В апреле вице-премьер Максим Акимов просил Путина поручить расчистку 3, 4 – 3,8 ГГц для 5G. По его словам, главные пользователи диапазона – Минобороны и "Роскосмос". Минобороны весной в своем отзыве на концепцию развития 5G указало, что выдавать операторам частоты в 3,4–3,8 ГГц «рано».

с чего всё началось

Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России. Глава государства поставил резолюцию «Согласен» на письме ведомства, сообщают «Ведомости».

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