Политика

Путин отказался отдать операторам частоты для 5GBFM.ru 01:30

Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России. Глава государства поставил резолюцию «Согласен» на письме ведомства, сообщают «Ведомости».
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с чего всё началось

Путин не отдает операторам популярные частоты для 5G

В апреле вице-премьер Максим Акимов просил Путина поручить расчистку 3, 4 – 3,8 ГГц для 5G. По его словам, главные пользователи диапазона – Минобороны и "Роскосмос". Минобороны весной в своем отзыве на концепцию развития 5G указало, что выдавать операторам частоты в 3,4–3,8 ГГц «рано».
Ведомостивчера в 17:39

Подробнее о событии

Источник: Минкомсвязь и операторы ориентируются на частоты 3,4-3,8 ГГц для развития 5G

ТАСС08:17

Кремль не комментирует данные об отказе выделить операторам частоты для 5G

РИА Новости05:50

Путин не отдает операторам популярные частоты для 5G

Ведомостивчера в 17:39

Сотовые операторы, вероятно, не получат популярный в мире диапазон частот для развития сетей связи пятого поколения

Эхо Москвы07:08

«Ведомости» узнали об отказе Путина отдавать операторам частоты для 5G

РБК02:42

Путин отказался передать операторам популярные частоты для 5G

Интерфаксвчера в 23:55

Песков отказался комментировать запрет частот 5G для операторов

Московский Комсомолец06:21
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Армия и оружие

Эксперт: экипаж севшего в Подмосковье аэробуса действовал ювелирно

Экипаж аэробуса "Уральских авиалиний", совершившего в четверг утром аварийную посадку на поле в Подмосковье, действовал мастерски.
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В Красноярске отец выкинул дочь из окна дома

Отец выкинул шестимесячного ребенка из окна общежития в Красноярске.
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Армия и оружие

Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия

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Происшествия

В Кисловодске загорелся обувной цех

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Происшествия

Жителя Калининградской области признали мертвым и лишили пенсии

Прокуратура города Черняховска Калининградской области восстановила в правах пенсионера, которому перестали платить пенсию из-за того, что перепутали его с однофамильцем и признали мертвым.
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Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Челси» по пенальти и взял Суперкубок УЕФА

Обновлено вчера в 17:45
Интернет

Microsoft призналась в прослушке личных сообщений пользователей

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Политика

Россия может запретить экспорт леса в Китай

Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.
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Музыка

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Исполнитель и продюсер Андрей Разин сообщил, что певец Юрий Шатунов «отказался» от группы «Ласковый май» и её репертуара.
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Политика

Лидер британских лейбористов пригрозил правительству вотумом недоверия

Вотум недоверия намерен вынести британскому правительству лидер Лейбористской партии Джереми Корбин, сообщает Press Association.
Обновлено вчера в 18:01
Происшествия

Пассажиры аварийно севшего самолета отказались лететь в Крым

Более трети пассажиров самолета, направлявшегося в Симферополь из аэропорта Жуковский и совершившего аварийную посадку, отказались лететь в Крым другим рейсом.
Обновлено в 06:50
Армия и оружие

В США назвали три «провальных» проекта вооружений России

Российские вооруженные силы продолжают демонстрировать передовое оружие, однако не все проекты оказываются успешными, пишет Business Insider, называя три «провальных» примера при разработке вооружения в России.
Обновлено вчера в 12:27
Происшествия

Суд перевёл фигуранта дела Baring Vostok Дельпаля под домашний арест

Мосгорсуд принял решение перевести партнёра инвестиционного фонда Baring Vostok по индустрии финансового сектора гражданина Франции Филиппа Дельпаля, который обвиняется в мошенничестве, под домашний арест.
Обновлено в 07:38
Энергетика

Суд Люксембурга постановил взыскать с Газпрома 2,6 млрд долларов

Напомним, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить «Нафтогазу» компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа – с учетом ранее присужденной в пользу Газпрома суммы штраф должен был составить 2,56 млрд долларов.
Обновлено вчера в 08:50
Происшествия

Макгрегор ударил пожилого мужчину по лицу за отказ выпить его виски

Обновлено в 05:15
Шоу-бизнес

Рэпер Тимати отмечает день рождения

Сегодня Тимати отмечает день рождения. Сегодня музыкант Тимур Юнусов, известный как Тимати, празднует день рождения: ему исполняется 36 лет.
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Люди каких профессий больше всего скучают по работе в отпуске — опрос

Больше всего скучают по работе в отпуске учителя (47%), врачи (38%) и медицинские сестры (37%).
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Лавров оценил ситуацию с подписанием мирного договора с Японией

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Происшествия

Под Омском нашли живым пропавшего ребенка

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В Турции предлагают запретить систему аll inclusive в отелях

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года владельцы отелей в Турции предложили провести эксперимент: ввести систему аll inclusive (всё включено) и в заведениях общественного питания за пределами отелей.
Обновлено вчера в 07:10
Политика

Рейтинг «Единой России» упал до 28%

После объявления пенсионной реформы рейтинг партии «Единая Россия» обвалился до отметки в 28%.
Обновлено вчера в 04:30
Происшествия

Суд оставил под стражей студента ВШЭ по делу о массовых беспорядках

Обновлено в 04:43
Шоу-бизнес

Егор Кончаловский раскрыл причину расставания с Любовью Толкалиной

В 2017 году Егор Кончаловский и Любовь Толкалина шокировали общественность известием о своем расставании.
Обновлено в 08:30
Общество

Назван размер справедливой зарплаты в России

«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
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Общество

В Кремле нашли бомбу времен войны

На территории Московского Кремля в ходе строительных работ найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 08:15
Гаджеты

В сети появились живые фото смартфона Realme с камерой на 64 Мп

В соцсети Twitter инсайдер Мукул Шарма опубликовал фото первого смартфона Realme, оснащенного 64-мегапиксельной камерой.
Обновлено в 07:28
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Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку в 2018 году

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Здоровье

Вторая в этом году партия машин скорой помощи поступила в Забайкалье

Во второй партии кроме непосредственно машин скорой помощи пришли два передвижных медицинских комплекса ФАП, которые направлены в Александрово-Зозаводский и Хилокский районы.
Обновлено в 03:36
Общество

В Гидрометцентре сообщили о приходе 36-градусной жары

Обновлено 13 августа в 22:00
Армия и оружие

Самолёт Шойгу пресёк попытку истребителя НАТО приблизиться

Истребитель НАТО F-18 предпринял попытку приблизиться к борту главы Минобороны РФ Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, сообщает RT.
Обновлено 13 августа в 10:01
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