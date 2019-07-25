Политика
Путин отменил часть санкций против ТурцииLenta.ru 06:30
Президент России Владимир Путин отменил часть специальных экономических мер в отношении Турции. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
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с чего всё началось
В частности, МИД поручено в установленном порядке направить Анкаре уведомление о частичном возобновлении действия соглашения между правительствами двух стран об условиях взаимных поездок граждан.RT на русском06:48
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Политика
Матвиенко призвала не дискриминировать российских богачей
Обновлено в 09:34
Политика
МВД Австрии объявило в розыск подозреваемого в работе на ГРУ
МВД Австрии объявило в розыск Игоря Егоровича Зайцева.
Обновлено в 13:29
Политика
Зеленский занялся пиратством: захвачен российский танкер
Задержанный при заходе в украинский порт российский танкер «Neyma», по версии спецслужбистов, скрывался под новым названием «Nika Spirit».
Обновлено в 08:15
Общество
О снеге в выходные предупредили в Гидрометцентре
В Северо-восточной части России и на Севере не исключено выпадение мокрого снега с дождем.
Обновлено вчера в 12:53
Общество
Названы изменения в законодательстве России с 1 августа
С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.
Обновлено вчера в 12:02
Происшествия
В Сочи после ливня обрушился участок главной прибрежной трассы
Участок трассы Джубга — Сочи обрушился в Центральном районе курортного города, рассказали в управлении МЧС по Краснодарскому краю.
Обновлено в 11:14
Общество
На Москву надвигается ультраполярное вторжение холодных воздушных масс
Ведущий научный сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в конце июля российскую столицу ожидает ультраполярное вторжение холодных воздушных масс: подобное случается раз в 50–100 лет.
Обновлено в 02:26
Шоу-бизнес
Бывший муж Натальи Водяновой стал отцом в четвертый раз
Бывший муж супермодели Натальи Водяновой стал отцом в четвертый раз. Радостную новость в Инстаграме сообщил сам Джастин Портман.
Обновлено в 04:44
Политика
Уголовное дело и обыски у оппозиции, по некоторым данным, связаны с призывами к уличным протестам
В действиях лидеров протеста власть увидела классический "оранжевый" сценарий, который, по ее мнению, грозит перекинуться на другие регионы, - передает телеканал.
Обновлено в 13:30
Политика
Украина нашла в Катаре альтернативу российскому газу
«Работаем над тем, чтобы уже с января 2020 года можно было осуществлять поставки газа на Украину с южного направления через Трансбалканский газопровод», — написал Макогон в Facebook.
Обновлено в 07:49
Политика
Генпрокуратура признала «Атлантический совет» нежелательным в России
Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации The Atlantic Council of the United States («Атлантический совет») на территории страны.
Обновлено в 13:19
Единоборства
Матиас отказался от гонорара за бой с Дадашевым
Обновлено в 14:22
Экономика
Ритейлеры пригрозили ЦБ бойкотом системы быстрых платежей
Стало известно, что высокие тарифы могут стать причиной отказа ритейлеров от участия в проекте Центробанка – системе быстрых платежей (СБП).
Обновлено вчера в 23:35
Происшествия
В Подмосковье женщину убили на детской площадке
В Московской области мужчина зарезал прохожую на детской площадке.
Обновлено в 12:06
Происшествия
Появилось видео нападения на Порошенко
Обновлено в 11:38
Армия и оружие
Генсек ООН встревожен по поводу ракетных пусков КНДР
Обновлено в 12:30
Общество
В Норвегии призвали убивать «русских лососей»
Обновлено в 13:41
Армия и оружие
Во Франции представили космическую оборонную стратегию страны
Министр обороны Франции Флоранс Парли в четверг представила космическую оборонную стратегию страны, сообщив о создании главного космического управления в Тулузе и выделении дополнительных 700 миллионов евро в рамках закона о военном планировании защиты французских спутников.
Обновлено в 08:54
Общество
«Дачную амнистию» продлят до 2021 года
Депутаты Государственной Думы сегодня планируют рассмотреть в третьем чтении законопроект о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2021 года, сообщает Агентство «Москва».
Обновлено вчера в 17:06
Политика
Бывшего министра обороны Грузии задержали по делу о митингах
Грузинские правоохранители задержали бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили по делу о беспорядках в ходе демонстраций 20 и 21 июля в Тбилиси у здания парламента.
Обновлено в 12:37
Игры
Разработчики GTA Online заблокировали обновление с казино в 54 странах
Обновление с казино в Grand Theft Auto Online оказалось недоступно в 54 странах, в том числе в Португалии, Южной Корее и Чехии.
Обновлено в 07:23
Армия и оружие
Элитных спецназовцев ВМС США в Ираке отправили домой за пьянство
Взвод «морских котиков» (United States Navy SEALs) — элитного спецназа ВМС США — вывели из Ирака за распитие алкоголя на месте дислокации.
Обновлено в 12:33
Авто
«АвтоВАЗ» в третий раз с начала года поднимет цены
Обновлено в 08:47
Шоу-бизнес
Максим Виторган и Нино Нинидзе впервые вышли в свет вместе
В числе звезд, посетивших светское мероприятие, оказались Максим Виторган и Нино Нинидзе, совершившие первый публичный выход в качестве пары. @ninosha13 Фотографам удалось запечатлеть их вместе, несмотря на то что они старались держаться вдалеке от фотоколла.
Обновлено в 09:40
Армия и оружие
В Севастопольской бухте корабли ЧФ выстроили в парадный строй
Как сообщили в пресс-службе ЧФ России, жители и гости города-героя смогут увидеть подлодку «Новороссийск», ракетный катер «Р-60», ракетный корабль «Самум», фрегат «Адмирал Макаров», сторожевой корабль «Сметливый», большие десантные корабли «Новочеркасск» и «Николай Фильченков», гвардейский ракетный крейсер «Москва», корабль пограничников «Аметист».
Обновлено в 03:07
Общество
Полигон «Воловичи» в Коломне закроют до конца года
Обновлено в 13:43
Армия и оружие
В российской армии появятся ремонтно-эвакуационные полки
В условиях боевых действий каждый ремонтно-эвакуационный полк сформирует несколько групп, которые будут работать в автономном режиме, ремонтируя поврежденную технику прямо у линии фронта.
Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено в 10:52
Политика
Зеленский и Трамп поговорили по телефону
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
Обновлено в 14:03