с чего всё началось

Политика Зеленский и Трамп провели телефонный разговор «Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с президентом США», — говорится в сообщении на сайте президента Украины.

Политика Российские моряки с задержанного танкера покинули Украину Российские моряки, находившиеся на задержанном в порту Измаил под Одессой танкере, покинули территорию Украины, сообщила в четверг уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова со ссылкой на свою украинскую коллегу Людмилу Денисову.

Происшествия Стена дома обрушилась после взрыва газа в Ленинградской области Стена второго этажа жилого дома обрушилась после взрыва газового баллона в поселке Рахья во Всеволожском районе Ленинградской области, жильцов эвакуировали, для них создали пункт временного размещения (ПВР), сообщили ТАСС в районной администрации.

Политика Бывшего министра обороны Грузии задержали по делу о митингах Грузинские правоохранители задержали бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили по делу о беспорядках в ходе демонстраций 20 и 21 июля в Тбилиси у здания парламента.

Происшествия Неизвестные пытались напасть на Порошенко после допроса в ГБР Четыре человека попытались напасть на бывшего президента Украины Петра Порошенко, когда он вышел после допроса в Государственном бюро расследований (ГБР).

Происшествия Женщину убили на детской площадке в Подмосковье Мужчина убил ножом женщину на детской площадке в Раменском в присутствии ее ребенка и скрылся с места происшествия, ведется его розыск.

Политика Федеральные власти США возобновят смертные казни Несмотря на перерыв в применении смертной казни на федеральном уровне, высшая мера наказания в США применялась в последние годы на уровне властей штатов.

Шоу-бизнес Элджей вытеснил Киркорова: определен топ-40 востребованных звезд в РФ В России представлен новый список самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта, в котором признанных грандов эстрады вроде Филиппа Киркорова или Сергея Шнурова сменили молодые и яркие звезды.

Экономика Сбербанк и Mail.Ru Group решили создать СП на ₽100 млрд Что войдет в СП Сбербанка и Mail.Ru Group Mail.Ru Group внесет в СП доли в сервисе доставки еды Delivery Club (100%) и сервисе такси "Ситимобил" (22,69%), а также связанные с ними миноритарные инвестиции и опционы в другие компании этих индустрий и деньги — 7,7 млрд руб. До закрытия сделки Mail.Ru Group обеспечит консолидацию на СП не менее 75% акций "Ситимобил".

Общество В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.

Спорт США подали протест на дисквалификацию соперницы Ефимовой Кинг на ЧМ Олимпийскую чемпионку из США Лилли Кинг дисквалифицировали за нарушение правил прохождения поворота на дистанции 200 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу, американская сторона решила опротестовать это решение.

Экономика Крупнейший украинский импортер прекращает импорт дизтоплива из России Крупнейший импортер дизтоплива Украины Wexler Group с 1 августа приостановит поставки дизтоплива из России трубопроводным транспортом.

Авто В России построят новый автомобильный завод Как рассказал газете «Ведомости» генеральный директор «Автотора» Александр Сорокин, завод разместят на 32 га и там будет две универсальные сборочные линии, на каждой из которых в год будут выпускать до 25 тыс. машин.

Политика Президента Туркмении показали на видео после слухов о смерти Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова показали в эфире телеканала Altyn Asyr через несколько дней после появления слухов о его смерти.

Шоу-бизнес Пластический хирург показал фото Миддлтон до и после операции В Великобритании разразился нешуточный скандал после того, как известный пластический хирург Мунир Сомджи намекнул на то, что Кейт Миддлтон прибегает к бэби-ботоксу - популярной омолаживающей процедуре, при которой разглаживаются морщины на лице.

Шоу-бизнес Собчак продемонстрировала свои ягодицы в ответ на критику Шнурова Телеведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак записала смелое видео в ответ на слова лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова, обвинившего её в изменах Максиму Виторгану.

Спорт Объявлен окончательный состав сборной России по волейболу на отборочный турнир к ОИ-2020 Тренерский штаб мужской сборной России по волейболу определился с окончательным составом команды на отборочный турнир к Олимпийским играм 2020 года в Токио.

Политика Генпрокуратура признала нежелательным Атлантический совет Если организация признана нежелательной в России, она не может продолжить работу на территории страны (предусмотрена ответственность вплоть до уголовной).

Политика Кличко сообщил о готовности объявить досрочные выборы мэра Киева Глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко в эфире телеканала «112 Украина» сообщил, что он готов объявить досрочные выборы мэра Киева.

Футбол «Пюник» Тарханова обыграл «Яблонец» в квалификации Лиги Европы Армянский «Пюник» под руководством Александра Тарханова обыграл чешский «Яблонец» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.