Путин наложил резолюцию «Согласен» на письмо Совета безопасности с отрицательной позицией по выделению частот 3,4–3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поддержал позицию Совета безопасности, который не рекомендовал выделять частоты в диапазоне 3,4–3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G).

«Ведомости» узнали об отказе Путина отдавать операторам частоты для 5G

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