Политика

Путин отказался отдать операторам частоты для 5GBFM.ru 01:30

Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России. Глава государства поставил резолюцию «Согласен» на письме ведомства, сообщают «Ведомости».
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Дмитрий Песков
Без комментариев, поскольку традиционно мы служебную переписку никак не комментируем.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТАСС 06:10
с чего всё началось

Путин не отдает операторам популярные частоты для 5G

В апреле вице-премьер Максим Акимов просил Путина поручить расчистку 3, 4 – 3,8 ГГц для 5G. По его словам, главные пользователи диапазона – Минобороны и "Роскосмос". Минобороны весной в своем отзыве на концепцию развития 5G указало, что выдавать операторам частоты в 3,4–3,8 ГГц «рано».
Ведомостивчера в 17:39

Подробнее о событии

RNS: передача операторам популярных частот для 5G все еще обсуждается

Коммерсантъ09:28

Путин не отдает операторам популярные частоты для 5G

Ведомостивчера в 17:39

Кремль не комментирует данные об отказе выделить операторам частоты для 5G

РИА Новости05:50

Песков отказался комментировать запрет частот 5G для операторов

Московский Комсомолец06:21

Сотовые операторы, вероятно, не получат популярный в мире диапазон частот для развития сетей связи пятого поколения

Эхо Москвы07:08

«Ведомости» узнали об отказе Путина отдавать операторам частоты для 5G

РБК02:42

Источник: Минкомсвязь и операторы ориентируются на частоты 3,4-3,8 ГГц для развития 5G

ТАСС08:17
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