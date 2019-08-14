Политика
Путин отказался отдать операторам частоты для 5GBFM.ru 01:30
Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России. Глава государства поставил резолюцию «Согласен» на письме ведомства, сообщают «Ведомости».
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Без комментариев, поскольку традиционно мы служебную переписку никак не комментируем.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТАСС 06:10
с чего всё началось
В апреле вице-премьер Максим Акимов просил Путина поручить расчистку 3, 4 – 3,8 ГГц для 5G. По его словам, главные пользователи диапазона – Минобороны и "Роскосмос". Минобороны весной в своем отзыве на концепцию развития 5G указало, что выдавать операторам частоты в 3,4–3,8 ГГц «рано».Ведомостивчера в 17:39
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Экономика
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Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе заседания правительства заявил, что подписал долгосрочную стратегию развития зернового комплекса до 2035 года.
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Футбол
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Космос
Молодой Юпитер мог столкнуться с формирующейся планетой
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Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.
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Происшествия
В Росавиации рассказали о состоянии пилотов аварийно севшего A321
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Происшествия
Полиция задержала стрелка из Котельников после передачи ему коньяка
Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник, мужчина попросил полицейских передать ему бутылку коньяка.
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Происшествия
Что спасло 226 пассажиров севшего в поле Airbus А321
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Под Омском нашли живым пропавшего ребенка
Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
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Кино
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Шеннон Эмили Ли, дочь Брюса Ли, потребовала извинений от режиссера Квентина Тарантино и посоветовала ему "заткнуться".
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Спасателям удалось ликвидировать пожар в ангаре на севере Москвы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по столице.
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Общество
В Кремле нашли бомбу времен войны
На территории Московского Кремля в ходе строительных работ найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны.
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Политика
Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух курильских островов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:59
Происшествия
В Кирове убили двухлетнего ребенка
Обновлено в 06:24
Политика
Власти Гибралтара освободили иранский танкер
Власти Гибралтара освободили иранский танкер Grace 1, который был задержан в начале июля из-за подозрений в нарушении санкций ЕС против Сирии.
Обновлено в 10:38
Политика
МВД: около 3 млн украинцев могут упрощенно получить гражданство России
В МВД России сообщили, что порядка 3 млн граждан Украины могут воспользоваться упрощенными процедурами получения российского гражданства, а жители ДНР и ЛНР подали уже более 60 тыс. заявок.
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Происшествия
Посольство России оценило информацию о новом пострадавшем в Солсбери
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Обновлено в 14:32
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В деле об убийстве подмосковной чиновницы появились новые детали
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Спорт
Глава НОК Италии высказался об угрозе олимпийскому движению в стране
Президент Национального олимпийского комитета Италии (CONI) Джованни Малаго прокомментировал возможный недопуск сборной страны к летней Олимпиаде 2020 года в Токио, а также возможное лишение права на проведение Игр-2026.
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Политика
«Яндекс.Новости» назвали прозрачным алгоритм появления новостей в топе
Алгоритм попадания новостей в топ «Яндекса» является прозрачным, заявила пресс-служба компании в ответ на предложение депутата Госдумы Адальби Шхагошев изменить этот алгоритм.
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В Германии отзывают 1,5 тысячи автомобилей Lada Niva
По информации местных СМИ, причиной отзыва стала неправильная укладка электрического кабеля генератора, который при определенном стечении обстоятельств может привести к возгоранию машины (дистрибьютор отмечает, что вероятность такого развития событий очень мала).
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Общество
Любовь Соболь прекратила голодовку
Незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму прекратила годовку, которую держала месяц.
Обновлено вчера в 15:36
Авто
В России стартовали продажи топовой версии пикапа Toyota Hilux
Официальные дилеры представителя японского автопрома компании Toyota начали продажи в России специальной, топовой версии пикапа Hilux – Exclusive Black.
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