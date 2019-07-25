Политика
Путин отменил часть санкций против ТурцииRT на русском 06:48
Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене некоторых специальных экономических мер в отношении Турции. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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с чего всё началось
В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, в частности, дается поручение "Министерству иностранных дел Российской Федерации в установленном порядке направить Турецкой Республике уведомление о частичном возобновлении действия Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Турецкой Республики об условиях взаимных поездок граждан РФ и граждан Турецкой Республики от 12 мая 2010 года".ТАСС06:22
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