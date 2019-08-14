Политика
Путин отказался отдать операторам частоты для 5GBFM.ru 01:30
Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России. Глава государства поставил резолюцию «Согласен» на письме ведомства, сообщают «Ведомости».
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с чего всё началось
В апреле вице-премьер Максим Акимов просил Путина поручить расчистку 3, 4 – 3,8 ГГц для 5G. По его словам, главные пользователи диапазона – Минобороны и "Роскосмос". Минобороны весной в своем отзыве на концепцию развития 5G указало, что выдавать операторам частоты в 3,4–3,8 ГГц «рано».Ведомостивчера в 17:39
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Армия и оружие
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Мосгорсуд принял решение перевести партнёра инвестиционного фонда Baring Vostok по индустрии финансового сектора гражданина Франции Филиппа Дельпаля, который обвиняется в мошенничестве, под домашний арест.
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Армия и оружие
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