Политика

«Ведомости» узнали об отказе Путина отдавать операторам частоты для 5GРБК 02:42

Президент России Владимир Путин поддержал позицию Совета безопасности, который не рекомендовал выделять частоты в диапазоне 3,4–3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G).
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с чего всё началось

Путин не отдает операторам популярные частоты для 5G

Путин наложил резолюцию «Согласен» на письмо Совета безопасности с отрицательной позицией по выделению частот 3,4–3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Ведомостивчера в 17:39

Подробнее о событии

«Ведомости»: Путин поддержал позицию Совбеза по частотам для 5G

ТАСС02:54

«Ведомости» узнали об отказе Путина отдавать операторам частоты для 5G

РБК02:42

Владимир Путин решил оставить силовикам частоты, на которых хотели запустить в России сети связей 5G

Эхо Москвы03:31

«Ведомости»: Путин согласился оставить силовикам популярные частоты для 5G

Коммерсантъ02:39

Путин отказался передать операторам популярные частоты для 5G

Интерфаксвчера в 23:55

Путин запретил передавать операторам частоты для развития 5G

Московский Комсомолецвчера в 19:14

Путин не отдает операторам популярные частоты для 5G

Ведомостивчера в 17:39
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Происшествия

Самолет готовится к аварийной посадке в Шереметьево

Самолет Москва–Самара готовится к аварийной посадке в столичном аэропорту Шереметьево из-за отказа гидросистемы.
Обновлено в 02:10
Происшествия

Пилот рассказал о моменте жесткой посадки А321 в поле

Второй пилот самолета Airbus A321 рассказал о моменте аварийной посадки в подмосковном Жуковском, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:43
Футбол

«Ливерпуль» завоевал Суперкубок УЕФА, обыграв «Челси» по пенальти

Обновлено в 00:23
Общество

Поручителями за Егора Жукова выступили 612 человек

Обновлено в 03:13
Футбол

Форвард «Торпедо» забил красивый гол, перебросив вратаря ударом пяткой

Обновлено в 00:35
Происшествия

Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка

Обновлено вчера в 00:49
Происшествия

В квартире пропавших в Германии россиянок нашли следы крови

Отмечается, что следов взлома в квартире не обнаружено.
Обновлено вчера в 15:09
Политика

Рабинович устроил скандал в Раде из-за русского языка

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За життя" Рабинович в среду, 14 августа, устроил перепалку с другими депутатами из-за русского языка.
Обновлено вчера в 05:26
Политика

Минприроды России допустило введение запрета на экспорт леса в Китай

Обновлено вчера в 21:16
Политика

СБУ «зашивала рты» ради задержания украинского замминистра

Вся операция держалась в строгой тайне, руководству обменников пришлось, по выражению следователей, «зашивать рты».
Обновлено в 03:31
Общество

Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку в 2018 году

Обновлено в 00:03
Культура

Актер Эрик Робертс заявил о своем желании получить гражданство РФ

Обновлено вчера в 20:06
Спорт

Российские танкисты установили рекорды скорости на «Танковом биатлоне»

Российские танкисты установили рекорды скорости на конкурсе «Танковый биатлон» Армейских международных игр, разогнав боевые машины до скорости 80 и 82 км/ч.
Обновлено 12 августа в 09:53
Экономика

Россия «потеряла» полмиллиона предпенсионеров

В первом случае рынок труда не досчитался почти полмиллиона человек (476 тысяч), во втором – 129 тысяч, передает "Уралинформбюро".
Обновлено вчера в 00:25
Армия и оружие

Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия

Обновлено вчера в 18:32
Общество

Жители российских городов назвали размер справедливой зарплаты

Справедливым уровнем зарплаты россияне считают в среднем 66 тыс. руб. в месяц, следует из результатов опроса страховой компании «Сбербанк страхование жизни», проведенного в 39 городах (есть в распоряжении РБК).
Обновлено в 00:57
Общество

Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней

Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено 13 августа в 07:50
Культура

Международный фестиваль фейерверков пройдет в Москве

В столице 17 и 18 августа пройдет V Международный фестиваль фейерверков «Ростех».
Обновлено в 01:04
Армия и оружие

Военные США заявили о взрыве европейской ракеты в космосе

Служба контроля космического пространства ВВС США засекла взрыв на орбите третьей ступени европейской ракеты космического назначения Ariane 4, сообщается в Twitter 18-й эскадрильи контроля космического пространства ВВС США.
Обновлено в 03:13
Политика

Новый президент Литвы раскритиковал «Северный поток-2»

Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 21:44
Армия и оружие

Названо самое опасное оружие США

Разрабатывавшаяся в 1950-1960-х годах низколетящая сверхзвуковая крылатая ракета Supersonic Low Altitude Missile (SLAM) с ядерной энергоустановкой (ЯЭУ) является самым опасным ядерным оружием, над которым когда-либо работали США, пишет Popular Mechanics.
Обновлено вчера в 08:58
Происшествия

Атамбаеву предъявили обвинения еще по двум делам

Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили еще одно обвинение по двум уголовным делам.
Обновлено вчера в 07:43
Происшествия

Минюст предупредил о новом виде телефонного мошенничества

В Министерстве юстиций рассказали о новом виде телефонного мошенничества. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 03:56
Происшествия

В особняке миллиардера Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье

В особняке американского финансиста Джеффри Эпштейна, покончившего с собой в нью-йоркской тюрьме, обнаружили портрет бывшего президента США Билла Клинтона в синем платье и красных туфлях на каблуках.
Обновлено в 00:53
Футбол

Как Кокорин и Мамаев ожидают решения суда по УДО

Юрист Евгений Корчаго пояснил, что при рассмотрении прошения на УДО в первую очередь обсуждается характеристика на заключённых из исправительного учреждения.
Обновлено вчера в 16:46
Экономика

Глава ФАС предложил приватизировать авиакомпанию «Победа»

Продать "Победу" Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил приватизировать лоукостер "Победа" (" дочка" "Аэрофлота") для развития внутренних пассажирских перевозок и конкуренции на рынке.
Обновлено вчера в 07:05
Энергетика

Нефть марки Brent подешевела более чем на 5%

Обновлено вчера в 14:35
Общество

Эксперты ВШЭ предупредили о риске социального исключения 13% россиян

Почти пятая часть домохозяйств (19,8%) и 13,1% жителей России рискуют оказаться в социальной эксклюзии, то есть быть изолированными от основной части общества из-за сочетания бедности и других факторов, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты экспертов Высшей школы экономики Сергея Смирнова и Алексея Капустина.
Обновлено вчера в 21:37
Футбол

«Матч ТВ» не покажет игру «Порту» – «Краснодар»

Телеканал «Матч ТВ» не покажет ответную игру 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром».
Обновлено 13 августа в 15:09
Шоу-бизнес

Алексей Воробьев посвятил песню предавшей его девушке

На счету Воробьева – десятки страстных романов с самыми красивыми девушками России и не только, и артист никогда не скрывал, что пользуется огромным успехом у представительниц прекрасного пола.
Обновлено в 03:26
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