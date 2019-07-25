с чего всё началось

Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене некоторых специальных экономических мер в отношении Турции. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Политика Гудков заявил, что МГИК оставил в силе отказ в его регистрации Независимый кандидат Дмитрий Гудков заявил, что Мосгоризбирком оставил в силе отказ в его регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.

Авто Ford выпустил юбилейный Mustang для Европы Именно для своих европейских поклонников Ford подготовил специальную юбилейную версию - Mustang55.

Космос Экспериментальный корабль Space X загорелся во время испытаний Экспериментальный космический корабль Starhopper, принадлежащий компании Space X, загорелся во время испытаний на полигоне в Бока-Чика-Бич.

Авто Тюнеры хотят выпустить обновленный ГАЗ-69 «Козлик» Тюнинг-ателье Truck Garage собирается выпустить лимитированную серию обновленного внедорожника ГАЗ-69.

Происшествия Участок главной трассы обрушился в Сочи Участок главной трассы обрушился в Сочи, передают "Кубанские новости". Фотографии обрушения публикуют очевидцы в соцсетях.

Политика Президент Туниса снова госпитализирован Президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси был вновь госпитализирован из-за ухудшения здоровья, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление сына тунисского президента.

Здоровье О смертельной опасности аспирина рассказали эксперты Эксперты советуют отказаться от употребления аспирина в качестве профилактики болезней сердца. Однако отказываться нужно постепенно.

Общество Путин принял в Кремле пострадавших от наводнения в Иркутской области Президент России Владимир Путин в Кремле встретился с пострадавшими от наводнения в Иркутской области.

Политика Полиция установила автора видеоролика, где Зеленского сбивает фура Национальная полиция Украины установила личность автора видеоролика, в котором тогда еще кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик, сообщает в четверг окружение президента.

Общество Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика У главы Чечни Рамзана Кадырова появился новый охранник — шестилетний Магомед-Эми Газиев.

Общество Жители Норвегии пожаловались на нашествие «русских лососей» Норвежские рыбаки и ученые пожаловались на нашествие «русских лососей», которое угрожает местным видам рыб.

Происшествия Журналиста в Якутии оштрафовали за злоупотребление свободой информации Суд Якутска вынес наказание журналисту Михаилу Романову по делу о злоупотреблении свободой информации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Армия и оружие В российской армии появятся ремонтно-эвакуационные полки В условиях боевых действий каждый ремонтно-эвакуационный полк сформирует несколько групп, которые будут работать в автономном режиме, ремонтируя поврежденную технику прямо у линии фронта.

Политика Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17 Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.

Экономика Магазины пригрозили ЦБ бойкотом системы быстрых платежей Крупный ретейл может отказаться от участия в системе быстрых платежей (СБП) из-за высоких тарифов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо ассоциаций компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.

Экономика Заявки на пособие по безработице в США снизились за неделю на 10 тысяч Число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 13 июля, снизилось на 13 тыс. - до 1,676 млн с пересмотренных 1,689 млн на предыдущей неделе.

Общество В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.

Общество Синоптики рассказали о холодном фронте в Москве Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT рассказал, какой погоды ждать жителям столицы на предстоящей неделе.

Политика Дана Борисова прокомментировала запрет Украины на въезд Ранее сообщалось, что Дане Борисовой на три года запретили въезд на Украину.

Футбол Жемалетдинов сравнил Семина и Бердыева Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов сравнил тренерские методики Юрия Семина и Курбана Бердыева.