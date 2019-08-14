Политика
Путин отказался передать операторам популярные частоты для 5GИнтерфакс вчера в 23:55
Президент РФ Владимир Путин не поддержал расчистку популярных частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей пятого поколения в России, сообщает в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на источники. Отмечается, что сейчас этот диапазон частот используется Минобороны и "Роскосмосом".
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с чего всё началось
В апреле вице-премьер Максим Акимов просил Путина поручить расчистку 3, 4 – 3,8 ГГц для 5G. По его словам, главные пользователи диапазона – Минобороны и "Роскосмос". Минобороны весной в своем отзыве на концепцию развития 5G указало, что выдавать операторам частоты в 3,4–3,8 ГГц «рано».Ведомостивчера в 17:39
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