восточной части России и на Севере не исключено выпадение мокрого снега с дождем.

Общество Названы изменения в законодательстве России с 1 августа С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.

Происшествия В Сочи после ливня обрушился участок главной прибрежной трассы Участок трассы Джубга — Сочи обрушился в Центральном районе курортного города, рассказали в управлении МЧС по Краснодарскому краю.

Общество На Москву надвигается ультраполярное вторжение холодных воздушных масс Ведущий научный сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в конце июля российскую столицу ожидает ультраполярное вторжение холодных воздушных масс: подобное случается раз в 50–100 лет.

Шоу-бизнес Бывший муж Натальи Водяновой стал отцом в четвертый раз Бывший муж супермодели Натальи Водяновой стал отцом в четвертый раз. Радостную новость в Инстаграме сообщил сам Джастин Портман.

Политика Украина нашла в Катаре альтернативу российскому газу «Работаем над тем, чтобы уже с января 2020 года можно было осуществлять поставки газа на Украину с южного направления через Трансбалканский газопровод», — написал Макогон в Facebook.

Политика Генпрокуратура признала «Атлантический совет» нежелательным в России Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации The Atlantic Council of the United States («Атлантический совет») на территории страны.

Экономика Ритейлеры пригрозили ЦБ бойкотом системы быстрых платежей Стало известно, что высокие тарифы могут стать причиной отказа ритейлеров от участия в проекте Центробанка – системе быстрых платежей (СБП).

Происшествия В Подмосковье женщину убили на детской площадке В Московской области мужчина зарезал прохожую на детской площадке.

Армия и оружие Во Франции представили космическую оборонную стратегию страны Министр обороны Франции Флоранс Парли в четверг представила космическую оборонную стратегию страны, сообщив о создании главного космического управления в Тулузе и выделении дополнительных 700 миллионов евро в рамках закона о военном планировании защиты французских спутников.

Общество «Дачную амнистию» продлят до 2021 года Депутаты Государственной Думы сегодня планируют рассмотреть в третьем чтении законопроект о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2021 года, сообщает Агентство «Москва».

Политика Бывшего министра обороны Грузии задержали по делу о митингах Грузинские правоохранители задержали бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили по делу о беспорядках в ходе демонстраций 20 и 21 июля в Тбилиси у здания парламента.

Игры Разработчики GTA Online заблокировали обновление с казино в 54 странах Обновление с казино в Grand Theft Auto Online оказалось недоступно в 54 странах, в том числе в Португалии, Южной Корее и Чехии.

Армия и оружие Элитных спецназовцев ВМС США в Ираке отправили домой за пьянство Взвод «морских котиков» (United States Navy SEALs) — элитного спецназа ВМС США — вывели из Ирака за распитие алкоголя на месте дислокации.

Шоу-бизнес Максим Виторган и Нино Нинидзе впервые вышли в свет вместе В числе звезд, посетивших светское мероприятие, оказались Максим Виторган и Нино Нинидзе, совершившие первый публичный выход в качестве пары. @ninosha13 Фотографам удалось запечатлеть их вместе, несмотря на то что они старались держаться вдалеке от фотоколла.

Армия и оружие В Севастопольской бухте корабли ЧФ выстроили в парадный строй Как сообщили в пресс-службе ЧФ России, жители и гости города-героя смогут увидеть подлодку «Новороссийск», ракетный катер «Р-60», ракетный корабль «Самум», фрегат «Адмирал Макаров», сторожевой корабль «Сметливый», большие десантные корабли «Новочеркасск» и «Николай Фильченков», гвардейский ракетный крейсер «Москва», корабль пограничников «Аметист».

Армия и оружие В российской армии появятся ремонтно-эвакуационные полки В условиях боевых действий каждый ремонтно-эвакуационный полк сформирует несколько групп, которые будут работать в автономном режиме, ремонтируя поврежденную технику прямо у линии фронта.