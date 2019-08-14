Политика
«Ведомости» узнали об отказе Путина отдавать операторам частоты для 5GРБК 02:42
Президент России Владимир Путин поддержал позицию Совета безопасности, который не рекомендовал выделять частоты в диапазоне 3,4–3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G).
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с чего всё началось
Путин наложил резолюцию «Согласен» на письмо Совета безопасности с отрицательной позицией по выделению частот 3,4–3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.Ведомостивчера в 17:39
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Происшествия
Самолет готовится к аварийной посадке в Шереметьево
Самолет Москва–Самара готовится к аварийной посадке в столичном аэропорту Шереметьево из-за отказа гидросистемы.
Обновлено в 02:10
Происшествия
Пилот рассказал о моменте жесткой посадки А321 в поле
Второй пилот самолета Airbus A321 рассказал о моменте аварийной посадки в подмосковном Жуковском, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:43
Общество
Поручителями за Егора Жукова выступили 612 человек
Обновлено в 03:13
Происшествия
Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка
Обновлено вчера в 00:49
Происшествия
В квартире пропавших в Германии россиянок нашли следы крови
Отмечается, что следов взлома в квартире не обнаружено.
Обновлено вчера в 15:09
Политика
Рабинович устроил скандал в Раде из-за русского языка
Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За життя" Рабинович в среду, 14 августа, устроил перепалку с другими депутатами из-за русского языка.
Обновлено вчера в 05:26
Политика
Минприроды России допустило введение запрета на экспорт леса в Китай
Обновлено вчера в 21:16
Политика
СБУ «зашивала рты» ради задержания украинского замминистра
Вся операция держалась в строгой тайне, руководству обменников пришлось, по выражению следователей, «зашивать рты».
Обновлено в 03:31
Культура
Актер Эрик Робертс заявил о своем желании получить гражданство РФ
Обновлено вчера в 20:06
Спорт
Российские танкисты установили рекорды скорости на «Танковом биатлоне»
Российские танкисты установили рекорды скорости на конкурсе «Танковый биатлон» Армейских международных игр, разогнав боевые машины до скорости 80 и 82 км/ч.
Обновлено 12 августа в 09:53
Экономика
Россия «потеряла» полмиллиона предпенсионеров
В первом случае рынок труда не досчитался почти полмиллиона человек (476 тысяч), во втором – 129 тысяч, передает "Уралинформбюро".
Обновлено вчера в 00:25
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Обновлено вчера в 18:32
Общество
Жители российских городов назвали размер справедливой зарплаты
Справедливым уровнем зарплаты россияне считают в среднем 66 тыс. руб. в месяц, следует из результатов опроса страховой компании «Сбербанк страхование жизни», проведенного в 39 городах (есть в распоряжении РБК).
Обновлено в 00:57
Общество
Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней
Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено 13 августа в 07:50
Культура
Международный фестиваль фейерверков пройдет в Москве
В столице 17 и 18 августа пройдет V Международный фестиваль фейерверков «Ростех».
Обновлено в 01:04
Армия и оружие
Военные США заявили о взрыве европейской ракеты в космосе
Служба контроля космического пространства ВВС США засекла взрыв на орбите третьей ступени европейской ракеты космического назначения Ariane 4, сообщается в Twitter 18-й эскадрильи контроля космического пространства ВВС США.
Обновлено в 03:13
Политика
Новый президент Литвы раскритиковал «Северный поток-2»
Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 21:44
Армия и оружие
Названо самое опасное оружие США
Разрабатывавшаяся в 1950-1960-х годах низколетящая сверхзвуковая крылатая ракета Supersonic Low Altitude Missile (SLAM) с ядерной энергоустановкой (ЯЭУ) является самым опасным ядерным оружием, над которым когда-либо работали США, пишет Popular Mechanics.
Обновлено вчера в 08:58
Происшествия
Атамбаеву предъявили обвинения еще по двум делам
Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили еще одно обвинение по двум уголовным делам.
Обновлено вчера в 07:43
Происшествия
Минюст предупредил о новом виде телефонного мошенничества
В Министерстве юстиций рассказали о новом виде телефонного мошенничества. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 03:56
Происшествия
В особняке миллиардера Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье
В особняке американского финансиста Джеффри Эпштейна, покончившего с собой в нью-йоркской тюрьме, обнаружили портрет бывшего президента США Билла Клинтона в синем платье и красных туфлях на каблуках.
Обновлено в 00:53
Футбол
Как Кокорин и Мамаев ожидают решения суда по УДО
Юрист Евгений Корчаго пояснил, что при рассмотрении прошения на УДО в первую очередь обсуждается характеристика на заключённых из исправительного учреждения.
Обновлено вчера в 16:46
Экономика
Глава ФАС предложил приватизировать авиакомпанию «Победа»
Продать "Победу" Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил приватизировать лоукостер "Победа" (" дочка" "Аэрофлота") для развития внутренних пассажирских перевозок и конкуренции на рынке.
Обновлено вчера в 07:05
Энергетика
Нефть марки Brent подешевела более чем на 5%
Обновлено вчера в 14:35
Общество
Эксперты ВШЭ предупредили о риске социального исключения 13% россиян
Почти пятая часть домохозяйств (19,8%) и 13,1% жителей России рискуют оказаться в социальной эксклюзии, то есть быть изолированными от основной части общества из-за сочетания бедности и других факторов, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты экспертов Высшей школы экономики Сергея Смирнова и Алексея Капустина.
Обновлено вчера в 21:37
Футбол
«Матч ТВ» не покажет игру «Порту» – «Краснодар»
Телеканал «Матч ТВ» не покажет ответную игру 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром».
Обновлено 13 августа в 15:09
Шоу-бизнес
Алексей Воробьев посвятил песню предавшей его девушке
На счету Воробьева – десятки страстных романов с самыми красивыми девушками России и не только, и артист никогда не скрывал, что пользуется огромным успехом у представительниц прекрасного пола.
Обновлено в 03:26