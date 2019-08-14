Политика

Путин отказался отдать операторам частоты для 5GBFM.ru 01:30

Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России. Глава государства поставил резолюцию «Согласен» на письме ведомства, сообщают «Ведомости».
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Дмитрий Песков
Без комментариев, поскольку традиционно мы служебную переписку никак не комментируем.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТАСС 06:10
с чего всё началось

Путин не отдает операторам популярные частоты для 5G

В апреле вице-премьер Максим Акимов просил Путина поручить расчистку 3, 4 – 3,8 ГГц для 5G. По его словам, главные пользователи диапазона – Минобороны и "Роскосмос". Минобороны весной в своем отзыве на концепцию развития 5G указало, что выдавать операторам частоты в 3,4–3,8 ГГц «рано».
Ведомостивчера в 17:39

Подробнее о событии

RNS: передача операторам популярных частот для 5G все еще обсуждается

Коммерсантъ09:28

Песков отказался комментировать запрет частот 5G для операторов

Московский Комсомолец06:21

Кремль не комментирует данные об отказе выделить операторам частоты для 5G

РИА Новости06:54

Источник: Минкомсвязь и операторы ориентируются на частоты 3,4-3,8 ГГц для развития 5G

ТАСС08:17

Президент отказался выделить частоты для 5G частным компаниям

Эхо Москвы11:16

«Ведомости» узнали об отказе Путина отдавать операторам частоты для 5G

РБК02:42

Путин не отдает операторам популярные частоты для 5G

Ведомостивчера в 17:39
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 14:47, Ашберн
Экономика

Медведев подписал долгосрочную стратегию развития зернового комплекса

Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе заседания правительства заявил, что подписал долгосрочную стратегию развития зернового комплекса до 2035 года.
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«Спартак» победил «Тун» и вышел в плей-офф квалификации Лиги Европы

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Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»

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Жена пилота самолёта А321 рассказала о разговоре с мужем после посадки

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Михайличенко стал главным тренером киевского «Динамо»

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Космос

Молодой Юпитер мог столкнуться с формирующейся планетой

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Политика

В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса

Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.
Обновлено в 10:32
Происшествия

В Росавиации рассказали о состоянии пилотов аварийно севшего A321

Пилоты пассажирского самолёта Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», совершившего жёсткую посадку на кукурузном поле в Подмосковье, избежали серьёзных травм и планируют вернуться к полётам после разрешения врачей, сообщил глава Росавиации Александр Нерадько.
Обновлено в 11:53
Происшествия

Полиция задержала стрелка из Котельников после передачи ему коньяка

Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник, мужчина попросил полицейских передать ему бутылку коньяка.
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Происшествия

WP опубликовала детали вскрытия Эпштейна

После вскрытия эксперты обнаружили переломы костей шеи у ушедшего из жизни миллиардера и финансиста Джеффри Эпштейна.
Обновлено в 09:00
Происшествия

Что спасло 226 пассажиров севшего в поле Airbus А321

Обновлено в 09:50
Происшествия

Под Омском нашли живым пропавшего ребенка

Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
Обновлено в 05:57
Кино

Дочь Брюса Ли попросила Тарантино «заткнуться»

Шеннон Эмили Ли, дочь Брюса Ли, потребовала извинений от режиссера Квентина Тарантино и посоветовала ему "заткнуться".
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Общество

Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку в 2018 году

Обновлено в 00:03
Происшествия

На севере Москвы потушили пожар в ангаре

Спасателям удалось ликвидировать пожар в ангаре на севере Москвы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по столице.
Обновлено в 14:06
Общество

В Кремле нашли бомбу времен войны

На территории Московского Кремля в ходе строительных работ найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 08:15
Политика

Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух курильских островов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:59
Происшествия

В Кирове убили двухлетнего ребенка

Обновлено в 06:24
Музыка

Шатунов отказался от исполнения песен «Белые розы» и «Седая ночь»

Обновлено в 07:36
Политика

Власти Гибралтара освободили иранский танкер

Власти Гибралтара освободили иранский танкер Grace 1, который был задержан в начале июля из-за подозрений в нарушении санкций ЕС против Сирии.
Обновлено в 10:38
Политика

МВД: около 3 млн украинцев могут упрощенно получить гражданство России

В МВД России сообщили, что порядка 3 млн граждан Украины могут воспользоваться упрощенными процедурами получения российского гражданства, а жители ДНР и ЛНР подали уже более 60 тыс. заявок.
Обновлено в 09:05
Происшествия

Посольство России оценило информацию о новом пострадавшем в Солсбери

Информация Скотленд-Ярда о новом пострадавшем в результате инцидента в Солсбери в 2018 году не вызывает доверия из-за её несоответствия предыдущим заявлениям британских властей, заявили в посольстве России в Лондоне.
Обновлено в 14:32
Происшествия

В деле об убийстве подмосковной чиновницы появились новые детали

Напомним, по подозрению в убийстве Исаенковой был задержан экс-глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков.
Обновлено в 11:48
Происшествия

Минприроды требует проверить свалки в районе аэропорта Жуковский

Обновлено в 08:58
Спорт

Глава НОК Италии высказался об угрозе олимпийскому движению в стране

Президент Национального олимпийского комитета Италии (CONI) Джованни Малаго прокомментировал возможный недопуск сборной страны к летней Олимпиаде 2020 года в Токио, а также возможное лишение права на проведение Игр-2026.
Обновлено в 13:42
Политика

«Яндекс.Новости» назвали прозрачным алгоритм появления новостей в топе

Алгоритм попадания новостей в топ «Яндекса» является прозрачным, заявила пресс-служба компании в ответ на предложение депутата Госдумы Адальби Шхагошев изменить этот алгоритм.
Обновлено в 13:37
Авто

В Германии отзывают 1,5 тысячи автомобилей Lada Niva

По информации местных СМИ, причиной отзыва стала неправильная укладка электрического кабеля генератора, который при определенном стечении обстоятельств может привести к возгоранию машины (дистрибьютор отмечает, что вероятность такого развития событий очень мала).
Обновлено в 09:40
Гаджеты

Sony привезла в Россию конкурента AirPods с функцией шумоподавления

Обновлено в 09:06
Общество

Любовь Соболь прекратила голодовку

Незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму прекратила годовку, которую держала месяц.
Обновлено вчера в 15:36
Авто

В России стартовали продажи топовой версии пикапа Toyota Hilux

Официальные дилеры представителя японского автопрома компании Toyota начали продажи в России специальной, топовой версии пикапа Hilux – Exclusive Black.
Обновлено в 12:53
Как работают Яндекс.Новости?
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