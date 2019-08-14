Политика

Путин отказался передать операторам популярные частоты для 5GИнтерфакс вчера в 23:55

Президент РФ Владимир Путин не поддержал расчистку популярных частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей пятого поколения в России, сообщает в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на источники. Отмечается, что сейчас этот диапазон частот используется Минобороны и "Роскосмосом".
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с чего всё началось

Путин не отдает операторам популярные частоты для 5G

В апреле вице-премьер Максим Акимов просил Путина поручить расчистку 3, 4 – 3,8 ГГц для 5G. По его словам, главные пользователи диапазона – Минобороны и "Роскосмос". Минобороны весной в своем отзыве на концепцию развития 5G указало, что выдавать операторам частоты в 3,4–3,8 ГГц «рано».
Ведомостивчера в 17:39

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Путин не разрешил отдать операторам популярные частоты для 5G

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Путин отказался отдать операторам частоты для 5G

BFM.ru01:30

Путин не отдает операторам популярные частоты для 5G

Ведомостивчера в 17:39

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Путин отказался передать операторам популярные частоты для 5G

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Московский Комсомолецвчера в 19:14

Владимир Путин отказался выделить операторам связи популярные частоты для сетей 5G

Эхо Москвы01:16
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