Политика

Путин отменил часть санкций против ТурцииRT на русском 06:48

Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене некоторых специальных экономических мер в отношении Турции. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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с чего всё началось
В документе, опубликованном на официальном портале
 правовой информации, в частности, дается поручение "Министерству иностранных дел Российской Федерации в установленном порядке направить Турецкой Республике уведомление о частичном возобновлении действия Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Турецкой Республики об условиях взаимных поездок граждан РФ и граждан Турецкой Республики от 12 мая 2010 года".
ТАСС06:22

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Путин отменил некоторые санкции против Турции

Газета.Ru07:43

Путин отменил часть санкций против Турции

РБК07:21

Путин отменил некоторые специальные экономические меры в отношении Турции

ТАСС06:39

Путин отменил часть санкций против Турции

Интерфакс07:58

Путин отменил часть санкций против Турции

RT на русском06:48

Путин отменил часть санкций против Турции

РИА Новости07:02

Путин отменил часть санкций против Турции

Lenta.ru06:30
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